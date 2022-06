Las nuevas subvariantes del coronavirus evaden los anticuerpos de la vacunación y de la infección previa por ómicron, según los estudios

Alexandra Ferguson

(CNN) — Las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron parecen evadir la respuesta de los anticuerpos tanto entre las personas que han tenido una infección previa por covid-19 como entre las que se han vacunado y reforzado completamente, según nuevos datos de investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess, de la Facultad de Medicina de Harvard.

Sin embargo, se espera que la vacunación contra el covid-19 siga proporcionando una protección sustancial contra la enfermedad grave, y los fabricantes de vacunas están trabajando actualizarlas para provocar una respuesta inmunitaria más fuerte contra las variantes.

Los niveles de anticuerpos neutralizantes generados por una infección previa o las vacunas son varias veces menores contra las subvariantes BA.4 y BA.5 en comparación con el coronavirus original, según la nueva investigación publicada este miércoles en el New England Journal of Medicine.

“Observamos reducciones de 3 veces en los títulos de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacunación y la infección contra BA.4 y BA.5 en comparación con BA.1 y BA.2, que ya son sustancialmente más bajos que las variantes originales de covid-19”, escribió en un correo electrónico a CNN el Dr. Dan Barouch, autor del artículo y director del Centro de Investigación de Virología y Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston.

Infectarse con ómicron no significa una protección completa contra las otras subvariantes de la misma familia, según investigadores chinos

“Nuestros datos sugieren que estas nuevas subvariantes de ómicron probablemente podrán provocar oleadas de infecciones en poblaciones con altos niveles de inmunidad a la vacuna, así como de inmunidad natural a BA.1 y BA.2”, escribió Barouch. “Sin embargo, es probable que la inmunidad de la vacuna siga proporcionando una protección sustancial contra la enfermedad grave por BA.4 y BA.5”.

Los resultados recién publicados hacen eco de otra investigación realizada por científicos de la Universidad de Columbia.

Los investigadores descubrieron recientemente que los virus BA.4 y BA.5 tenían más probabilidades de escapar de los anticuerpos de la sangre de los adultos totalmente vacunados y reforzados en comparación con otras subvariantes de ómicron, lo que aumentaba el riesgo de infecciones posvacunación por covid-19.

Los autores de ese estudio separado dicen que sus resultados apuntan a un mayor riesgo de reinfección, incluso en personas que tienen cierta inmunidad previa contra el virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que el 94,7% de la población estadounidense de 16 años o más tiene anticuerpos contra el coronavirus que causa el covid-19 a través de la vacunación, la infección o ambas.

Se calcula que los virus BA.4 y BA.5 causaron el 35% de las nuevas infecciones por covid-19 en Estados Unidos la semana pasada, frente al 29% de la semana anterior, según los datos compartidos por los CDC el martes.

Las variantes BA.4 y BA.5 son las que más rápidamente se han propagado hasta la fecha, y se espera que dominen la transmisión de covid-19 en Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa en las próximas semanas, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

“El covid-19 aún tiene capacidad para mutar más”

En el artículo del New England Journal of Medicine, entre 27 participantes en la investigación que habían sido vacunados y reforzados con la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech, los investigadores descubrieron que dos semanas después de la dosis de refuerzo, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes de ómicron eran mucho más bajos que la respuesta contra el coronavirus original.

Los niveles de anticuerpos neutralizantes eran inferiores en un factor de 6,4 contra el BA.1; en un factor de 7 contra el BA.2; en un factor de 14,1 contra el BA.2.12.1 y en un factor de 21 contra el BA.4 o el BA.5, según describieron los investigadores.

Entre los 27 participantes que se habían infectado previamente con las subvariantes BA.1 o BA.2 una media de 29 días antes, los investigadores encontraron resultados similares.

En aquellos con infección previa, la mayoría de los cuales también habían sido vacunados, los investigadores describieron niveles de anticuerpos neutralizantes que eran más bajos por un factor de 6,4 contra BA.1; por un factor de 5,8 contra BA.2; por un factor de 9,6 contra BA.2.12.1 y por un factor de 18,7 contra BA.4 o la BA.5.

Se necesita más investigación para determinar qué significan exactamente los niveles de anticuerpos neutralizantes para la eficacia de la vacuna y si surgirían resultados similares entre un grupo más grande de participantes.

Llega el verano a Europa con una nueva oleada de covid-19

“Nuestros datos sugieren que el covid-19 todavía tiene la capacidad de mutar más, lo que resulta en una mayor transmisibilidad y un mayor evasión a los anticuerpos”, escribió Barouch en el correo electrónico. “A medida que se levantan las restricciones de la pandemia, es importante que permanezcamos vigilantes y sigamos estudiando las nuevas variantes y subvariantes a medida que vayan surgiendo”.

Un estudio separado, publicado en la revista Nature la semana pasada, descubrió que la variante ómicron puede evolucionar con mutaciones para evadir la inmunidad provocada por tener una infección previa de BA.1, lo que sugiere que los refuerzos de la vacuna basados en la subvariante BA.1 pueden no lograr una protección de amplio espectro contra las nuevas subvariantes de ómicron como BA.4 y BA.5.

En cuanto a lo que todo esto significa en el mundo real, el Dr. Wesley Long, patólogo experimental del Hospital Metodista de Houston, dijo a CNN que la gente debe ser consciente de que podría volverse a enfermar, incluso si ya tuvo covid-19 antes.

