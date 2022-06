El papa Francisco afirma que la guerra de Ucrania “tal vez fue provocada de alguna manera o no fue evitada”

Juan Pablo Elverdin

Roma (CNN) — El papa Francisco dijo que la guerra en Ucrania “fue quizás de alguna manera provocada o no prevenida”, en declaraciones publicadas por el diario italiano La Stampa este martes.

“Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra es llevada a cabo por las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos”, habría dicho el pontífice durante una conversación con los directores de las publicaciones culturales de la Compañía de Jesús el 19 de mayo, añadiendo que los rusos “prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios hacia adelante.”

“Pero el peligro es que solo veamos esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que quizás de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es lo que está en juego”, dijo.

El papa dijo que no está “a favor” del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sino “simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos”. “Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos”, añadió.

El papa Francisco dijo que antes de que Rusia invadiera Ucrania se reunió con “un jefe de Estado” que “estaba muy preocupado por cómo se movía la OTAN”.

“Le pregunté por qué, y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos'”, dijo el papa, añadiendo que el “jefe de Estado” no identificado le dijo que “la situación podría llevar a la guerra”.

El papa Francisco también dijo que espera poder hablar con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, a finales de este año, después de que una reunión entre ambos que estaba prevista para el martes fuera finalmente pospuesta debido a la guerra en Ucrania.

“Estaba previsto que me reuniera con él el 14 de junio en Jerusalén, para hablar de nuestros asuntos. Pero con la guerra, de mutuo acuerdo, decidimos posponer el encuentro a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no se malinterprete”, dijo el papa Francisco.

El papa dijo que esperaba encontrarse con el Patriarca ruso en una asamblea general en Kazajstán en septiembre. Francisco canceló recientemente un viaje a África debido a una lesión de rodilla.

En declaraciones separadas publicadas este martes por el Vaticano, el papa dijo que la invasión de Ucrania “se ha añadido ahora a las guerras regionales que durante años han cobrado un alto precio de muerte y destrucción”.

“Pero aquí la situación es aún más compleja debido a la intervención directa de una ‘superpotencia’ que pretende imponer su propia voluntad, violando el principio de autodeterminación de los pueblos”, dijo el papa como parte de un mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres de la Iglesia Católica Romana, que se celebrará en noviembre.

