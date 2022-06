Elon Musk habla sobre los despidos, el trabajo remoto y la “libertad de expresión” en su primera reunión con los empleados de Twitter

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk reafirmó su deseo de relajar las restricciones de contenido en Twitter este jueves.

En su primer foro con los empleados de Twitter, Musk se enfrentó a una serie de inquietudes por su postura sobre la moderación de contenido, y abundó en su visión de permitir la “libertad de expresión” en la plataforma. Musk reiteró su deseo de permitir todo el discurso legal en Twitter, incluso si entra dentro de la categoría de “legal pero espantoso”, como el extremismo o el abuso.

“Creo que es esencial tener libertad de expresión y que la gente pueda comunicarse libremente”, dijo Musk.

Sin embargo, Musk dijo que la plataforma debe trabajar en prevenir la difusión de contenido dañino u ofensivo, para que los usuarios puedan estar “cómodos en Twitter”.

“Existe la libertad de expresión y libertad de ampliar el contenido”, dijo. “Cualquiera podría pararse en medio de Times Square ahora mismo y decir lo que quiera. Pueden pararse en Times Square y negar el Holocausto… pero eso no significa que se necesita ampliar ese mensaje a millones de personas. Así que creo que la gente debería tener la libertad de decir cosas totalmente inaceptables dentro de los límites de la ley, pero que no se amplifican y que no tienen gran alcance”.

El jueves marcó la primera ocasión en que Musk habló directamente con los empleados de Twitter luego de acordar la compra de la red social en abril por US$ 44.000 millones. Muchos empleados han expresado su preocupación, de manera pública y privada, sobre las posturas de Musk en temas como la moderación de contenido y el trabajo remoto, temas que el CEO de Tesla abordó durante la reunión virtual de más de 30 minutos, según una grabación obtenida por CNN Business.

