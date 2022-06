Cronología del caso contra R. Kelly: extorsión, tráfico sexual y una condena de 30 años de prisión

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El cantante de R&B R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión el 29 de junio de 2022, tras ser condenado en 2021 por cargos federales de extorsión y tráfico sexual derivados de sus esfuerzos durante años para usar su fama para atrapar a las víctimas de las que abusó sexualmente.

Durante décadas el cantante negó con vehemencia las acusaciones de abuso, manipulación y encuentros inapropiados con niñas y mujeres jóvenes.

Esta es una cronología de su vida, carrera musical, escándalos y finalmente su sentencia a décadas de prisión.

Enero de 1992 — Debut musical de R. Kelly

El álbum debut de R. Kelly, “Born into the 90’s”, se publica un año después de firmar un contrato con Jive Records. Cuenta con su grupo Public Announcement e incluye los exitosos sencillos “Honey Love”, “Slow Dance (Hey Mr. DJ)” y “She’s Got That Vibe”. Los fanáticos notarán más tarde que una de las letras de este último dice: “Little cute Aaliyah’s got it” (La pequeña y linda Aaliyah lo tiene).

Noviembre de 1993 — Kelly consolida su estilo musical

R. Kelly lanza su álbum en solitario “12 Play”. Canciones como “Bump n’ Grind” y “Your Body’s Callin'” consolidan firmemente su imagen como artista especializado en letras sexuales.

Agosto de 1994 — R. Kelly y Aaliyah

Según reportes, el cantante de 27 años se casa con su protegida de 15 años, Aaliyah Haughton. R. Kelly es el principal compositor y productor del álbum debut de la cantante “Age Ain’t Nothing But a Number”.

La revista Vibe luego publica una copia de lo que informan es la licencia de matrimonio de la pareja, en la que se asegura que Haughton tiene 18 años.

El matrimonio se anula al año siguiente después de que la familia de Aaliyah se entera, informó el Chicago Sun-Times.

Haughton muere en un accidente aéreo en agosto de 2001.

1996 — Kelly se casa

R. Kelly se casa con la bailarina y coreógrafa Andrea Lee en una ceremonia privada.

Diciembre de 1996 — Comienzan los problemas legales

Tiffany Hawkins presenta una demanda contra R. Kelly, así como contra sus compañías discográficas, editoriales y de gestión, reclamando daños personales y daños emocionales derivados de una supuesta relación sexual con Kelly, que según ella comenzó cuando ella tenía 15 años y terminó cuando tenía 18 años.

Según los informes, ese caso se resolvió fuera de los tribunales.

Casi al mismo tiempo, el sencillo “I Believe I Can Fly” se incluye como banda sonora en la película “Space Jam”, protagonizada por Michael Jordan. La canción se convierte en uno de los mayores éxitos del cantante.

Diciembre de 2000 — Sus escándalos sexuales llegan a los titulares

Jim Derogatis y Abdon M. Pallasch publican su primer informe en el Chicago Sun-Times sobre las acusaciones de que Kelly tuvo relaciones sexuales con menores de hasta 15 años.

El artículo describe la demanda de Hawkins y el matrimonio de R. Kelly con Haughton.

Según la historia, la policía de Chicago había investigado dos veces las denuncias de que Kelly estaba teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, pero abandonó las investigaciones porque la menor no cooperó.

Un representante de Kelly se niega a comentar.

Enero de 2001 — Una grabación se filtra en los medios

Derogatis recibe anónimamente un video que parece mostrar a Kelly teniendo sexo con una mujer joven, informa más tarde en The Sun-Times.

Debido a la preocupación de que la persona en la cinta pueda ser menor de edad, se entrega a la policía de Chicago.

Agosto de 2001 — Kelly enfrenta más problemas legales

Tracy Sampson, una aspirante a rapera y exbecaria de Epic Records, presenta una demanda contra Kelly, alegando que inició una relación sexual con ella cuando tenía 17 años.