“Creo que me preocupa un poco que las personas que se han enfermado recientemente tengan una falsa sensación de seguridad ante la BA.4 y la BA.5 en aumento, porque hemos visto algunos casos de reinfección y he visto algunos casos de reinfección con personas que enfermaron por una variante BA.2 en los últimos meses”, dijo.

Algunos fabricantes de vacunas han estado desarrollando vacunas específicas para cada variante con el fin de mejorar las respuestas de los anticuerpos contra las variantes y subvariantes del coronavirus que son motivo de preocupación.

Las nuevas variantes mantendrán al covid-19 en circulación a lo largo del verano boreal

“Las reinfecciones van a ser bastante inevitables hasta que tengamos vacunas o mandatos generalizados que eviten que los casos vuelvan a aumentar. Pero la buena noticia es que estamos, creo, en una situación mucho mejor de lo que estábamos sin las vacunas”, dijo Pavitra Roychoudhury, instructora en funciones del Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología de la Universidad de Washington, que no participó en el artículo del New England Journal of Medicine.

“Hay tanto de este virus por ahí que parece inevitable”, dijo sobre las infecciones de covid-19. “Esperemos que las protecciones que tenemos actualmente conduzcan a una infección leve en su mayoría”.

Esfuerzos en marcha para actualizar las vacunas contra el covid-19

La vacuna bivalente de refuerzo contra el covid-19 de Moderna, denominada mRNA-1273.214, provocó una respuesta inmunitaria “potente” contra las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron, según informó la empresa el miércoles.

Esta vacuna bivalente de refuerzo contiene componentes tanto de la vacuna original contra el covid-19 de Moderna como de una vacuna dirigida a la variante ómicron. La compañía dijo que está trabajando para completar las presentaciones regulatorias en las próximas semanas solicitando actualizar la composición de su vacuna de refuerzo para que sea mRNA-1273.214.

“Ante la continua evolución del SARS-CoV-2, nos anima mucho que el ARNm-1273.214, nuestro principal candidato de refuerzo para el otoño, haya mostrado altos títulos de neutralización contra las subvariantes BA.4 y BA.5, que representan una amenaza emergente para la salud pública mundial”, dijo Stéphane Bancel, CEO de Moderna, en el anuncio de este miércoles. El SARS-CoV-2 es el coronavirus que causa el covid-19.

Primera vacuna de refuerzo bivalente contra el covid-19 de Moderna induce una mayor respuesta de anticuerpos que el refuerzo original, según la empresa

“Presentaremos estos datos a los reguladores con urgencia y nos estamos preparando para suministrar nuestro refuerzo bivalente de nueva generación a partir de agosto, adelantándonos a un posible aumento de las infecciones por SARS-CoV-2 debido a las subvariantes de ómicron a principios de otoño”, dijo Bancel.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se reunirá la próxima semana para debatir la composición de las vacunas contra el covid-19 que podrían utilizarse como refuerzos este otoño boreal.

Los datos que Moderna dio a conocer el miércoles, que no se han publicado en una revista revisada por pares, mostraron que un mes después de la administración de una dosis de 50 microgramos de la vacuna mRNA-1273.214 en personas que habían sido vacunadas y reforzadas, la vacuna provocó respuestas de anticuerpos neutralizantes “potentes” contra BA.4 y BA.5, aumentando los niveles 5,4 veces en todos los participantes, independientemente de si tenían una infección previa por covid-19, y 6,3 veces en el subconjunto de los que no tenían antecedentes de infección previa. Estos niveles de anticuerpos neutralizantes fueron aproximadamente 3 veces inferiores a los niveles de neutralización contra BA.1 notificados anteriormente, señaló Moderna.

Estos hallazgos se suman a los datos que Moderna publicó previamente a principios de este mes, mostrando que la dosis de 50 microgramos del refuerzo bivalente generó una respuesta de anticuerpos más fuerte contra ómicron que la vacuna original de Moderna.

Los datos de Moderna sugieren que “el refuerzo bivalente podría conferir una mayor protección contra las cepas de ómicron BA.4 y BA.5 que la readministración de la vacuna original para aumentar la protección en toda la población. Aunque la información se basa en los niveles de anticuerpos, las empresas comentan que niveles similares de anticuerpos protegidos contra la enfermedad clínica causada por otras cepas es la primera sugerencia de un ‘correlato inmunológico’ emergente de protección, aunque se espera que este estudio en curso también evalúe las tasas de enfermedad clínica, así como las respuestas de anticuerpos”, dijo Penny Ward, médico farmacéutico independiente y profesor visitante de medicina farmacéutica en el King’s College de Londres, en una declaración publicada por el Centro de Medios de Comunicación Científicos del Reino Unido este miércoles. Ella no participó en el trabajo de Moderna.

“Se ha informado anteriormente que la vacuna bivalente se tolera bien con efectos ‘reactogénicos’ temporales similares a los que siguen a la inyección de refuerzo univalente, por lo que podemos anticipar que esta nueva vacuna mixta debería ser bien tolerada”, dijo Ward en parte. “A medida que nos acercamos al otoño con las variantes ómicron dominando el panorama de la infección por covid, ciertamente tiene sentido considerar el uso de esta nueva vacuna bivalente, si está disponible”.

Brenda Goodman de CNN contribuyó con este reportaje.

