Jair Bolsonaro cambia de tono sobre el asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips: “condolencias a las familias”

(CNN) — El presidente de Brasil cambió el tono sobre el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el experto Bruno Pereira después de afirmar el miércoles que sus actividades en la región de Javari de la selva amazónica eran “imprudentes”, y que Phillips no era “bien visto” en la región de Javari, en la amazonía brasileña.

“Aprovecho esta oportunidad (para comentar sobre) este lamentable caso en el que se encontraron los cuerpos. Me gustaría que los encontraran (a Phillips y a Dom) con vida, pero se encontraron los cuerpos del británico y del brasileño”, dijo Jair Bolsonaro el jueves durante un directo en sus redes sociales.

Autoridades de Brasil dicen que un sospechoso admitió haber matado a Dom Phillips y Bruno Pereira

Horas antes, Bolsonaro comentó una publicación de la agencia indígena brasileña (FUNAI) lamentando la pérdida de Phillips y Pereira.

“¡Nuestras condolencias a la familia y que Dios consuele el corazón de todos!”. escribió Bolsonaro en la publicación de FUNAI en su cuenta de Twitter.

Phillips y Pereira, cuya desaparición se denunció por primera vez el 5 de junio, habían recibido amenazas de muerte antes de su partida, según la Coordinadora de la Organización Indígena, conocida como UNIVAJA.

Ambos eran conocedores de los ataques que ocurrían en la zona, a menudo violentos, por parte de mineros ilegales, cazadores, madereros y narcotraficantes en la zona, pero se dedicaban igualmente a denunciar cómo esta actividad plaga las áreas silvestres protegidas de Brasil, pone en peligro a sus pueblos indígenas y acelera la deforestación.

Pereira, de 41 años y padre de tres hijos, pasó gran parte de su vida al servicio de los pueblos indígenas del país desde que se incorporó a la agencia indígena del gobierno brasileño (FUNAI) en 2010. Por su parte, Phillips, de 57 años, era un periodista británico muy respetado que había vivido en Sao Paulo y Río de Janeiro, llevó los temas medioambientales y la Amazonia a las páginas del Financial Times, The Washington Post, The New York Times y, principalmente, The Guardian.