El caso se resuelve fuera de los tribunales por una suma no revelada.

Lady Gaga habla sobre R. Kelly y planea eliminar de iTunes la canción que hicieron juntos

Febrero de 2002 — Niega acusaciones

The Chicago Sun-Times informa que la policía está investigando a Kelly después de que se envió anónimamente otro video sexual.

“La niña en el video, ahora de 17 años, fue identificada por su tía, quien dijo que su sobrina tendría 14 años en el momento en que se grabó la cinta, según su apariencia”, informó el periódico. “Kelly también se puede escuchar en la cinta refiriéndose a la niña por su nombre de pila”.

R. Kelly niega las acusaciones.

“No es cierto. Todo lo que sé es esto: tengo algunas personas en el pasado que he despedido… personas que pensé que eran mis amigos que no son mis amigos”, le dijo a WMAQ Canal 5 en ese tiempo. “Es una M***da, y así es como lo vamos a tratar”.

Marzo de 2002 — Copian el video sexual y lo venden

Se venden copias piratas del “video sexual de R. Kelly” en las calles, según varios informes de prensa.

Abril de 2002 — Resuelven el caso fuera de los tribunales

El cantante fue demandado por Patrice Jones, quien alega que tenía 16 años cuando comenzó una relación sexual con R. Kelly.

También acusa a R. Kelly de presionarla para que interrumpiera un embarazo que resultó de sus supuestos encuentros. El abogado de Kelly, Gerry Margolis, dice que la demanda es “una colección de verdades a medias, distorsiones y mentiras descaradas”.

El caso se resuelve fuera de los tribunales por una suma no revelada.

Mayo de 2002 — Otro escándalo sexual se resuelve fuera de los tribunales

La bailarina Montina “Tina” Woods, de 33 años, demanda a Kelly después de que ella alegara que él grabó en secreto su encuentro sexual y que la cinta estaba siendo vendida.

Los representantes de Kelly llaman a la demanda “ridícula” y “sin sentido”. Posteriormente, el caso se resuelve fuera de los tribunales por una suma no revelada.

Junio de 2002 — Acusan a R. Kelly por pornografía infantil

R. Kelly es acusado de 21 cargos relacionados con la pornografía infantil como resultado de la segunda cinta de video enviada de forma anónima en la que parece tener relaciones sexuales con una niña.

El cantante es arrestado en su casa de vacaciones en Florida.

Kelly mantiene su inocencia y es puesto en libertad bajo fianza.

Septiembre de 2005 — Tensión marital

La esposa de R. Kelly solicita una orden de protección. La pareja luego se reconcilia y ella rescinde la orden.

Mayo 2007 — La esposa de R. Kelly lo defiende de sus escándalos sexuales

Andrea Kelly da una entrevista a la revista Essence.

“Lo que no te quiebra te hace más fuerte, y yo soy la prueba viviente”, dijo Andrea Kelly. “Sé que las acusaciones contra mi esposo no se reflejan en mí como individuo. No se reflejan en mí como madre o esposa, y no se reflejan en mí en mi vida cotidiana”.

Mayo de 2008 — Selección del jurado en juicio de pornografía infantil

Después de años de demoras, finalmente comienza la selección del jurado para el juicio por pornografía infantil contra Kelly, que se redujo a 14 cargos.

Junio de 2008 — Absuelven a Kelly

R. Kelly es declarado inocente de todos los cargos después de que el jurado deliberara durante un día.

Enero de 2009 — R. Kelly se divorcia

Kelly y su esposa finalizan su divorcio.

Julio de 2014 — Protestan contra el cantante

La presentación prevista del cantante en el Festival Fashion Meets Music en Columbus, Ohio, se cancela después de las protestas.

“La gente de Columbus no sentía que la reputación de R. Kelly fuera un reflejo de su comunidad, y recurrió a las redes sociales para expresar sus opiniones con firmeza”, dice la directora de comunicaciones del festival, Melissa Dickson, en un comunicado. “FMMF escuchó sus preocupaciones y tomó medidas”.

