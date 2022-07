Los memes de Julio Iglesias ya son tradición. Aquí, una selección de nuestros preferidos

Ángela Reyes

(CNN Español) — Sí, sucedió otra vez. Llegó el mes de julio y con él la avalancha de memes del julio favorito de internet: Julio Iglesias.

En realidad, desde hace semanas que los usuarios de las redes sociales están calentando motores con chistes del cantante español. Junio, hay que decirlo, también estuvo inundado de memes de Julio. ¿Qué pasará en agosto? Aún no lo sabemos.

A continuación, una breve selección de los memes de Julio Iglesias que más nos han hecho reír hasta el momento.

La expectativa por la llegada de Julio… Iglesias

Este meme ya quedó viejo para este año, pero puedes guardártelo para 2023. Porque en las redes la expectativa de la llegada de julio parece ser tan importante como el propio mes. ¿Por qué perder junio, e incluso mayo, si ya pueden empezar a circular las imágenes?

Algunos nostálgicos seguro prefieren anticipar su llegada con un Julio Iglesias más joven, como el de esta tapa de un disco de vinilo.

Y junio, además, nos sirvió para adelantar cómo se venía el próximo mes. Mal, por cierto, si tomamos en cuenta cómo pinta julio y los aumentos.

El uno de julio, un día especial

El primer día del mes ya parece tener sus memes clásicos: Julio Iglesias jugando al Uno y Julio Iglesias en un Fiat Uno (viejo, por cierto, no parece ser tan fácil encontrar este meme con las versiones nuevas del modelo)

Este año, igual, nos sorprendió lo lejos que viajó Julio. Parece que la impaciencia era demasiada y tocó irse a Australia para empezar el día lo antes posible.

No importa dónde vivas, parece que julio viene heavy…

El guiño al heavy metal nunca falta en julio. Y este 2022 no es chiste: entre los aumentos de precios y las olas de calor en el norte y frío en el sur, julio viene heavy.

Cada día tiene su meme de Julio Iglesias

A medida que avance el mes, podremos constatar la creatividad inacabable de los creadores de memes. Por aquí les dejamos unos para el tres y cuatro de julio (si no son expertos en autos, tal vez este dato les venga bien: el de la segunda imagen es un Renault 4)

View this post on Instagram A post shared by MAYCAM (@maycamgames)

View this post on Instagram A post shared by Merce Botero Ph. D (@mercebotero)

La despedida de Julio

El mes recién empieza, pero el archivo nos permite adelantarnos. Por ejemplo con este meme. ¿Se irá Julio con una sonrisa este 2022?

Renault y Julio Iglesias son los reyes actuales de los memes https://t.co/SL5HLec8T7 pic.twitter.com/MzVlGvJSDK — MotorPy.com (@motorpy) July 17, 2018

Es posible que muchos de los usuarios que crean y comparten estos memes no hayan escuchado a fondo a Julio Iglesias o conozcan el alcance de su carrera, que es bastante espectacular. Según la información de su web, ha vendido 300 millones de discos en 14 idiomas. De hecho, en 1983 ingresó a los Récord Guinness por ser el cantante que vendió más discos en mas idiomas.

Si te pica la curiosidad o las ganas de recordar algunos de sus éxitos, aquí puedes ingresar a su canal de Spotify.

Y recuerda, si vas a subir memes de julio… que sea con nivel.

