La candidatura de Ucrania a la UE recibe un gran impulso al al recibir el apoyo de la Comisión

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La candidatura de Ucrania para ingresar en la Unión Europea recibió un gran impulso este viernes por la mañana, después de que el ejecutivo del bloque dijera que creía que el país debía ser considerado formalmente para el estatus de candidato tras la invasión de Rusia.

En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Comisión recomienda “que se conceda a Ucrania el estatus de candidato”. Por supuesto, en el entendimiento de que el país llevará a cabo una serie de reformas adicionales”.

“En opinión de la Comisión, Ucrania ha demostrado claramente la aspiración del país y su determinación de estar a la altura de los valores y normas europeas”.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓ https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Últimas noticias de la guerra

Los líderes de los 27 Estados miembros de la UE se reunirán ahora en una cumbre la próxima semana para debatir el dictamen de la Comisión. Aunque los Estados miembros estén de acuerdo en que Ucrania sea un país candidato —lo que no es ni mucho menos seguro—, el proceso de adhesión a la UE es complicado y tarda, por término medio, algo menos de cinco años en completarse, según el grupo de expertos UK in a Changing Europe.

“Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con nosotros el sueño europeo”, agregó Von der Leyen.

Durante una conferencia de prensa conjunta en Kyiv este jueves con los tres principales líderes políticos de la UE, el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque de Rusia a su país equivalía a un ataque a toda Europa.

Añadió que la mejor manera de demostrar “nuestra posición común y fuerte” es apoyando la integración de Ucrania en la UE, y añadió que su condición de candidato a la adhesión a la UE “puede amplificar la libertad en Europa históricamente y convertirse en una de las decisiones europeas clave del primer tercio del siglo XXI”.

Zelensky afirmó que Ucrania está dispuesta a trabajar para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE: “Entendemos que el camino hacia la Unión Europea es realmente un camino y no es un solo paso. Pero este camino debe comenzar, y estamos dispuestos a trabajar para que nuestro Estado se transforme en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea y los ucranianos ya se han ganado el derecho a emprender este camino”.

La guerra en Ucrania impacta en el suministro de gas en Europa 1:23

Más tarde, Macron dijo que la posible concesión del estatus de candidato a la UE a Ucrania era el resultado de la invasión de Rusia. Hablaba en una entrevista este viernes con BFMTV, filial de CNN, a bordo de un tren que salía de Ucrania.

“Ucrania normalmente no debería ser candidata”, dijo tras su visita a Kyiv, “lo hacemos por la guerra y porque creemos que es bueno”.

“Es una señal de esperanza, es un mensaje para que Ucrania diga que está en la familia europea”, dijo.

Aunque Macron afirmó que la mayor parte de Europa Occidental apoyaba el plan, aclaró que “hay países que son más reticentes”.

El líder francés añadió que la cuestión de la candidatura de Ucrania a la UE se decidirá en la cumbre del Consejo Europeo del próximo jueves y viernes.

Por qué Ucrania pide más apoyo de Francia y Alemania en la guerra

“El camino es largo para entrar en la UE”, añadió.

Asimismo, dijo que Moldova también puede convertirse en candidato a la adhesión a la UE. El presidente francés visitó el miércoles el país del este de Europa en el marco de un viaje de dos días a Moldavia y Rumanía antes de su viaje no anunciado a Ucrania.

¿Qué pasa ahora con la posible candidatura de Ucrania?

Ucrania se esforzará ahora por cumplir los criterios de Copenhague, un opaco trío de requisitos que la UE debe considerar que cumple un Estado candidato para iniciar las negociaciones de adhesión. Se centran en si el país tiene una economía de libre mercado que funciona, si las instituciones del país son adecuadas para defender los valores europeos, como los derechos humanos y la interpretación de la UE del Estado de Derecho, y si el país tiene una democracia inclusiva que funciona.

También existe la preocupación real de que Ucrania está muy lejos de cumplir los criterios de Copenhague en un futuro próximo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, Ucrania ocupa el puesto 122 en su lista de 180 países. En comparación, Rusia ocupa el puesto 136.

Una vez que se considere que el país cumple estos criterios, podrá comenzar los 35 capítulos de negociación de la UE, los tres últimos de los cuales retoman algunas áreas de los Criterios de Copenhague.

Después, cuando los líderes de los Estados miembros de la UE hayan llegado a un acuerdo, deberá ser ratificado en el Parlamento de la UE y por los poderes legislativos de los gobiernos de cada Estado miembro. Joseph Ataman y Camille Knight de CNN en París contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.