Diciembre de 2015 — Kelly se retira de una entrevista

R. Kelly sale furioso de una entrevista con “HuffPost Live” después de que el presentador le hiciera preguntas sobre denuncias anteriores de mala conducta sexual.

Julio de 2017 — Un artículo de BuzzFeed hace nuevas acusaciones

BuzzFeed publica un artículo explosivo que describe las acusaciones de que Kelly está reteniendo a un grupo de mujeres adultas en contra de su voluntad como parte de lo que algunos de sus padres dicen que es una “secta”.

Un grupo de personas citadas en el artículo alegan que sus hijas, de 18 a 31 años, son parte de un séquito de al menos seis mujeres unidas a Kelly.

Timothy y Jonjelyn Savage le dijeron a CNN que creen que su hija adulta, Joycelyn, está teniendo una relación sexual con R. Kelly y él la está manipulando para que corte el contacto con el mundo exterior.

Joycelyn Savage niega esas afirmaciones y les pide a sus padres, a través de un video compartido con TMZ, que dejen de hablar sobre su relación con Kelly.

Oronike Odeleye inicia una petición para sacar la música de Kelly de la radio en Atlanta, lo que llama la atención de la activista Kenyette Barnes y nace el hashtag #MuteRKelly.

Agosto de 2017 — Surgen nuevas acusaciones

Jerhonda Johnson Pace, de 24 años, rompe un acuerdo de confidencialidad y le dice a BuzzFeed que tenía 15 años y era fan cuando conoció al cantante en 2008 frente a la sala del tribunal de Chicago donde estaba siendo juzgado por cargos de pornografía infantil.

Ella alega que comenzó una relación sexual con Kelly cuando tenía 16 años.

R. Kelly niega la acusación.

Octubre de 2017 — Más denuncias

Rolling Stone publica una entrevista con la ex DJ de Dallas Kitti Jones. Ella alega que tuvo una relación con Kelly cuando tenía 30 años, lo que refleja las acusaciones en el artículo de BuzzFeed.

Abril de 2018 — Más protestas contra R. Kelly

El grupo Mujeres de Color dentro del movimiento Time’s Up llama a la industria del entretenimiento a cortar lazos con Kelly.

Mayo 2018 — El cantante está de nuevo en problemas legales

Una mujer de 20 años presenta una demanda contra el cantante, alegando que él le dio alcohol ilegalmente, la agredió y le contagió una enfermedad de transmisión sexual.

Según la demanda obtenida por CNN, Faith Rodgers dice que tenía 19 años cuando conoció al cantante.

Julio de 2018 — R. Kelly responde en una canción

El cantante sigue negando las acusaciones y lanza la canción “I Admit” como respuesta a sus críticos.

Diciembre de 2018 — Cancelan la proyección de una película por amenazas

Una proyección en Nueva York de la serie documental “Surviving R. Kelly” es evacuada después de que se realiza una llamada telefónica amenazante al lugar del evento.

Enero de 2019 — Debut del documental ‘Surviving R. Kelly’

“Surviving R. Kelly” se estrena con grandes índices de audiencia y renueva los pedidos para que se investigue a Kelly. El abogado de Kelly, Steve Greenberg, le dice a CNN que su cliente “no ha hecho nada malo”.

“Alguien con una agenda ha hecho una pieza exitosa”, dice Greenberg sobre la docuserie. “(Kelly) está en público. No se está escondiendo. No hay un recinto secreto con esclavas sexuales”.

Febrero de 2019 — Acusan a Kelly de nuevos cargos

El abogado Michael Avenatti le dice a CNN que fiscales que investigan a Kelly están investigando un video recientemente publicado que parece mostrar a la estrella de la música teniendo sexo con una mujer joven.

