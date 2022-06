Así es Socorro Olivera, esposa de Rodolfo Hernández, quien podría ser primera dama de Colombia

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Socorro Oliveros es la esposa de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia quien compite con Gustavo Petro ser elegido presidente de Colombia este 19 de junio. En caso de que Hernández gane, Oliveros sería la primera dama del país.

Socorro Oliveros, de 71 años, nació en Bucaramanga, Santander. Se conocieron con Hernández(hoy de 77) cuando era muy joven, ella de unos 20 y él de 27, en una salida de río, dijo él a Blu Radio. Uno de los primeros regalos que él le dio fue un caballo de exposición al que llamó ‘Pastrana’ y se volvió una jinete, dijo ella en una entrevista en el canal de YouTube del periodista Oscar Lizcano. Durante sus primeros años de casada estuvo dedicada a sus hijos y a ser ama de casa, pero años después tomó las riendas del negocio familiar y hoy participa en la campaña de su marido.

Oliveros es la tercera de nueve hermanos y tiene cuatro hijos —su hija mayor, Juliana, fue secuestrada y asesinada por el ELN hace años, en un hecho que ha recordado Hernández en varias entrevistas—; además tienen dos nietos.

Esta bumanguesa, diseñadora de interiores, se define como una persona “simple, sencilla”.

En 2016 cuando su esposo fue elegido alcalde de Bucaramanga, dijo que no le gustaba el título de primera dama. “Me pueden decir que soy la esposa del alcalde”, dijo entonces. “Ser la esposa, ser ama de casa. Ese título me gusta más”.

Dice que su vida de casada ha tenido altibajos, pero aún así han logrado cumplir 50 años de casados, dijo a Noticias Caracol.

Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández. (Crédito: Instagram )

Su labor como empresaria

Para Oliveros el rol más importante su vida “ha sido el de hogar: como esposa, mamá y ahora empresaria”.

Ha trabajado por más de 30 años en la Constructora HG, un negocio familiar que tiene más de 50 años de tradición, el mismo que Hernández lideró en los años 90 cuando en Colombia había crisis de construcción de vivienda.

Desde hace unos 25 años es la gerente administrativa de la empresa. Allí se encarga de la parte financiera.

“Yo soy muy cuidadosa con la plata. Yo trato de no malgastar absolutamente nada”, dijo a Noticias Caracol. Agrega que su esposo poco la felicita o le reconoce su trabajo.

“Nunca me ha dicho la felicito, lo está haciendo bien. Pero sé que en algunas partes donde le preguntan dice ‘desde que solté la empresa en manos de mi familia está mejor”, asegura Oliveros.

Oliveros aparece poco junto a Hernández, a pesar de tener un papel importante en la campaña. De hecho el pasado 29 de mayo Hernández apareció solo leyendo un discurso, al dar sus palabras de victoria tras quedar en segundo lugar con poco más de 5,9 millones detrás de su contendiente Gustavo Petro.

Pero con la campaña de Hernández a la presidencia, Socorro Oliveros pasa algún tiempo en la llamada “Casa Nariño”, la sede de campaña en Bucaramanga, un guiño a la casa presidencial del gobierno de Colombia en Bogotá.

“Porque ya hemos hecho todo en la vida”, dice de su adhesión en esta campaña, que a diferencia de la campaña a la alcaldía, en esta sí está trabajando activamente. “Vemos que Colombia está en un momento crucial, que alguien tenía que pensar en los colombianos”.

De Hernández dice que es “su maestro”, que es “un merengue” y que si aunque él es quien tiene la fama de ser bravo, lo calificaría más como alguien “exigente”.

“Yo sí me considero un poquito dura. Mis hijos dicen que tengo un carácter fuerte. Que plancho con la mano”, dijo Oliveros en una entrevista con un canal local de Bucaramanga en 2016.

Durante la campaña, Oliveros ha dicho que trabajará para empoderar a las mujeres, algo que, según ella, ha hecho durante su trabajo como empresaria.

El que sería el papel de Socorro Oliveros en la Casa de Nariño, según Rodolfo Hernández

“La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”. La frase de Rodolfo Hernández en una entrevista en Bésame Radio a finales de mayo.

El pedazo de la entrevista generó controversia y al candidato lo calificaron de misógino y sexista. No obstante, tanto Hernández como la estación radial comunicaron el contexto completo de la declaración. El conductor radial Marcelo Cezán le preguntó: “Me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”.

Hernández se refirió entonces a cuál sería el papel de su esposa Socorro Oliveros si llega a ganar las elecciones: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que no fue a la que eligieron, eligieron fue al marido. Entonces si hay algo que me tenga que decir, ella cree, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa, pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía, no estamos pa’ eso”, dijo. “Este próximo gobierno le toca ponerse las pilas a ahorrar”.

