Proponen multas de hasta US$ 64.000 para frenar el desperdicio de alimentos en España

macamilarincon

(CNN Español) –– Multas costosas por desperdiciar comida: eso es lo que plantea el proyecto de ley que el Consejo de Ministros de España aprobó este martes para prevenir las pérdidas y el desecho de alimentos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo en 2020 los hogares del país desperdiciaron 1.364 millones de kilos y/o litros de alimentos. Lo que equivale a una media de 31 kilos y/o litros de comida y una pérdida de US$ 267 anuales por persona.

Las granjas desperdician 1.000 millones de toneladas de alimentos por año. Y eso es desastroso para el clima

El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que el gobierno confía en que el Parlamento apruebe el proyecto este año y la ley entre en vigencia el 1 de enero de 2023.

Planas, responsable de presentar este proyecto ante el Consejo de Ministros, argumentó que la meta es “regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos. Así como concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro”. De esta forma, añadió Planas, el gobierno pretende alcanzar también el objetivo incluido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de “reducir en un 50%” el desperdicio resultante “de la venta al por menor y el consumo de las familias”.

Las multas

La propuesta establece que todos los agentes de la cadena alimentaria cuenten, de forma obligatoria, con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, en el que se identifique dónde se produce la pérdida de alimentos y qué medidas se deben tomar para evitarla. En caso de no elaborarlo, el proyecto considera que esto es una falta grave y se pueden aplicar sanciones que van de los US$ 2.140 a los US$ 64.000.

En ese sentido, la iniciativa también apunta a evitar que se desperdicie cualquier alimento antes de que termine su vida útil. Por eso, exige a las empresas que forman parte de la cadena alimentaria a que suscriban convenios de colaboración con otras sociedades, entidades de iniciativa social y bancos de alimentos para donar y redistribuir los alimentos. En segundo lugar, propone transformar los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros. Cuando ya no sean aptos para el consumo, se sugiere su uso para la fabricación de alimentación animal o subproductos como compost y biocombustibles.

En el caso de los bares y restaurantes, tendrían la obligación de facilitar al consumidor envases para llevar, sin costo alguno, los alimentos que no haya consumido.

Desperdicio de alimentos a nivel mundial

En 2019, se desperdiciaron 913 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo que equivale al 17% de todo lo producido ese año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Un despilfarro que la organización calcula, en términos de dinero, en una pérdida anual de US$ 400.000 millones.

No obstante, estos datos contrastan con el acceso global a los alimentos. Justamente, la FAO calcula que alrededor de 811 millones de personas padecen hambre y 2.000 millones tienen deficiencias de micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales.

¿Cómo Rusia bloquea el grano ucraniano para ganar la guerra? 2:38

Ahora bien, estas cifras podrían empeorar en los próximos meses debido a la guerra en Ucrania. Según refleja la FAO en su más reciente Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, las hostilidades rusas pueden “agravar los pronósticos, de por sí severos, de inseguridad alimentaria para este 2022 […] dadas las repercusiones de la guerra en los precios y suministros mundiales de alimentos, energía y fertilizantes”.

Concretamente, el informe señala que “muchos países que ya enfrentan crisis alimentarias dependen de las importaciones de alimentos básicos y fertilizantes de Ucrania y la Federación Rusa”. Y añadió que “en 2021, los dos países representaron una parte importante de las exportaciones mundiales de trigo (33%), cebada (27%), maíz (17%), semillas de girasol (24%) y aceite de girasol (73%)”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.