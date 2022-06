Son “rumores”, dice la Casa Blanca sobre los informes de preocupaciones acerca de la reelección de Biden

olivertapia

(CNN) — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó el lunes las preocupaciones de que la edad o la resistencia del presidente Joe Biden podrían representar un desafío para su candidatura a la reelección y dijo: “Esa no es una pregunta que debamos hacer”.

“Oh, Dios mío, él es el presidente de Estados Unidos, ya sabes, él, ni siquiera puedo seguirle el ritmo”, dijo Jean-Pierre a Don Lemon de CNN. “Acabamos de regresar de Nuevo México, acabamos de regresar de California… solo miren el trabajo que hace, y miren lo que es, cómo le está cumpliendo al público estadounidense”.

Jean-Pierre desestimó un artículo de The New York Times que citaba al ex estratega jefe de Obama y comentarista político de CNN, David Axelrod, diciendo que la edad de Joe Biden era “un problema importante” para una candidatura a la reelección. Jean-Pierre calificó el informe de “rumores, es falaz”.

“Eso no es lo que nos importa… lo que nos importa es ¿cómo vamos a cumplirle al pueblo estadounidense? ¿Cómo vamos a mejorar sus vidas? De eso habla el presidente. Ese es su enfoque. Y ahí es donde vamos a seguir enfocándonos”, le dijo a Lemon.

También aprovechó la oportunidad para reiterar que Joe Biden tiene la intención de postularse para la reelección en 2024.

“Hay algo que se llama la Ley Hatch que debo tener muy en cuenta. Lo que puedo decir es que el presidente ha dicho repetidamente que planea postularse en 2024, y tendré que dejarlo ahí”, dijo Jean Pierre. “Todo lo que puedo decir es que el presidente tiene la intención de hacer lo que el presidente planea hacer”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió nuevamente la respuesta de la administración al aumento de los precios, promocionando su Plan de Rescate Estadounidense y la ley de infraestructura bipartidista mientras culpaba a la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin por el aumento de los costos de energía y alimentos.

“Este es un presidente que entiende lo que sucede alrededor de la mesa de la cocina, creció en Scranton, Pensilvania, cuando los precios suben un poco, eso realmente afecta a las familias”, dijo, y agregó que los estadounidenses están “viendo un economía que se está recuperando” y bajo desempleo.

“Por eso creemos que estamos en una buena posición para enfrentar la inflación”, continuó. “Pero sí, entendemos que la gente está sintiendo esto, y tenemos que recordar, cuando pensamos en los precios de la gasolina y los alimentos, esto viene de la guerra de Putin contra Ucrania. El momento en que Putin acumuló fuerzas en la frontera de Ucrania, hemos visto, desde entonces hasta ahora, hemos visto un aumento de $2 por galón de gasolina”.

Jean-Pierre desestimó la acusación de que los esfuerzos de la administración para estimular la economía han contribuido a la inflación y le dijo a Lemon: “No creemos que lo haya hecho. El Plan de Rescate Estadounidense cumplió con el momento y ha llevado a este lugar económico histórico que estamos actualmente; el desempleo es bajo, hemos creado 8,7 millones de puestos de trabajo, puestos de trabajo que son mejores para la mayoría de los estadounidenses, y eso es lo que importa, lo que realmente importa”.

También promocionó el principio de acuerdo recientemente alcanzado para la legislación de seguridad de armas en el Senado.

“El hecho de que hayamos visto a esas dos partes unirse, negociaron, están legislando en este momento, eso es un paso adelante”, dijo Jean-Pierre. “Y así es como se ve la negociación: el presidente continuará luchando y exigiendo eso, los otros elementos que ha presentado”.

