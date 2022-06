OPINIÓN | Las alpargatas o espadrilles, ¿los zapatos del momento?

CNNEE

(CNN Español) — Si te has fijado bien, las alpargatas están de última moda y muchas más famosas y supercaras marcas han lanzado infinidad de modelos de espadrilles. Son el calzado del verano boreal 2022, que va con todo estilo de ropa —y su popularidad se debe a su look— ¡y a su comodidad!

Personalmente, las uso de toda la vida, y me encanta ver cómo hoy en día mujeres famosas y muy admiradas por su estilo, como Kate, duquesa de Cambridge y la reina Letizia de España, las usan a menudo. Eso sin olvidar que hombres famosos, como Pablo Picasso y Salvador Dalí y Don Johnson, en la teleserie “Miami Vice”, ¡también eran fans de este popular calzado!

La historia de las alpargatas

Las alpargatas se usaron por cientos de años y muchos granjeros y trabajadores del campo en España, Portugal –igual que pescadores en Francia e Italia– hicieron de las alpargatas o espadrilles su calzado habitual. Y hasta en el cono sur las han usado los gauchos. Ya en 1850, en Buenos Aires habían muchas familias que se ganaban la vida haciendo alpargatas, las que por años se consideraron el calzado de los más humildes.

De acuerdo con los expertos de la famosa alpargatería Hernanz de Madrid (fundada en 1845) este tipo de calzado se remonta al antiguo Egipto y después a la antigua Roma. Y la palabra alpargat viene del árabe, pues los musulmanes del imperio árabe al-Ándalus, en lo que ahora es España, así las llamaron. Los primeros fabricantes de alpargatas en España usaron estos prototipos hace 4.000 años. Y una colección de alpargatas antiquísimas se exhiben en el Museo Arqueológico de Granada.

¿Un dato curioso? Cerca al año 1300, los soldados de la Corona de Aragón las usaban, por su comodidad y frescura.

El culpable fue Saint Laurent

Ya en los años 50 algunas celebridades de Hollywood usaban versiones de las alpargatas, o zapatos con suelas de esparto o yute, pero fue el genial diseñador Yves Saint Laurent quien las hizo famosas en la moda internacional en los años 70 –tras un encuentro con los españoles Lorenzo Castañer e Isabel Sauras, que supieron intepretar las ideas del diseñador– cuando lanzó alpargatas con cuña, o plataforma, en sus colecciones de verano. Y “puso en el mapa” lo que hasta entonces era un calzado popular y más bien humilde, sin mayor trascendencia ¿Otras famosas que adoran las espadrilles? Jennifer Aniston, Elle Macpherson, Kim Kardashian, Reese Witherspoon, Eva Mendes y Pippa Middleton, la muy stylish hermana de Kate.

En el 2022 son la locura

Poco a poco, las espadrilles se hicieron un objeto codiciado en la moda y con una imagen chic y a la vez informal o décontracte. Y esto nos trae al 2022, y los cientos de modelos de todo tipo –y de todos los precios– que están en el mercado. ¡Una maravilla!

La alpargata de lona o algodón con suelas de yute, que atamos al tobillo con cintas de algodón, son las clásicas. Pero ya existen muchas hechas con cuero o ante, con la suela de yute planas, con estilo “cuña” o plataforma. Otras son zapatillas planas ballerinas con gruesa suelas de yute. Y (mis favoritas) las que llevan elásticos cruzados en vez de amarrarse con las cintas tradicionales. En un reciente viaje a St-

Jean-de-Luz, en la zona vasca de Francia, encontré modelos preciosos de este estilo, especialmente de rayas, que lucen fabulosas.

Marcas famosas como Gucci, Bottega Véneta, Missoni, Emilio Pucci, Dolce Gabbana, Dior, Christian Louboutin, Jimmy Choo, Stuart Weitzman (diseñada por el creador puertorriqueño Edmundo Castillo) y la española Castañer –Kate y Letizia usan muchos modelos de ellos–, han lanzado infinidad de modelos en todos los colores, estilos y precios, desde los más económicos, con un promedio de entre US$ 30 a US$ 40, hasta los supercaros como las de Chanel, que pueden llegar a costar más de US$ 1.300. ¡Y hasta Ferragamo ha diseñado una alpargata de plataforma alta con la icónica hebilla de su marca en la pala del diseño!

