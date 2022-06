Beyoncé lanza “Break My Soul” y es la canción para bailar que necesitas

macamilarincon

(CNN) –– Bienvenida de regreso, Beyoncé.

Queen Bey lanzó su nueva canción este lunes y podemos decir que “Break My Soul” cumplió con su parte de “romper” internet.

Con una melodía de música house, el sencillo marcó el regreso de la artista, y la Bey Hive ––como se conoce a su devota base de fans–– estaba más que preparada.

“You won’t break my soul” (“No romperás mi alma”), canta Beyoncé en el coro del sencillo, cuya letra deja más que claro que está plenamente consciente de su poder.

“Imma let down my hair/’Cause I lost my mind” (“Me voy a relajar/ Porque perdí la cabeza”), continúa. Y entonces anuncia su regreso: “Bey is back and I’m sleeping real good at night/The queens in the front (“Bey está de vuelta y duermo tranquila por la noche / Las reinas al frente)

La nueva canción también reúne a Beyoncé con la leyenda de la música bounce Big Freedia, quien colaboró en el exitoso tema “Formation” de la artista en 2016.

“Se siente surrealista estar en la canción con la Reina Beyoncé nuevamente”, escribió Big Freedia en Twitter. “Me siento muy honrado de ser (una parte) de este momento especial. Estoy eternamente agradecido, señor. Que alguien me agarre, por favor”.

La superestrella había anunciado este lunes que lanzaría la canción a medianoche. Pero, sorpresivamente la presentó temprano en Tidal, el servicio de transmisión de su esposo, el rapero Jay-Z.

“Break My Soul” es el primer sencillo de su próximo álbum Renaissance, que saldrá el 29 de julio.

En 2020, Beyoncé lanzó la canción “Black Parade”, en honor a la celebración de Junteenth.

El álbum visual más recientes de Beyoncé, Black Is King, se lanzó ese mismo año como un proyecto complementario de su álbum The Lion King: The Gift. La artista prestó su voz al personaje de Nala en la nueva versión de Lion King de Disney del 2019.

Su último álbum de larga duración fue Lemonade en 2016.

