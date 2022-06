“Era toda una locura dentro”: lo que sabemos del tiroteo en un hospital de Tulsa, Oklahoma, que dejó al menos 4 muertos

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Cuatro personas murieron en Tulsa, este miércoles, después de que un hombre armado, que luego fue encontrado muerto, abriera fuego en el segundo piso de un edificio médico, dijeron las autoridades de Oklahoma.

“Fue una locura adentro, con cientos de habitaciones y cientos de personas tratando de salir del edificio”, dijo a CNN el capitán del Departamento de Policía de Tulsa, Richard Meulenberg.

El tiroteo masivo es el último caso en el país de socorristas y civiles que se enfrentan cara a cara con la amenaza de la violencia armada, mientras Tulsa se une a varias ciudades que lamentan los recientes ataques trágicos en lugares públicos, lugares de culto e instalaciones educativas.

La policía recibió una llamada justo antes de las 5 pm del miércoles sobre un individuo con un arma de fuego en el Edificio Médico Natalie en el campus del Hospital St. Francis, dijo el subjefe de policía de Tulsa, Eric Dalgleish, en una conferencia de prensa.

Al menos 4 personas murieron tras un tiroteo en un hospital de Tulsa, Oklahoma

Varios muertos y heridos tras tiroteo en hospital de Oklahoma 1:14

Los agentes que respondieron llegaron en cuestión de minutos: “Escucharon disparos en el edificio y eso fue lo que los dirigió al segundo piso”, dijo Dalgleish.

El atacante fue encontrado muerto por la policía mientras se abría paso dentro del edificio, dijo Meulenberg, y no ha sido identificado públicamente.

La policía sospecha que las heridas fatales del atacante fueron autoinfligidas, y junto a él se encontraron dos armas de fuego, descritas por Meulenberg como un “rifle semiautomático” y una “pistola semiautomática”, que se cree que se usaron en el tiroteo. Dos de los fallecidos fueron encontrados en la misma habitación que el atacante, dijo el capitán de policía.

No estaba claro si las cuatro personas muertas eran personal médico, pacientes o visitantes, dijo Dalgleish, quien aseguró que el tiroteo tuvo lugar en un centro ortopédico.

Además, menos de 10 personas sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo Meulenberg. Las autoridades están tratando de determinar si fueron heridos por disparos o durante el caos de escapar de la escena, dijo. Ningún agente resultó herido.

Los investigadores están trabajando para determinar el motivo del atacante, aunque no se creía que el tiroteo fuera indiscriminado, dijo Meulenberg a Don Lemon de CNN.

“Fue a este lugar con mucha determinación, fue a un piso muy específico y disparó con un propósito muy específico”, dijo. “Este no fue un tiroteo al azar por parte de este individuo”.

Emergency personnel respond to a shooting at the Natalie Medical Building on the St. Francis Hospital campus Wednesday, June 1, 2022 in Tulsa, Okla. (Ian Maule/Tulsa World via AP)

Testigos describen primeros momentos del tiroteo en Tulsa

Lachelle Nathan le dijo a KTUL, afiliada de CNN, que había llegado en su vehículo con su nuera y sus nietos para una cita con el médico cuando vio a varios agentes correr hacia el complejo.

“Es horrible, es triste. Mi nuera es de Buffalo, así que ahora está tan cerca de casa que ya ni siquiera es seguro si sales, ¿sabes?”, dijo Nathan.

Diez personas fueron masacradas en un ataque racista en un supermercado en Buffalo, Nueva York, el 14 de mayo, un tiroteo masivo que fue seguido por un ataque sangriento en una iglesia en California el 15 de mayo y una masacre desgarradora en una escuela primaria en South Texas el 24 de mayo.

“Quiero decir, lo ves en la televisión”, dijo su nuera, “pero no crees que realmente vaya a suceder frente a tus ojos, así que esta es una llamada de atención para mis hijos, esto realmente puede suceder en cualquier lugar y es muy aterrador”.

“Ni siquiera puedes ir a una tienda, ni siquiera puedes ir a la escuela, ¿ahora no puedes ir al médico?”, dijo.

Debra Proctor estaba en otro edificio del campus del hospital para una cita cuando escuchó las sirenas de la policía.

Arrestan a un adolescente tras reclutar a estudiantes para participar en un tiroteo en Berkeley, California, dijo la policía

“La policía estaba por todas partes en el estacionamiento, arriba y abajo de las cuadras circundantes”, dijo Proctor, una enfermera registrada con una carrera de más de cuatro décadas. “Todavía estaban llegando cuando yo me iba”.

Kalen Davis, residente de toda la vida de Tulsa, estaba esperando en el tráfico alrededor de las 5 p.m., hora local, cuando vio varios autos de policía respondiendo a la escena.

En un video que compartió con CNN, se puede ver a las autoridades corriendo hacia un edificio con sus armas en la mano. Se ve a dos agentes sacando armas largas de sus baúles mientras más vehículos de emergencia corren hacia la escena.

“Sabía que era una situación de tiroteo porque vi a la policía corriendo con rifles”, dijo Davis, de 45 años, a CNN. “Ahí fue cuando me emocioné”.

Varios muertos y heridos tras tiroteo en hospital de Oklahoma 1:14

El tiroteo ocurrió en un “terreno sagrado” de Tulsa

El Sistema de Salud St. Francis, que administra el hospital, dijo en un comunicado que algunas oficinas permanecerán cerradas por el resto de la semana.

La representante del estado de Oklahoma, Melissa Provenzano, cuyo distrito incluye el hospital, le dijo a CNN que estaba en el campus la mañana del tiroteo y lo llamó “el centro de nuestra comunidad”.

“Este es solo uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad”, dijo, y le dio crédito al personal del hospital por salvar la vida de su padre cuando contrajo covid-19.

“Este campus es un terreno sagrado para nuestra comunidad”, dijo el alcalde de Tulsa, GT Bynum, quien también expresó “profunda gratitud” por los servicios de emergencia que “no dudaron hoy en responder a este acto de violencia”.

“Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Tulsa no dudaron”, dijo el alcalde.

OPINIÓN | Esto es lo que pasó cuando 3 países que experimentaron tiroteos masivos hicieron algo al respecto

Provenzano también elogió la respuesta policial efectiva, pero instó a que se necesita un trabajo más proactivo para frenar tiroteos similares en el futuro.

“Simplemente no puedo decir suficientes cosas buenas sobre ellos”, dijo sobre la policía, “pero ya sabes, ¿por qué los necesitaban en primer lugar?”.

Al señalar el acceso a las armas y la necesidad de leyes de “bandera roja”, agregó: “Podemos hacer mucho más aquí en Oklahoma para que estas cosas se puedan prevenir”, dijo.

— Christina Maxouris, Elizabeth Joseph, Amanda Jackson, Kaitlin Collins, Sharif Paget, Melissa Macaya y Elise Hammond de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.