Un jurado investigador en el condado de Cook, Illinois, acusa a Kelly de 10 cargos de abuso sexual criminal agravado, un delito grave de Clase 2, que involucra a cuatro presuntas víctimas. La acusación acusa a Kelly de actos sexuales con tres niñas mayores de 13 años pero menores de 17. No hay un rango de edad para una de las presuntas víctimas. El cantante se declara inocente.

Kelly es encarcelado el 22 de febrero y liberado el 25 de febrero después de pagar una fianza de US$ 100.000.

Marzo de 2019 — Kelly da entrevista a CBS News

Gayle King de CBS News entrevista a R. Kelly. En la entrevista el cantante dice que es inocente de las acusaciones. “Estoy muy cansado de todas esas mentiras”, dice Kelly.

Mayo de 2019 — Más cargos en el condado de Cook

Un jurado investigador del condado de Cook emite una acusación de 11 cargos por nuevos cargos que van desde agresión sexual criminal agravada y agresión sexual criminal hasta abuso sexual criminal agravado.

Julio de 2019 — Acusaciones federales

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois publica una acusación de 13 cargos que incluye cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia.

R. Kelly también está acusado de tráfico sexual en Nueva York e intentar influir en un caso en Atlanta en una acusación de cinco cargos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, dijo una fuente con conocimiento del arresto.

Agosto de 2019 — Cargos de prostitución y declaración de inocencia

Kelly fue acusado de dos cargos de ejercer la prostitución con una persona menor de 18 años en Minnesota en relación con un presunto incidente que ocurrió en julio de 2001 en un evento promocional.

Según la denuncia, el cantante le dio a una entonces joven de 17 años su autógrafo y un número de teléfono.

Después de llamar, supuestamente la dirigieron a su hotel en Minneapolis.

Kelly supuestamente le dio a la adolescente US$ 200 para que bailara para él y se desvistiera, según la denuncia.

El asediado artista también se declaró inocente de una serie de cargos en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, incluidos cargos de extorsión, secuestro, trabajo forzado y explotación sexual de una menor.

Septiembre de 2019 — Establecen fecha del juicio en Illinois

Las autoridades anunciaron que la fecha del juicio de R. Kelly por 13 cargos federales en Illinois se fijó para el 27 de abril de 2020.

R. Kelly permaneció bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

Se emitió una orden judicial para él en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin en Minnesota por no comparecer, dijo a CNN un portavoz de la oficina del fiscal del condado.

El abogado de Kelly, Steve Greenberg, recurrió a Twitter para disputar que su cliente no se presentó y dijo: “No recibí ninguna notificación de los procedimientos judiciales, ni él tampoco. No me resistí a su comparecencia, ni él tampoco”.

Octubre de 2019 — Audiencia en el tribunal federal perdida

Una infección en la uña del pie hizo que Kelly no asistiera a una audiencia en el tribunal federal.

Greenberg dijo que su cliente estaba usando una bota para caminar después de que le quitaron la uña del pie y no quería que nadie le pisara el pie.

Diciembre de 2019 — Nuevos cargos y declaración de inocencia

Greenberg declara inocente a Kelly en el caso de extorsión del cantante en Nueva York después de que el Departamento de Justicia agregara un cargo de soborno contra Kelly, acusándolo de obtener una identificación falsa para una mujer no identificada en 1994.

The New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto, informó que Jane Doe era la cantante Aaliyah, que tenía 15 años cuando Kelly se casó ese mismo año.

Aaliyah murió en 2001 a los 22 años en un accidente aéreo.

Enero de 2020 — Lanzan la temporada 2 de ‘Surviving R. Kelly’

Lifetime comienza a transmitir “Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning”.

La serie de cinco episodios presenta entrevistas desde una variedad de perspectivas, incluidas más presuntas víctimas, familiares, simpatizantes, psicólogos y expertos culturales y legales.

13 de marzo de 2020

R. Kelly enfrenta nuevas acusaciones. Una acusación actualizada agrega cinco actos de extorsión y acusa al cantante de cuatro cargos más de violación de la Ley Mann por presuntamente coaccionar y transportar a mujeres y niñas a través de las fronteras estatales para participar en actividades sexuales ilegales.

