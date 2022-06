Descubren la bacteria más larga del mundo, del tamaño de una pestaña humana

Alexandra Ferguson

(CNN) — Se trata de una bacteria como nunca antes se había visto, probablemente porque, hasta ahora, todas las bacterias conocidas solo podían verse a través de un potente microscopio óptico.

Una bacteria recién descubierta que es lo suficientemente grande como para verla a simple vista, y se asemeja a la forma y el tamaño de una pestaña, fue encontrada en Guadalupe en las Antillas Menores, según un estudio publicado este jueves en la revista Science.

Thiomargarita magnifica, en referencia a su tamaño excepcional, tiene una longitud celular media superior a los 9.000 micrómetros, lo que equivale a casi un centímetro de longitud. Las células de la mayoría de las especies bacterianas tienen una longitud de unos 2 micrómetros, si bien las más grandes pueden alcanzar los 750 micrómetros.

T. magnifica puede crecer hasta 2 centímetros de largo, según el coautor del estudio, Jean-Marie Volland, biólogo marino y científico del Laboratorio de Investigación en Sistemas Complejos de California, y afiliado al Instituto Conjunto del Genoma del Departamento de Energía de EE.UU.

“Para entender lo gigantesco que es esto para una bacteria, es como si encontráramos un humano tan alto como el Monte Everest”, dijo el miércoles a CNN.

La bacteria T. magnifica puede llegar a medir hasta 2 centímetros, según un nuevo estudio.

Más de 625.000 bacterias E. coli podrían caber en la superficie de una sola T. magnifica. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la bacteria tiene una superficie “notablemente prístina”, desprovista de las bacterias que viven en la superficie de las plantas y los animales vivos, según el estudio.

Estas increíbles plantas son una fábrica de agua para millones de personas en Colombia, pero podrían desaparecer pronto

¿Cómo mantiene su tamaño?

Anteriormente se pensaba que las bacterias no podían crecer hasta un tamaño visible a simple vista debido a la forma en que interactúan con su entorno y producen energía.

Pero la bacteria T. magnifica tiene una extensa red de membranas que pueden producir energía, de modo que no depende solo de su superficie para absorber los nutrientes a través de su célula. Volland pudo observar las enormes células en 3D gracias a tomografías de rayos X de onda corta, microscopios confocales y microscopía electrónica de transmisión, según un comunicado de prensa.

Una célula de T. magnifica tiene su ADN contenido en pequeños orgánulos unidos a la membrana.

A diferencia de la mayoría de las bacterias, que tienen el material genético flotando libremente en el interior de su única célula, una célula de T. magnifica tiene su ADN contenido en pequeños sacos que tienen una membrana, llamados pepins.

“Se trata de un descubrimiento muy interesante que abre muchos interrogantes porque no es algo que se observe clásicamente en las bacterias. En realidad, es una característica de células más complejas, del tipo de células que constituyen nuestro cuerpo o los animales y las plantas”, explicó Volland. “Queremos entender qué son esos pepins y qué hacen exactamente, y si desempeñan un papel en la evolución del gigantismo de estas bacterias, por ejemplo”.

T. magnifica fue descubierta en Guadalupe.

Según el estudio, T. magnifica se descubrió por primera vez creciendo en forma de finos filamentos blancos en la superficie de hojas de mangle en descomposición en manglares marinos tropicales poco profundos de Guadalupe.

Estas bacterias gigantes crecen en los sedimentos del fondo de las aguas sulfurosas, donde aprovechan la energía química del azufre y utilizan el oxígeno del agua circundante para producir azúcares, según Volland. T. magnifica también puede fabricar alimentos a partir del dióxido de carbono.

Investigadores chilenos hallaron bacterias hiperresistentes en la Antártida. ¿Pueden significar un riesgo para la salud?

Se ha sugerido que, al ser mucho más grande que la bacteria media, una célula de T. magnifica podría acceder mejor al oxígeno y al azufre de su entorno al mismo tiempo, según Volland.

También es posible que el gran tamaño de las células de T. magnifica en comparación con los demás miembros de la población bacteriana signifique que no tienen que preocuparse de ser devoradas por los depredadores.

Vista submarina de uno de los manglares de Guadalupe que los investigadores muestrearon entre abril y mayo de 2022.

Es necesario conservar más del 40% de la superficie terrestre para frenar la crisis de biodiversidad, advierte informe

Una “caja negra” microbiana

Tanja Woyke, científica principal del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California, cree que es probable que la bacteria gigante, o especies relacionadas, puedan encontrarse en otros manglares del mundo.

“Siempre me llama la atención lo poco que sabemos sobre el mundo microbiano y lo mucho que hay ahí fuera”, dijo el miércoles a CNN, y añadió que el mundo microbiano “sigue siendo una caja negra”. Woyke, que dirige el Programa de Genómica Microbiana del Instituto Conjunto de Energía de Estados Unidos, es uno de los autores principales del estudio.

“El sesgo de confirmación relacionado con el tamaño de los virus impidió el descubrimiento de virus gigantes durante más de un siglo”, concluye el estudio. “El descubrimiento de Ca. T. magnifica sugiere que las bacterias grandes y más complejas pueden estar escondidas a plena vista”.

“Solo porque no lo hayamos visto todavía, no significa que no exista”, añadió Woyke.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.