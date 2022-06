Los precios de la gasolina rompen récords en Estados Unidos al aumentar US$ 0,25 en una semana

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — El aumento de precios de la gasolina va de mal en peor en Estados Unidos.

La media nacional subió a US$ 4,87 el galón este lunes, según la AAA. Esto supone un aumento de US$ 0,25 en la última semana y de US$ 0,59 en el último mes.

Actualmente hay 10 estados en los que el precio medio de la gasolina es de US$ 5 el galón o más, siendo los últimos Michigan e Indiana. Los precios en la ciudad de Washington también superan los US$ 5.

Nueva Jersey, Pennsylvania y Massachusetts están a solo unos céntimos. Georgia es el único estado con una media inferior a US$ 4,30 el galón.

Por desgracia, los precios podrían seguir subiendo. El veterano analista petrolero Andy Lipow dijo a CNN que espera que la media nacional alcance los US$ 5,05 por galón en los próximos 10 días.

Primero en CNN: Los precios récord de la gasolina están mermando el gasto de los estadounidenses, según JPMorgan

El petróleo, el mayor componente de los precios de la gasolina, sigue encareciéndose, incluso después de que la OPEP+ anunciara a finales de la semana pasada sus planes para aumentar la producción.

Los precios de la gasolina han alcanzado máximos históricos por una serie de factores, como la fuerte demanda de energía, a medida que la gente conduce y vuela más.

La oferta, en cambio, no ha logrado mantener el ritmo. Estados Unidos está bombeando menos petróleo que antes de que comenzara la pandemia de covid-19, y el mercado señala que el aumento de la OPEP+ llega tarde y es insuficiente. Este lunes por la mañana, el crudo estadounidense alcanzó un nuevo máximo de tres meses de US$ 120,99 por barril antes de retroceder.

Manuel Santana, un residente del Bronx que trabaja como paramédico, dijo que hace unos meses le costaba US$ 40 llenar el tanque para ir al trabajo. Ahora, le cuesta unos US$ 60.

“Es frustrante”, dijo Santana mientras se encontraba en una gasolinera de Manhattan donde un galón de gasolina regular cuesta ahora US$ 6. “Sinceramente, no hay mucho que se pueda hacer al respecto”.

Abdallah Alweimine, un conductor de Uber, dijo que sus gastos de gasolina han pasado de US$ 150 a la semana a US$ 250. Y le preocupa que suban aún más.

La OPEP acuerda bombear más petróleo 1:06

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, dijo a CNN en una entrevista telefónica que se siente más optimista sobre la capacidad de la economía estadounidense para controlar la inflación sin provocar una recesión.

Zandi dijo que el único pero sería un nuevo repunte de los precios del petróleo.

“Si el precio del petróleo llega a US$ 150, entraremos en recesión. No hay escapatoria”, dijo Zandi.

