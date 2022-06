ANÁLISIS | La restauración del imperio es el final del juego para el Vladimir Putin de Rusia

Sol Amaya

(CNN) — Leer la mente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, rara vez es una tarea sencilla, pero en ocasiones el líder del Kremlin lo hace fácil.

Tal fue el caso el jueves, cuando Putin se reunió con un grupo de jóvenes empresarios rusos. Cualquiera que busque pistas sobre cuál podría ser el final de Putin para Ucrania debería leer la transcripción, útilmente publicada aquí en inglés.

Las palabras de Putin hablan por sí solas: lo que pretende en Ucrania es la restauración de Rusia como potencia imperial.

Muchos observadores se dieron cuenta rápidamente de una de las líneas más provocativas de Putin, en la que se compara con Pedro el Grande, el zar modernizador de Rusia y fundador de San Petersburgo, el lugar de nacimiento del propio Putin, que llegó al poder a fines del siglo XVII.

“Pedro el Grande libró la Gran Guerra del Norte durante 21 años”, dijo Putin relajado y aparentemente satisfecho de sí mismo. “A primera vista, estaba en guerra con Suecia y le quitó algo… No le estaba quitando nada, estaba regresando. Así fue”.

No importó que los países europeos no reconocieran la toma de territorio por la fuerza de Pedro el Grande, agregó Putin.

“Cuando fundó la nueva capital, ninguno de los países europeos reconoció este territorio como parte de Rusia; todos lo reconocieron como parte de Suecia”, dijo Putin. “Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, los eslavos vivieron allí junto con los pueblos ugrofinesas, y este territorio estaba bajo el control de Rusia. Lo mismo ocurre con la dirección occidental, Narva y sus primeras campañas. ¿Por qué iría allí? Estaba devolviendo y reforzando, eso es lo que estaba haciendo”.

En alusión directa a su propia invasión de Ucrania, Putin agregó: “Claramente, nos tocó en suerte regresar y reforzar también”.

Esos comentarios fueron rápidamente condenados por los ucranianos, quienes los vieron como una abierta admisión de las ambiciones imperiales de Putin.

“La confesión de Putin sobre las incautaciones de tierras y su comparación con Pedro el Grande lo prueban: no hubo ‘conflicto’, solo la sangrienta toma del país con pretextos artificiales de genocidio popular”, dijo el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, en Twitter. “No deberíamos hablar de ‘salvar la cara [de Rusia]’, sino de su desimperialización inmediata”.

Hay mucho que desempacar aquí, tanto en términos de historia como de actualidad. Podolyak aludía a hablar en capitales internacionales sobre ofrecerle a Putin una forma de salvar las apariencias para reducir o detener los combates en Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó esa acusación y dijo el fin de semana pasado que el mundo “no debe humillar a Rusia” en la búsqueda de una solución diplomática.

Esos argumentos pueden haber parecido más razonables antes del 24 de febrero. En el período previo a la invasión, Putin expuso una serie de quejas para defender la guerra, desde la expansión de la OTAN hacia el este hasta la entrega de asistencia militar occidental a Ucrania.

Pero lee la transcripción de los comentarios de Putin el jueves más de cerca, y la fachada de negociación geopolítica racional se desmorona.

“Para reclamar algún tipo de liderazgo, ni siquiera estoy hablando de liderazgo global, me refiero a liderazgo en cualquier área, cualquier país, cualquier pueblo, cualquier grupo étnico debe garantizar su soberanía”, dijo Putin. “Porque no hay término medio, ningún estado intermedio: o un país es soberano, o es una colonia, no importa cómo se llamen las colonias”.

En otras palabras, hay dos categorías de estado: El soberano y el conquistado. En la visión imperial de Putin, Ucrania debería caer en la última categoría.

Putin ha argumentado durante mucho tiempo que los ucranianos no tienen una identidad nacional legítima y que su estado es, esencialmente, un títere de Occidente. En otras palabras, cree que los ucranianos no tienen agencia y son personas súbditas.

Al invocar la memoria de Pedro el Grande, también queda claro que los objetivos de Putin están impulsados ​​por algún sentido de destino histórico. Y el proyecto de restauración imperial de Putin podría -en teoría- extenderse a otros territorios que alguna vez pertenecieron al Imperio Ruso o a la Unión Soviética, algo que debería hacer saltar las alarmas en todos los países surgidos del derrumbe de la URSS.

A principios de esta semana, un diputado del partido pro-Kremlin Rusia Unida presentó un proyecto de ley a la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de Rusia, aboliendo una resolución soviética que reconoce la independencia de Lituania. Lituania ahora puede ser miembro de la OTAN y parte de la Unión Europea, pero en la Rusia de Putin, ese tipo de postura neocolonial es la muestra más segura de lealtad al presidente.

Y eso no augura nada bueno para el futuro de Rusia. Si no se tiene en cuenta el pasado imperial de Rusia, ya sea en forma soviética o zarista, hay menos posibilidades de que una Rusia sin Putin abandone el patrón de subyugar a sus vecinos o se convierta en un estado más democrático.

El exasesor de seguridad nacional de EE.UU., Zbigniew Brzezinski, afirmó que Rusia solo podía separarse de sus hábitos imperiales si estaba dispuesta a renunciar a sus reclamos sobre Ucrania.

“No se puede enfatizar lo suficiente que sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, pero con Ucrania sobornada y luego subordinada, Rusia se convierte automáticamente en un imperio”, escribió en 1994. Sin embargo, Putin cuenta con algo opuesto: para que Rusia sobreviva, argumenta, debe seguir siendo un imperio, independientemente del costo humano.

