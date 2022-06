Así es Verónica Alcocer, la esposa de Petro que pasó al centro de la escena y podría convertirse en primera dama

Ángela Reyes

(CNN Español) — Verónica Alcocer podría convertirse en la primera dama de Colombia si Gustavo Petro vence a Rodolfo Hernández. Pero su agenda, a pocas semanas de la segunda vuelta, parece trascender a su esposo: afirma que está embarcada en un proyecto personal “tratando de construir un nombre” que la ha llevado a recorrer el país durante meses.

Alcocer nació en Sincelejo, en el departamento de Sucre en el norte del país, en el seno de una familia costeña de derecha y con buena posición económica. Ella, que cumplió recientemente 46 años, y conoció a Gustavo Petro, de 62, a principios del año 2000 cuando él viajó a Sincelejo a dar una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe. Alcocer estaba cursando allí la carrera de Derecho, que tras varios intentos nunca llegó a completar.

En una entrevista con Blu Radio cuenta que al principio prácticamente no hubo intercambio de palabras entre ellos: él llegó, lanzó un piropo y siguió su camino. En la conferencia a ella le llamó la atención su inteligencia. El resto es historia.

Como Alcocer se había criado en una familia conservadora, el mayor desafío para la pareja parecía ser su padre, Jorge Emilio Alcocer, un gran admirador del político conservador Álvaro Gómez, según su hija. Sin embargo, pese al pasado guerrillero de Petro en el M-19, todo marchó muy bien.

Verónica Alcocer con Gustavo Petro el 29 de mayo de 2022 (Crédito: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

Ese mismo año se casaron. Ella tenía un hijo, Nicolás, y juntos tuvieron otras dos hijas: Sofía y Antonella. Petro también tenía varios hijos de sus parejas anteriores.

Llevan más de 20 años juntos, años en los que ella, según dice, se ha dedicado principalmente al cuidado de la familia (en 2019 se habló de su posible candidatura a la alcaldía de Sincelejo, pero finalmente no avanzó). Hasta ahora.

El “proyecto personal de Verónica Alcocer García”

Medios locales marcan el cambio de Alcocer en 2018, cuando Petro competía por la presidencia contra Iván Duque, con respecto a que puede verse en esta instancia. ¿Por qué ahora se puso “en escena”? le preguntaron recientemente en una entrevista de Caracol. Y su respuesta fue: “Es hora”.

Afirma que ya cumplió con “la labor de sacar a sus hijos adelante” y se ha embarcado en lo que llama el “proyecto personal de Victoria Alcocer” en el que trata, según dijo a Caracol, de “construir un nombre” con actividad y pensamiento propio. Estas pueden ser “paralelas” a las de Petro en la campaña, pero independientes.

“Mis chiquis, los dos grandes, están en la universidad. Y Antonella (la pequeña) es superindependiente y responsable. Entonces no tengo que estar cien por ciento en la casa. Ahora viene otra oportunidad. Si yo ayudé a mis hijos, ¿por qué no puedo ayudar al resto del mundo? Aquí la cosa es servir. Y si Dios y la vida disponen que Gustavo no va a ser presidente, yo no voy a dejar de ayudar”, dijo en una entrevista con El Tiempo, en la que aparecen dos palabras a las parece recurrir de manera constante: servir y Dios.

Este afán la ha llevado a pasar más de seis meses recorriendo el país.

Verónica Alcocer acompaña a Gustavo Petro tras votar en las elecciones del 27 de mayo de 2018. (Crédito: Raúl Arboleda/ AFP/ Getty Images)

Contar historias de Colombia

“¡Me apasiona contar las historias de Colombia!”, dice la biografía de sus redes sociales. Su primera publicación en Instagram es de enero de este año y, desde entonces, ha compartido más de 120 fotos y videos. Y en muchos casos no se trata de instantáneas espontáneas sino todo lo contrario: piezas bien editadas en las que combina sus propias palabras con las de aquellas personas a las que visita e historias, muchas historias.

Las mujeres son grandes protagonistas de sus mensajes en redes, que combinan historias de vida, sus recorridos por distintos rincones del país, charlas con emprendedores y la promoción de las tradiciones y emprendimientos locales. Es una cuenta que también tiene mucha música y baile.

A quien no se encuentra a menudo entre las imágenes es a Petro. Allí, y en su “proyecto personal”, ella es la protagonista. Y hasta cultiva su propio hashtag: #YoSoyTuAmiga.

Hay medios que la han calificado como “desparpajada” y sus redes dan cuenta de eso: tiene, al decir del diccionario, “suma facilidad y desembarazo en el hablar o en las acciones”.

De Teresa de Calcuta a Michelle Obama

¿A quién admira Verónica Alcocer? Los nombres que surgen en las entrevistas pueden dar una pista del tipo de liderazgo que le gustaría ejercer si llega a primera dama. En el terreno de esposas de presidentes, Alcocer dijo en El Tiempo que sus referentes eran Michelle Obama por su cercanía y sencillez, mientras que en Colombia destacó a Ana Milena Muñoz, esposa del expresidente César Gaviria (1990-1994), por su vinculación al área de la cultura.

Fuera del espectro de primeras damas, dos nombres surgen en una entrevista con El País: la princesa Diana y la madre Teresa de Calcuta. Este segundo no es de extrañar, ya que Alcocer pone en el centro del mensaje su fe en Dios y en los valores cristianos.

Cómo sería de primera dama

Alcocer dijo a El Tiempo que la “agenda” de su trabajo la marca “las necesidades de la gente”. Considera que el rol de la primera dama se ha visto como “supremamente distante” e insiste y promete contacto y cercanía si es que su esposo triunfa sobre Hernández, algo que por la marcha de las encuestas por el momento no se puede prever.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.