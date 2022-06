¿Qué propone Gustavo Petro en materia de economía, trabajo e impuestos para ser presidente de Colombia?

Germán Padinger

(CNN Español) — La cuenta regresiva para la segunda vuelta en Colombia ya comenzó. En pocos días se sabrá quién es el nuevo presidente: si el izquierdista exalcalde Bogotá, Gustavo Petro, o el polémico exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, mientras la economía se cuela en el centro de la carrera.

Los colombianos votarán el domingo 19 de junio entre dos opciones que han superado en primera vuelta a las candidaturas de centro. Cualquiera que gane significará un cambio en la tendencia política de Colombia de los últimos años.

En este contexto, Petro, que compite por tercera vez en elecciones presidenciales y se ha configurado como el representante de la izquierda y el progresismo en el país, intentará imponerse sobre Hernández, el cuestionado candidato, a veces descrito como el “Trump” colombiano.

La importancia de la economía en la campaña

Petro fue el candidato más votado en primera vuelta, pero otros aspirantes que quedaron en el camino, como Federico “Fico” Gutiérrez, ya han manifestado su apoyo a Hernández. Y uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta es la desconfianza que genera su programa en materia de política económica.

Jorge Andrés Hernández, analista político basado en Bogotá y autor del podcast Política y Tabú, dijo a CNN que “Colombia es un país muy conservador en donde de alguna manera existe la idea colectiva de que un gran cambio es un salto al abismo”.

Petro ha sido acusado por sus detractores de populista y autoritario, y en la campaña de 2018 —en la que perdió en segunda vuelta frente al actual presidente, Iván Duque— desde el partido Centro Democrático decían que Colombia se convertiría en Venezuela si el candidato ganaba.

De hecho, sectores más extremos de la derecha colombiana suelen tildarlo de comunista, a pesar de que Petro se define como de izquierda progresista.

“Él genera pasiones viscerales encontradas: hay gente que lo idolatra a muerte, que lo adora, y hay gente que lo odia con todas las entrañas”, dijo Jorge Andrés Hernández.

¿Pero qué propone exactamente Petro en materia de economía, trabajo e impuestos?

Cambio en la matriz energética, “economía para la vida” y reforma agraria

Petro propone una transición energética de la matriz dependiente del petróleo y el carbón a las energías renovables.

Petro y Francia Márquez quieren poner fin al extractivismo (a través de un “desescalamiento gradual”), y afirman que prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, no darán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitirán la gran minería a cielo abierto.

El programa indica que que Ecopetrol, la empresa estatal de petróleo, “permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años”.

En su programa de gobierno, Petro enmarca sus políticas económicas bajo el lema “Economía para la vida”, a su vez dentro del paraguas del objetivo de “Colombia, potencia para la vida”.

“Esto implica transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias”, dice el documento.

Dentro de las medidas, Petro propone una “reforma agraria y acuaria” para avanzar en materia de igualdad en la tenencia y uso de la tierra, garantizando el “derecho a la tierra para las familias rurales”.

Para lograr esta reforma agraria se desincentivarán los “multifundios improductivos en tierras fértiles” a través de impuestos.

Su objetivo es desincentivar los latifundios.

“Propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”, dice el programa.

Petro ha insistido en declaraciones recientes, tal como puede verse en este video, que no van a expropiar sino democratizar. “Jamás he pronunciado la palabra expropiación”, dijo en parte de un caluroso debate con uno de sus principales contrincantes, ‘Fico’ Gutiérrez. En abril Petro y Márquez firmaron en una notaría un documento en que se comprometieron a no expropiar.

“Aranceles inteligentes”

Petro también propone encarar un “proceso de industrialización democrático y responsable”, mediante una “política de aranceles inteligentes que estimule la vida, la generación de valor agregado, la competitividad y la industria nacional”, y orientada a aumentar el empleo y los ingresos.

En concreto, esta política arancelaria consiste en reducir tarifas para insumos, bienes y servicios que cumplan las condiciones antes mencionadas, mientras que se aumentarán para aquellos que afecten ese valor agregado, a manera de “mecanismo de defensa comercial” frente a la “competencia desleal con importaciones subsidiadas”.

Así, Petro propone revisar los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera existentes, para proteger a la industria nacional colombiana.

El trabajo “garantizado”

El programa de gobierno de Petro se propone garantizar “el derecho fundamental al trabajo digno, decente” y defender un salario mínimo “que cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho”.

La política más concreta en esta área es la de “empleo garantizado”, y estará enfocada en subsidios al desempleo y a la flexibilidad laboral.

“El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios”, dice el texto.

Además, se establecerán contratos para obras menores en ciudades y barrios, utilizando fuerza laboral privada, y se priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas.

Política de impuestos

En el centro de las políticas económicas propuestas por Petro se encuentra la promesa de avanzar hacia una “justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos”, combatiendo la evasión y la elusión, y la quita de beneficios tributarios.

Así, se espera aumentar el espacio fiscal en un 5,5% adicional del PIB de Colombia

Entre las medidas, se propone que Ecopetrol contribuya con impuestos al Estado y a la transición hacia energías limpias.

Los impuestos servirán también para subsidiar un sistema de salud “público y universal” en el cual el acceso y la calidad de la prestación no dependan de la capacidad de pago, según el programa.

Además, Petro se compromete a no extender el IVA a la canasta familiar y a impulsar “impuestos saludables” para mejorar el acceso alimentos y bebidas, tanto en cantidad como en calidad nutricional.

Con información de Ángela Reyes, Florencia Trucco, Melissa Velásquez, Juan Carlos López y Germán Padinger.

