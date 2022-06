“Ha llegado el momento de actuar”: los equipos de la F1 se unen después de que Piquet profiriera insultos racistas contra Hamilton

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La Fórmula 1, Mercedes y la FIA han condenado al expiloto de F1 Nelson Piquet por utilizar un insulto racial contra el británico Lewis Hamilton.

Piquet utilizó un insulto racial en portugués brasileño para describir a Hamilton, siete veces campeón, al referirse a una colisión a alta velocidad en la que se vieron involucrados Hamilton y Max Verstappen durante el Gran Premio de Silverstone del año pasado. Verstappen está en pareja con la hija de Piquet, Kelly.

El término racista fue utilizado por el tricampeón del mundo de F1 en noviembre del año pasado, pero salió a la luz recientemente, cuando la entrevista fue publicada este lunes.

Hamilton “metió el coche y lo dejó ahí porque no había forma de que dos coches pasaran en esa curva. Hizo una maniobra sucia. Por suerte para él, solo el otro piloto [Verstappen] se jodió”, dijo Piquet en una entrevista en portugués con el canal Motorsports Talk.

Este martes, Hamilton respondió a los comentarios de Piquet en una serie de mensajes en Twitter, escribiendo “Vamos focar em mudar a mentalidade” (en portugués para “Vamos a centrarnos en cambiar la mentalidad”.

El GP de Miami será el Super Bowl de la F1, le dice Lewis Hamilton a Tom Brady

Hamilton, el piloto con más victorias en la historia de la F1, dijo que “ha llegado el momento de actuar” contra el racismo.

“Es más que el lenguaje. Estas son mentalidades arcaicas [que] necesitan cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte”, dijo Hamilton en Twitter. “He estado rodeado de estas actitudes y dirigidas toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de actuar”.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Los comentarios de Piquet han sido ampliamente condenados en el deporte.

“El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma y no tiene cabida en la sociedad”, dijo la F1 en un comunicado en Twitter. “Lewis es un increíble embajador de nuestro deporte y merece respeto.

“Sus incansables esfuerzos por aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y algo con lo que estamos comprometidos en la F1”.

El equipo Mercedes de Hamilton también condenó los comentarios.

“Condenamos en los términos más fuertes cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de cualquier tipo. Lewis ha encabezado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista”, dijo el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 en un comunicado.

Los comentarios de Piquet han sido ampliamente condenados.

“Juntos, compartimos la visión de un automovilismo diverso e inclusivo, y este incidente subraya la importancia fundamental de seguir luchando por un futuro mejor”.

Mientras tanto, el organismo rector del automovilismo, la FIA, esbozó su apoyo al “compromiso de Hamilton con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor”.

“La FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad en general”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.