28 de agosto de 2020

Los abogados de R. Kelly dicen que un compañero de prisión lo golpeó en su celda de la cárcel de Illinois y piden su liberación.

8 de septiembre de 2020

El juicio de R. Kelly se retrasa debido a la pandemia. Un tribunal de apelaciones rechaza su apelación para ser puesto en libertad bajo fianza antes de su juicio.

9 de junio de 2021

R. Kelly solicita cambios importantes en su equipo legal, solo dos meses antes del inicio de su juicio federal en Brooklyn. La mitad de su equipo legal, los abogados Steve Greenberg y Michael Leonard, se retiran del caso, dejando a Tom Farinella y Nicole Blank Becker como representantes legales de Kelly.

23 de junio de 2021

Kelly es trasladado a la cárcel de Brooklyn antes de su juicio en agosto. El abogado de Nueva York Deveraux Cannick, ex asistente del fiscal de distrito de la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx, se une al equipo legal de Kelly.

9 de agosto de 2021 — Selección de jurado

Comienza la selección del jurado en el juicio de Kelly. Se seleccionarán doce jurados y seis suplentes. Debido a los protocolos de covid-19, la jueza federal de distrito Ann Donnelly determina en una audiencia previa al juicio que los testigos del caso testificarán desde el estrado del jurado y los miembros del jurado se distribuirán en la galería. Los medios de comunicación y los miembros del público tendrán acceso a un video de los procedimientos, pero probablemente no podrán ver las pruebas que se presentan en el juicio.

18 de agosto de 2021 — Alegatos

Comienzan los alegatos iniciales y se espera que el juicio dure entre seis y ocho semanas. Se seleccionaron doce jurados anónimos, siete hombres y cinco mujeres, y seis suplentes. R. Kelly se ha declarado inocente de todos los cargos.

Septiembre de 2021 — Condenan a R. Kelly en caso de delincuencia organizada y tráfico sexual

Un jurado determinó que R. Kelly es culpable de cargos de delincuencia organizada y tráfico sexual.

En este caso federal en el Distrito Este de Nueva York, Kelly enfrentó un total de nueve cargos: un cargo de crimen organizado, con 14 actos subyacentes que incluían cargos de explotación sexual de un menor, secuestro, soborno y tráfico sexual y también enfrentaba ocho cargos adicionales de violaciones de la Ley Mann, una ley de tráfico sexual. Un abogado de Kelly dijo en ese momento que la defensa está considerando presentar una apelación.

29 de junio de 2022 — Sentencian a R. Kelly a 30 años de prisión

R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión, luego de su condena en 2021 por cargos federales de extorsión y tráfico sexual derivados de sus esfuerzos durante años para usar su fama para atrapar a las víctimas de las que abusó sexualmente.

Los fiscales le habían pedido al juez que sentenciara a Kelly, de 55 años, a más de 25 años tras las rejas, mientras que sus abogados defensores pidieron 10 o menos, diciendo que la solicitud de los fiscales era “equivalente a cadena perpetua”.

Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, vestía un uniforme de prisión color canela, anteojos de montura oscura y una máscara negra en la audiencia del miércoles, a la que también asistieron víctimas del caso. El tribunal escuchó declaraciones de impacto de siete de las víctimas de Kelly, incluida Jane Doe 2, quien testificó en el juicio.

“Han pasado 23 años desde que nos conocimos, y has victimizado a muchas chicas desde entonces”, dijo, dirigiéndose a Kelly. Más tarde agregó: “Ahora es tu turno de que te quiten la libertad”.

— Sonia Moghe, Kendall Trammell, Brad Parks, Steve Almasy, Lauren del Valle, Doug Criss, Darran Simon, Omar Jiménez, Dakin Andone, Jennifer Goelz y Eric Levenson de CNN contribuyeron a este informe.

