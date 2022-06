Conoce a los perros que pasaron a la final de la Exposición Canina de Westminster

Alexandra Ferguson

(CNN)– La exposición canina del Westminster Kennel Club (WKC) está en camino, y es uno de los pocos eventos en los que podemos contemplar fotos de perros adorables y sentirnos con clase.

Hasta ahora se han elegido cuatro finalistas. A estos magníficos ejemplares se les unirán otros tres en la final del miércoles por la noche, en la que un canino excepcional será coronado como “Best in Show”.

Los aficionados a los accidentes de baño televisados y a las personas con traje que miran pensativamente los vientres de los perros pueden seguir toda la acción en vivo en FS1 (¡porque esto es un deporte!) o en el sitio web del Westminster Kennel Club. La cita comienza a las 7:30 p.m. ET.

Y ahora, los perros. El WKC reconoce 211 razas de perros diferentes, y el objetivo de la competición es encontrar a los perros que más se adhieren a los estándares de su raza (de ahí todo el escrutinio de barrigas). Los finalistas del concurso representan lo mejor de siete grupos diferentes de razas caninas: pastores, sabuesos, no deportivos, terrier, toy y de trabajo. Aunque los cuatro perros que llegarán a la final varían en tamaño, hay dos virtudes que los unen: todos son muy buenos en el tipo de perro que son, y todos tienen excelentes nombres.

Grupo de sabuesos: Trumpet (Bloodhound)

Trumpet, ganador del grupo de sabuesos de la exposición canina del Westminster Kennel Club de 2022.

Los sabuesos son “una de las razas más antiguas de perros que cazan por el olor”, según las clasificaciones del Westminster Kennel Club.

Un descubrimiento realizado por un sabueso entrenado puede incluso utilizarse en un tribunal. El American Kennel Club describe la expresión ideal del sabueso como “noble y digna, y caracterizada por la solemnidad, la sabiduría y el poder”. Trumpet lo tiene todo.

Grupo no deportivo: Winston (bulldog francés)

Winston, ganador del grupo no deportivo de la exposición canina del Westminster Kennel Club de 2022.

Ah, Winston. Un nombre clásico de bulldog francés para un tipo clásico. Según el WKC, los “Frenchies” no tienen muchas habilidades útiles. Pero lo compensan con su simpatía. “La mayoría de los bulldogs franceses destacan por ser simpáticos y cariñosos payasos cuya razón de ser es ser adorados”, dice la descripción de su raza. La carita sonriente de Winston lo ha llevado lejos. (Además, uno de los dueños de Winston es un defensa de la NFL. Eso cuenta como una habilidad para él, ¿no?)

Grupo toy: Hollywood (maltés)

Hollywood, ganador del Grupo Toy del Westminster Kennel Club de 2022.

Hollywood parece que se cree mejor que los demás, y tiene razón. Los perros toy se crían para la compañía humana y para dar vueltas de lujo. La descripción de la raza maltesa del WKC dice que han sido mascotas populares entre la realeza durante siglos, debido a su “elegancia y belleza”. Hollywood, la estrella que es, superó a otras bellezas de su grupo, como Porsche, el primer perro toy ruso en llegar a las semifinales.

Grupo de pastoreo: River (pastor alemán)

River, ganador del Grupo de Pastoreo de la Exposición Canina del Westminster Kennel Club de 2022.

Los pastores alemanes son los favoritos en el grupo de pastoreo, y es fácil ver por qué. No solo son extremadamente inteligentes y entusiastas, sino que pueden ser entrenados para trabajar en las fuerzas del orden y en el ejército. Sin embargo, el WKC señala que también son aptos para la familia y que son excelentes perros de servicio. Un pastor alemán llamado Rumor ganó el Best in Show del WKC en 2017. ¿Podrá River repetir la hazaña?

El miércoles por la noche se determinarán los finalistas de los grupos de terrier, caza y trabajo. ¡Pero solo uno de los siete finalistas puede ser el mejor perro!

