La solución barata que se les ocurrió en Italia para que no se roben relojes de lujo

(CNN) — Un jefe de turismo en Nápoles ideó una solución única para los visitantes preocupados por los robos en la ciudad del sur de Italia, después de los informes de que recientemente le robaron el reloj de lujo al actor francés Daniel Auteuil en la zona.

Cesare Foa, presidente de la asociación de operadores turísticos Aidit, dice que los hoteles podrían proporcionar a los huéspedes que usan relojes caros alternativas de plástico baratas para garantizar que sus relojes reales puedan permanecer seguros mientras salen y exploran la ciudad.

La agencia de noticias italiana ANSA informó la semana pasada que a Auteuil le robaron un reloj Patek Philippe de 39.000 euros (US$ 41.250) de su muñeca: dos personas que viajaban en scooters se lo quitaron mientras viajaba en un taxi con la ventana abierta.

Foa le dijo a CNN el lunes: “Es importante que los turistas en Nápoles puedan disfrutar de la tranquilidad y la paz en la ciudad, por lo que los hoteles y el consejo podrían ayudar a garantizar que estos huéspedes se sientan seguros y relajados al darles un reloj de plástico”.

Daniel Auteuil (Alberto PizzoliAFP/Getty Images)

Foa agregó que los relojes sugeridos no solo serían efectivos para prevenir el robo, sino que también podrían funcionar como recuerdos únicos para los turistas.

“Los relojes podrían decorarse, podrían llevar un símbolo de Campania (la región de Italia de la que Nápoles es la capital) y podrían regalarse a familiares y amigos”, dijo.

Agregó que “no hay problemas de robo” en Nápoles y dijo que no es diferente a cualquier otra ciudad de Italia, como Milán o Roma o, de hecho, a cualquier otra ciudad importante del mundo, donde los visitantes y turistas a menudo son objetivo de los carteristas.

Nápoles al amanecer. (Crédito: rudi1976/Adobe Stock)

Foa dijo que su sugerencia de una solución también sería rentable, ya que los relojes de plástico podrían costar tan solo 10 euros (US$ 10,58 dólares), dijo.

Aún no está claro si la idea se implementará o no, pero a los turistas adinerados les puede resultar más fácil deshacerse de un reloj de US$ 10,58 que uno de US$ 41.000.

