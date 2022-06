Policía dice que los tres estadounidenses muertos en Bahamas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono

Germán Padinger

(CNN) — Los tres estadounidenses encontrados muertos en un hotel de Sandals en la isla de Gran Exuma, en Bahamas, murieron debido a una intoxicación por monóxido de carbono, según informaron este martes las autoridades locales.

“En esta coyuntura de la investigación, podemos confirmar oficialmente que las tres víctimas murieron como resultado de la asfixia debido a la intoxicación por monóxido de carbono”, anunció la Real Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado de prensa. “Este asunto sigue bajo investigación activa”.

No se encontraron señales de traumatismo en los cuerpos, dijo previamente la policía a CNN, y el primer ministro en funciones de Bahamas, Chester Cooper, había dicho que no se sospechaba un posible crimen. La policía no quiso comentar más allá de la causa de la muerte de los tres ciudadanos estadounidenses en el último comunicado de prensa.

Tres estadounidenses murieron en mayo en el Sandals Emerald Bay Resort de la isla de Gran Exuma (Bahamas).

Los estadounidenses —Michael Phillips, de 68 años, y su esposa, Robbie Phillips, de 65, de Tennessee; y Vincent Paul Chiarella, de 64, de Florida— murieron en el transcurso de una noche. La esposa de Chiarella, Donnis, de 65 años, fue trasladada por aire a Nassau, la capital del país, para recibir tratamiento adicional antes de ser trasladada a Florida.

Donnis se encuentra en buen estado, dijo Jennifer Guerrieri, portavoz de la división de la Corporación Hospitalaria de América en el este de Florida.

Su hijo, Austin Chiarella, dijo a ABC News que su madre “se despertó” y su padre “estaba tendido en el suelo, y no podía moverse. Tenía las piernas y los brazos hinchados y no podía moverse y gritaba para que alguien entrara en la puerta”.

Donnis Chiarella le dijo a su hijo que se puso enferma el jueves, pero que después de salir de la clínica “pensó que estaba bien”, según ABC.

Dijo que tenía el corazón roto por la muerte de su padre. “Mi padre lo era todo para mí”, dijo a ABC.

“Le pedí al ministro de Salud y Bienestar, el Dr. Michael Darville, que encabece una delegación esta noche a Exuma de funcionarios de salud y bienestar, medio ambiente y obras públicas. El público se mantendrá al tanto de la información tan pronto como esté disponible”, dijo el primer ministro Cooper el día del hecho, y agregó: “Ofrecemos nuestros pensamientos y oraciones a las familias afectadas”.

Las dos parejas habían informado de que se sentían mal la noche anterior y fueron atendidas por el personal médico, según declaró en mayo el jefe de policía de Bahamas Paul Rolle, y habían comido en lugares diferentes.

El personal descubrió a las parejas en villas distintas a la mañana siguiente y alertó a la policía.

Sandals Resorts declaró entonces a CNN: “Nada es más importante para Sandals Resorts que la seguridad de nuestros huéspedes”, y expresó su “profunda tristeza” al confirmar las muertes.

“Inicialmente se reportó una emergencia de salud y, siguiendo nuestros protocolos, alertamos de inmediato a los profesionales médicos de emergencia y a las autoridades locales pertinentes”.

Las autoridades están trabajando en la repatriación de los cuerpos de los fallecidos y se han hecho arreglos para entregar sus pertenencias a sus representantes legales en Estados Unidos, dijo Rolle.

Con información de Rebekah Riess.

