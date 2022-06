El precio promedio de la gasolina en EE.UU. alcanza los US$ 5

Sol Amaya

(CNN) — Por primera vez en la historia, un galón de gasolina regular ahora cuesta US$ 5 en promedio en todo el país, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

El récord no es una sorpresa. Los precios de la gasolina han estado aumentando constantemente durante las últimas ocho semanas, y este último hito marca el decimoquinto día consecutivo en que la lectura AAA alcanza un precio récord y la trigésima segunda vez en los últimos 33 días.

El promedio nacional se situó en US$ 4,07 cuando la serie actual de aumentos de precios comenzó el 15 de abril. La lectura de precios actual de OPIS representa un aumento del 23 % en menos de dos meses.

Y el aumento de los precios de la gasolina está haciendo más que solo causar dolor en la bomba para los conductores. Son un factor importante en el ritmo de los precios que pagan los consumidores por una amplia gama de bienes y servicios que aumentan al ritmo más rápido en 40 años, según el informe de inflación del gobierno el viernes.

La inflación provocó que la confianza del consumidor alcanzara un mínimo histórico el viernes, según una encuesta de la Universidad de Michigan. Las preocupaciones sobre lo que hará la Reserva Federal para combatir la inflación han hecho que las acciones estadounidenses se desplomen en los últimos meses, acabando con miles de millones en la riqueza de los hogares.

Si bien un promedio nacional de US$ 5 es nuevo, la gasolina de US$ 5 se ha vuelto desagradablemente común en gran parte del país.

Los datos de OPIS, que recopila las lecturas de 130.000 estaciones de servicio de EE.UU. que se utilizan para compilar los promedios AAA, mostraron que el 32 % de las estaciones en todo el país, casi una de cada tres, ya estaban cobrando más de US$ 5 por galón en lecturas el viernes. Y alrededor del 10% de las estaciones en todo el país cobran más de US$ 5,75 por galón.

El promedio estatal fue de US$ 5 por galón o más en 21 estados más Washington DC en la lectura del sábado.

La gasolina de US$ 6 podría ser la siguiente

Y es poco probable que los precios de la gasolina se detengan allí. Con el inicio de la temporada de viajes de verano, la demanda de gasolina, junto con el corte de los envíos de petróleo ruso debido a la guerra en Ucrania, los precios del petróleo se están disparando en los mercados mundiales.

El promedio nacional de gasolina en EE.UU. podría estar cerca de los US$ 6 a fines de este verano, según Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS.

“Todo vale desde el 20 de junio hasta el Día del Trabajo”, dijo Kloza a principios de esta semana sobre la demanda de gasolina a medida que la gente sale a la carretera para escapadas largamente esperadas. “Venga el infierno o los altos precios de la gasolina, la gente se va a tomar vacaciones”.

El promedio estatal más alto ha estado durante mucho tiempo en California, donde el promedio se situó en US$ 6,43 por galón en las lecturas del sábado. Pero el dolor de los precios más altos se siente en todo el país, no solo en California u otros estados con precios altos.

La inflación en EE.UU. aumenta al mayor ritmo desde 1981, empujada por el precio récord de la gasolina

Gasolina barata difícil de encontrar

Eso se debe en parte a que el precio más barato no era tan barato: el precio promedio de US$ 4,47 por galón en Georgia es el promedio estatal más barato. Menos de 300 estaciones de gasolina de 130.000 en todo el país cobraban US$ 4,25 por galón o menos en la lectura del viernes de OPIS. A modo de comparación, antes del aumento de los precios a principios de este año, el promedio nacional récord de gasolina había sido de US$ 4,11, establecido en julio de 2008.

E incluso en algunos estados con precios de gasolina más baratos, como Mississippi, los salarios promedio más bajos significan que los conductores tienen que trabajar más horas para ganar el dinero necesario para llenar su tanque que los conductores en algunos de los estados de gasolina con precios más altos, como Washington.

Hay algunas señales tempranas de que las personas están comenzando a reducir su conducción ante los precios más altos, pero aún es una disminución modesta.

La cantidad de galones bombeados en las estaciones en la última semana de mayo disminuyó aproximadamente un 5 % con respecto a la misma semana hace un año, según OPIS, aunque los precios de la gasolina han aumentado más del 50 % desde entonces. La cantidad de viajes en automóvil a EE.UU. ha disminuido alrededor de un 5% desde principios de mayo, según la firma de investigación de movilidad Inrix, aunque esos viajes siguen aumentando alrededor de un 5% desde principios de año.

La principal preocupación es que los consumidores reduzcan otros gastos para seguir conduciendo, lo que podría empujar a una economía que ya muestra signos de debilidad a la recesión.

Numerosas razones para precios récord

Más allá de la fuerte demanda de gasolina, también existe un problema de oferta que está elevando el precio tanto del petróleo como de la gasolina. La invasión rusa de Ucrania, las sanciones a Rusia impuestas en Estados Unidos y Europa desde entonces es un factor importante, ya que Rusia se encontraba entre los principales exportadores de petróleo del mundo. Pero es sólo una parte de la causa.

El petróleo es una materia prima comercializada en los mercados globales. Estados Unidos nunca ha importado cantidades significativas de petróleo de Rusia, pero Europa ha dependido tradicionalmente de las exportaciones rusas. La reciente decisión de la UE de prohibir los envíos de petroleros desde Rusia hizo que los precios del petróleo se dispararan a nivel mundial.

El precio del barril de crudo cerró por encima de los US$ 120 el viernes, frente a poco menos de US$ 100 hace un mes. Goldman Sachs pronosticó recientemente que el precio promedio del barril de crudo Brent, el punto de referencia utilizado para el petróleo negociado en Europa, será de US$ 140 por barril entre julio y septiembre, por encima de su cotización anterior de US$ 125 por barril.

Los países con la gasolina más barata del mundo, según Global Petrol Prices 1:13

Otros factores más allá de la retirada de Rusia del mercado mundial son la limitación de la oferta. La OPEP y sus aliados han reducido drásticamente la producción de petróleo a medida que la demanda de petróleo se desplomó en los primeros meses de la pandemia, ya que gran parte de las empresas del mundo cerraron y la gente se quedó cerca de casa.

Los futuros mundiales del petróleo cotizaron brevemente en territorio negativo debido a la falta de espacio para almacenar el exceso de petróleo. Algunas naciones productoras de petróleo redujeron drásticamente la producción en un esfuerzo por respaldar los precios, y parte de esa producción está nuevamente en línea, pero no toda.

La capacidad de producción y refinación de petróleo de EE.UU. tampoco se ha recuperado completamente a los niveles previos a la pandemia. Y debido a que los precios son aún más altos en Europa, algunas refinerías estadounidenses y canadienses que normalmente abastecerían el mercado estadounidense con gas están exportando gasolina a Europa.

Muchas compañías petroleras han tardado en aumentar la producción, a pesar del alto precio que podría alcanzar el petróleo, y en su lugar utilizan esas ganancias vertiginosas para recomprar sus propias acciones en un esfuerzo por aumentar el precio de sus acciones. ExxonMobi ha anunciado que tiene la intención de recomprar US$ 30 mil millones de sus acciones, más que su presupuesto total de gastos de capital para el año.

— Matt Egan y Michelle Watson de CNN contribuyeron a este informe.

