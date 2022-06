Bon Jovi anuncia la muerte de su bajista fundador Alec John Such

olivertapia

(CNN) — Alec John Such, miembro fundador y bajista original de la banda Bon Jovi, murió, según un tuit del grupo del domingo por la tarde. Tenía 70 años.

“Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda”, dice el mensaje.

Alec John Such actúa en el Wembley Arena de Londres en 1993.

Such fue vital para traer al guitarrista Richie Sambora y al baterista Tico Torres a la banda en sus primeros días, dice el comunicado.

“Para ser honestos, nos encontramos a través de él: era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie para que nos viera actuar. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales ponen una sonrisa a mi rostro y lágrimas en mis ojos. Lo extrañaremos mucho”, decía el mensaje.

Bon Jovi se formó en Nueva Jersey en 1983 y ha tenido éxitos con canciones como “Livin’ On a Prayer” y “Wanted Dead or Alive”.

Such se separó de la banda en 1994 y luego fue reemplazado por el bajista Hugh McDonald.

El grupo se reunió cuando Bon Jovi fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018. En la ceremonia de inducción, Such habló con cariño de su tiempo con sus compañeros de banda y dijo: “Los amo hasta la muerte. Siempre lo haré”.

“Cuando Jon Bon Jovi me llamó y me pidió que estuviera en su banda hace muchos años, pronto me di cuenta de lo serio que era y tenía una visión a la que quería llevarnos. Y estoy muy feliz de haber sido parte de esa visión”, dijo en su discurso.

CNN se comunicó con el publicista de Jon Bon Jovi para obtener información adicional sobre Such.

Elizabeth Wolfe de CNN contribuyó a este informe.

