Grupo bipartidista de senadores en EE.UU. anuncia acuerdo sobre control de armas

(CNN) — Un grupo bipartidista de senadores anunció este domingo un acuerdo de principio para la legislación sobre la seguridad de las armas, que incluye “recursos de salud mental necesarios, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los delincuentes peligrosos y los que son declarados enfermos mentales no puedan comprar armas”, informaron en un comunicado.

Cabe destacar que el anuncio incluye el apoyo de 10 senadores republicanos, lo que le daría a la propuesta suficiente apoyo para superar el obstruccionismo del Senado. El acuerdo es significativo dado lo divididos que han estado los legisladores sobre el tema de las armas, pero el texto legislativo real aún no está escrito.

La propuesta incluye apoyo para órdenes de intervención de crisis estatales, financiamiento para recursos de seguridad escolar, un proceso de revisión mejorado para compradores menores de 21 años y multas por compras falsas.

De manera crítica, la legislación incluye una llamada disposición de alerta temprana, en la que el gobierno proporciona “recursos a los estados y comunidades para crear y administrar leyes que ayuden a garantizar que las armas mortales se mantengan fuera del alcance de las personas que un tribunal ha determinado que son un importante peligro para ellos mismos o para otros”, según el comunicado. La propuesta también incluiría “grandes inversiones para aumentar el acceso a programas de salud mental y prevención del suicidio; y otros servicios de apoyo disponibles en la comunidad, incluida la intervención y recuperación de crisis y trauma”.

220 CEO exigen al Senado una acción inmediata para reducir la violencia con armas de fuego

Además, la legislación proporcionaría recursos “para expandir la salud mental y los servicios de apoyo en las escuelas, incluidos: programas de identificación e intervención temprana y servicios integrales y de salud mental en las escuelas”.

El grupo en el comunicado incluye a los senadores republicanos John Cornyn de Texas, Thom Tillis y Richard Burr de Carolina del Norte, Roy Blunt de Missouri, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Lindsey Graham de Carolina del Sur, Rob Portman de Ohio, Mitt Romney de Utah y Pat Toomey de Pennsylvania. Los senadores demócratas en el lanzamiento incluyen a Kyrsten Sinema y Mark Kelly de Arizona, Chris Murphy y Richard Blumenthal de Connecticut, Cory Booker de Nueva Jersey, Chris Coons de Delaware, Martin Heinrich de Nuevo México, Joe Manchin de West Virginia y Debbie Stabenow de Michigan. También incluye al senador Angus King de Maine, un independiente que se reúne con los demócratas.

Biden dice que el acuerdo “refleja pasos importantes en la dirección correcta”

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este domingo que el acuerdo “no hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta”.

Si se aprueba, escribió Biden, el acuerdo marcaría “la legislación de seguridad de armas más importante aprobada por el Congreso en décadas”, y agregó: “Con apoyo bipartidista, no hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y la Cámara de Representantes”.

“Cada día que pasa, mueren más niños en este país: cuanto antes llegue a mi escritorio, más rápido podré firmarlo y pronto podremos usar estas medidas para salvar vidas”.

Biden también agradeció a Murphy, quien dirigió las negociaciones para los demócratas, así como a Cornyn, Sinema y Tillis.

McConaughey relata cómo identificación a una de las víctimas en Uvalde 0:53

Los líderes del Senado reaccionan

“Los principios que anunciaron hoy muestran el valor del diálogo y la cooperación”, dijo en un comunicado el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky. “Sigo esperando que sus discusiones produzcan un producto bipartidista que logre avances significativos en temas clave como la salud mental y la seguridad escolar, respete la Segunda Enmienda, gane un amplio apoyo en el Senado y marque una diferencia para nuestro país”.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentaría un proyecto de ley “lo antes posible”.

“Después de una ola implacable de suicidios y homicidios relacionados con armas de fuego, incluidos tiroteos masivos, el Senado está listo para actuar con reformas de sentido común para proteger a los estadounidenses donde viven, donde compran y donde aprenden”, dijo el demócrata de Nueva York. “Debemos actuar con rapidez para hacer avanzar esta legislación porque si se puede salvar una sola vida, vale la pena el esfuerzo”.

Las conversaciones continuaron todo el fin de semana

Aún así, el acuerdo sería significativo dado lo divididos que han estado los legisladores sobre el tema de las armas, incluso después de una serie de tiroteos masivos devastadores, incluido uno que mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

Una fuente con conocimiento de las discusiones dijo que los negociadores esperaban que 10 senadores republicanos firmaran el acuerdo antes de que se anunciara, para demostrar que pueden superar el umbral de obstruccionismo de 60 votos. Actualmente, el Senado está dividido equitativamente entre las conferencias demócrata y republicana con 50 escaños cada una.

ANÁLISIS | Las leyes sobre el control de armas están estancadas en el Congreso de Estados Unidos y eso no cambiará en el corto plazo

Los cuatro principales negociadores del Senado (Murphy, Sinema, Cornyn y Tillis) mantuvieron conversaciones durante todo el fin de semana para definir los detalles finales y también han estado en conversaciones con un grupo bipartidista más grande de negociadores.

La Cámara de Representantes votó 223-204 la semana pasada para aprobar un amplio paquete de legislación de control de armas llamado Ley de Protección de Nuestros Niños. Sin embargo, no se espera que la medida sea aprobada por el Senado, en medio de la oposición generalizada del Partido Republicano a un control de armas más estricto.

La aprobación de la legislación en la Cámara tuvo lugar horas después de una emotiva audiencia sobre la violencia armada en la que las familias de las víctimas pidieron más medidas.

El dolor de los tiroteos se escucha ante el Congreso de EE.UU. 1:14

El representante demócrata Jamie Raskin de Maryland elogió este domingo a los negociadores del Senado antes del anuncio por su trabajo en la legislación, pero no llegó a expresar su apoyo al próximo paquete.

“Bueno, ciertamente lo votaríamos y trabajaríamos en él”, dijo en “State of the Union” cuando se le preguntó si votaría por el proyecto de ley, y agregó: “Se mueve en la dirección correcta. Estamos contentos de que el Senado esté finalmente despierto sobre esto”.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata progresista de Nueva York, dijo más tarde en el mismo programa que estaría dispuesta a apoyar la legislación “si damos un verdadero paso pequeño, no una especie de distracción, creo, de la solución”. Hizo hincapié en que incluir una disposición para la verificación de antecedentes es fundamental.

“Sabes, creo que, si podemos obtener verificaciones de antecedentes, mi esperanza… mi esperanza es que sea un sí” a la legislación, dijo Ocasio-Cortez.

Kristin Wilson, Devan Cole y Daniella Diaz de CNN contribuyeron a este reporte.

