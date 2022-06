Los 10 estados con la gasolina más barata de EE.UU.

Ángela Reyes

(CNN Español) — El galón de gasolina sigue con un precio promedio nacional superior a los US$ 5. Sin embargo, todavía hay cerca de 30 estados en los que puedes comprarlo por menos. A la cabeza de los más baratos está Georgia.

Al 14 de junio, el galón de gasolina en Georgia cuesta, en promedio, US$ 4,49, según las cifras de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) que se actualizan de manera diaria.

En el condado Chattooga está el precio promedio más barato del estado: el galón se comercializa por US$ 4,30.

Los 10 estados con la gasolina más barata

Estos son los 10 estados en el que el galón de gasolina regular es más barato, según la AAA, con cifras redondeadas a dos decimales. Como puede verse, la diferencia entre Georgia, el más asequible, y Kansas, el décimo más barato, es de menos de veinte centavos en promedio.

Georgia: US$4,49 Mississippi: US$4,53 Arkansas: US$ 4,54 Louisiana: US$4,56 Carolina del Sur: US$ 4,60 Alabama: US$ 4,63 Tennessee: US$ 4,64 Oklahoma: US$ 4,66 Carolina del Norte: US$ 4,67 Kansas: US$ 4,67

En el otro extremo del listado están California —donde el galón supera con creces los US$ 6—, Nevada y Alaska, los tres estados con la gasolina más cara al momento, de acuerdo a la organización.

Un análisis a nivel nacional muestra que los estados donde es más conveniente ahora se encuentran mayoritariamente en el sureste, mientras que la gasolina más cara está en el oeste.

Si estás planeando un viaje, la AAA cuenta con una calculadora que te permite saber, con base en el origen, destino y modelo del auto, cuánto gastarás en gasolina. Comparar los precios por estado puede ayudarte en caso de que pienses atravesar distintos territorios y puedas elegir el momento más conveniente para cargar el vehículo.

Los 10 estados con la gasolina más cara en EE.UU.

Cómo ahorrar en gasolina

Además de analizar el costo de la gasolina en los distintos estados, existen otras herramientas para aprovechar al máximo el dinero que gastas en este rubro.

Una opción es descargar aplicaciones como AAA Mobile, Gas Buddy, Gas Guru,Geico y Waze, que pueden contar con información de las gasolineras más baratas.

Y, al elegir gasolinera, “por lo general es mejor no usar las estaciones a lo largo de la interestatal”, aconsejó recientemente Ellen Edmonds, gerente de relaciones públicas de AAA, en una entrevista con CNN Travel. Estas tienden a tener precios más altos debido a la conveniencia.

Si te estás quedando sin gasolina y estás atrapado en un área con precios elevados, detente pero no llenes todo el tanque: te conviene bombear suficiente gasolina para alcanzar de manera segura un área donde el precio sea más bajo, pero no más. Aquí, una guía con otros consejos para seguir.

¿Hacia dónde se dirige el precio de la gasolina?

El galón alcanzó el promedio de US$ 5 por primera vez el fin de semana. Y es poco probable que el aumento de precio se detenga ahí. Con el inicio de la temporada de viajes de verano y el corte de los envíos de petróleo ruso debido a la guerra en Ucrania, los precios del petróleo se están disparando en los mercados mundiales.

El promedio nacional de gasolina en EE.UU. podría estar cerca de los US$ 6 a fines de este verano, según Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS.

Con información de Forrest Brown y Chris Isidore.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.