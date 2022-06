Columnista australiano admite errores en polémica sobre Rebel Wilson y la decisión de compartir su orientación sexual

macamilarincon

(CNN) — Un columnista de un periódico australiano se disculpó por un texto que parecía acusar a la actriz Rebel Wilson de frustrarle el intento de revelar la orientación sexual de la famosa.

En una nueva columna publicada este lunes, el periodista Andrew Hornery, del diario Sydney Morning Herald, dice que no buscó “exponer” a Wilson, pero que entiende por qué su correo electrónico con un plazo límite para comentar sobre la nueva pareja de la estrella “podría haberse entendido como una amenaza”.

La historia original, que se publicó el sábado, generó indignación en redes sociales, al igual que un artículo posterior del editor del periódico, quien defendió al columnista y negó que la publicación hubiera “expuesto a Wilson” con respecto a su orientación.

En el texto del sábado, Hornery escribió que contactó a los representantes de Rebel Wilson en la mañana del jueves con una solicitud para comentar sobre la nueva relación de la actriz con la diseñadora Romana Agruma. Y añadió que les dio “dos días para comentar”.

“Gran error”, sostuvo Hornery en la columna Private Sydney el sábado. “Wilson optó por tomarse la historia”.

Se refería a una imagen que Wilson publicó en Instagram en la mañana del viernes, en la que aparece junto a Arguma. “Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney… pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney”, escribió la actriz junto a la foto.

La publicación de Wilson recibió miles de mensajes de felicitación. Pero, la columna de Hornery de este sábado insinuaba que él no estaba contento con la publicación de la actriz.

“Teniendo en cuenta lo amargamente que Wilson se quejó sobre los estándares de periodismo cuando demandó con éxito a Women’s Day por difamación, su decisión de ignorar nuestras consultas discretas, genuinas y honestas fue, en nuestra opinión, decepcionante”.

Sus palabras hacen referencia a la acción judicial que en 2017 emprendió Wilson contra Bauer Media, empresa que publica la revista australiana Women’s Day, a la que demandó por difamación por una serie de artículos que, según ella, la describían como una mentirosa serial. Se le otorgó un pago récord de US$ 3,6 millones por difamación, aunque la cifra se redujo posteriormente en la apelación.

El domingo, mientras la indignación contra la columna de Hornery se extendía, el editor del Sydney Morning Herald, Bevan Shields, escribió su propia columna titulada “Una nota sobre Rebel Wilson” para dar “la opinión del Herald”.

“Decir que el Herald ‘expuso’ a Wilson está mal”, escribió. “Al igual que hacen otros titulares centrales todos los días, simplemente hicimos preguntas y, como práctica estándar, incluimos una fecha límite para una respuesta. No había tomado ninguna decisión sobre si publicar o qué publicar, y la decisión del Herald sobre qué hacer habría sido informada por cualquier respuesta que Wilson hubiera suministrada”.

Rebel Wilson asiste a la proyección especial de “Senior Year” de Netflix en The London West Hollywood, en Beverly Hills, el 10 de mayo de 2022. (Crédito: Vivien Killilea/Getty Images for Netflix)

Wilson respondió después a un hilo de Twitter de otro periodista que calificó el episodio de “bastante asombroso”.

“Gracias por sus comentarios”, escribió Rebel Wilson. “Fue una situación muy difícil pero (estoy) tratando de manejarla con gracia”.

En su disculpa el lunes, Hornery señaló: “Realmente lamento que Rebel haya encontrado esto difícil. Esa nunca fue mi intención. Pero veo que lo ha manejado todo con una gracia extraordinaria”.

“Como hombre gay, soy muy consciente de cuán profundamente lastima la discriminación”, añadió Hornery. “Lo último que querría hacer es infligir ese dolor a otra persona”.

El escritor también abordó las críticas de que parecía molesto porque Wilson se le había adelantado en su historia al hablar de su orientación sexual en sus propios términos.

“Al tratar de contar la historia sobre la historia, que es lo que hace Private Sydney, el tono de mi columna del sábado también fue incorrecto. Me equivoqué. Permití que mi decepción ensombreciera el artículo. Eso no fue justo y me disculpo”, escribió Hornery.

Al momento de publicar esta nota, Wilson no había respondido públicamente a su disculpa.

La columna original ha sido eliminada.

