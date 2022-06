¿Qué es una superluna? Lo que debes saber de este fenómeno

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Quizá hayas escuchado el término de superluna, acompañado de impresionantes fotografías recorriendo redes sociales. Además, te habrás dado cuenta que cada superluna viene con un nombre diferente.

El término “superluna” se refiere a cuando la luna se ve mucho más grande de lo normal y se ve así porque se encuentra en un punto mucho más cercano a la Tierra, según la NASA. Los científicos le dicen a este fenómeno luna llena en perigeo, que es cuando la luna se encuentra en el punto más cercano de su órbita al planeta Tierra.

Una característica importante para que a estas lunas se les llame superluna es que además sean lunas llenas, dice la NASA.

El término generalmente denota una luna llena más brillante, y por lo tanto, parece más grande en el cielo nocturno.

Según la NASA, el término se refiere a la alineación geométrica del Sol, la Tierra y la Luna “que hace que ocurra el perigeo en un período de tiempo más amplio que el instante real del perigeo (hasta aproximadamente dos semanas, que es casi la mitad de la órbita de la Luna)”.

Algunas superlunas están más cerca de la Tierra que otras.

“La forma de la órbita de la Luna cambia con el tiempo (gracias a la influencia gravitacional del Sol y los demás planetas). Los perigeos y apogeos extremos, o el punto más distante de la órbita, ocurren de manera predecible”, dice la NASA.

“El término ‘superluna’ es mucho más reciente y ha llegado a ser cualquier luna llena o nueva dentro del 90% de su acercamiento más cercano a la Tierra”, escribió a CNN Christine Shupla, gerente de educación y compromiso público del Lunar and Planetary Institute, en un correo el año pasado.

Algunos se adhieren a una definición más estricta de superluna, como Noah Petro, un científico lunar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

“Que no haya una definición estándar es una molestia, pero cualquier cosa que haga que la gente se interese y se entusiasme por mirar y querer saber más sobre la Luna es una gran cosa”, dijo Petro a CNN un correo electrónico.

Las distancias de la Luna y la Tierra

Imagina que la Luna gira alrededor de la Tierra en forma de elipse, por eso hay ocasiones en las que está más cerca de la Tierra que otras veces.

El punto más lejano de esa elipse se llama apogeo y es cuando la Luna está a unos 405.000 kilómetros de distancia de la Tierra, según la NASA.

El punto más cercano del recorrido se llama perigeo y es cuando la luna está a unos 363.300 kilómetros de la Tierra, dice la NASA.

“Cuando aparece una luna llena en el perigeo, es un poco más brillante y más grande que una luna llena normal, y ahí es donde tenemos una superluna”, agrega la NASA.

Superlunas de 2022

Para 2022 habrá un total de 12 lunas llenas, pero solo cuatro de ellas se califican como superlunas, según el Old Farmer’s Almanac: las de mayo, junio, julio y agosto. Las otras serán lunas llenas, que reciben un nombre según las costumbres de las tribus nativas estadounidenses:

17 de enero: Luna de lobo 16 de febrero: Luna de nieve 18 de marzo: Luna de gusano 16 de abril: Luna rosada 16 de mayo: Luna de flor — Superluna 14 de junio: Luna de fresa — Superluna 13 de julio: Luna de ciervo — Superluna 11 de agosto: Luna de esturión — Superluna 10 de septiembre: Luna de cosecha 9 de octubre: Luna de cazador 8 de noviembre: Luna de castor 7 de diciembre: Luna fría

