La abogada de Amber Heard dice que el veredicto del juicio con Johnny Depp envía un “mensaje horrible”

(CNN) –– La abogada de Amber Heard aseguró que cree que al jurado lo “confundieron” en el juicio por difamación que enfrentó a la actriz con su exesposo Johnny Depp. Y añadió que Heard planea apelar el veredicto.

Tanto a Heard como a Depp, el jurado los declaró responsables de difamación este miércoles, en medio de un duelo de demandas mutuas. Sin embargo, ordenó que Heard pague indemnizaciones significativamente mayores a Depp.

Durante el programa “Today”, la abogada Elaine Charlson Bredehoft dijo que “una enorme cantidad de pruebas” que habría ayudado al caso de Heard se suprimió durante el juicio.

“Eso es porque la demonizaron aquí”, dijo Bredehoft con respecto al veredicto. “Se permitieron una serie de cosas en esta corte que no deberían haber pasado. Y eso causó que el jurado se confundiera”, añadió.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares bajo el argumento de que ella lo difamó en un artículo de opinión que escribió para The Washington Post en 2018, en el que relató su experiencia con la violencia doméstica.

El nombre de Depp no ​​aparece mencionado específicamente en el artículo. Pero, el actor argumenta que perdió trabajos por esa publicación.

Amber Heard contrademandó a Johnny Depp por US$ 100 millones sobre declaraciones que hizo el abogado del actor, en las que calificó las afirmaciones de Heard de abuso como un “engaño”.

El jurado declaró que Heard difamó a Depp en tres declaraciones distintas en el artículo de opinión. Y también que Depp difamó a Heard con una declaración de su abogado.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

Bredehoft dijo que con el fallo a favor de Depp, las acusaciones de la actriz acerca de que él la abusó física y mentalmente fueron rechazadas.

“Es un mensaje horrible”, continuó Bredehoft. “Es un revés significativo, porque eso es exactamente lo que implica. A menos que saques tu teléfono y grabes en video a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”.

