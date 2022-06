Últimas noticias de la guerra en Ucrania: Rusia acusa a Estados Unidos de “provocación directa”

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Tal como lo anticipó en un artículo de opinión del New York Times un día antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Estos son los acontecimientos más recientes de la guerra de Rusia en Ucrania.

“Anuncio un importante nuevo paquete de asistencia de seguridad para brindar ayuda oportuna y crítica al ejército ucraniano. Gracias a la financiación adicional para Ucrania, aprobada con un apoyo abrumadoramente bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, el país podrá seguir proporcionando a Ucrania más armas que utilizan con tanta eficacia para repeler los ataques rusos”, dijo Biden en un comunicado.

Biden firma una ley para agilizar la ayuda militar de EE.UU. a Ucrania

Agregó: “Este nuevo paquete los dotará con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluido HIMARS con municiones para el campo de batalla, para defender su territorio de los avances rusos. Continuaremos liderando el mundo brindando asistencia histórica para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad”.

Altos funcionarios del gobierno confirmaron a los periodistas este martes que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de misiles de artillería de alta movilidad fabricados en EE.UU. como parte del undécimo paquete de asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania.

Los funcionarios dijeron que los sistemas que Estados Unidos enviará a Ucrania estarán equipados con municiones que permitirán a Ucrania lanzar misiles a unos 78 kilómetros. Eso es mucho menos que el alcance máximo de los sistemas, pero mucho mayor que cualquier cosa que se haya enviado a Ucrania hasta la fecha.

Día del Niño en Ucrania: así los ha impactado la guerra 0:50

Estas son otras noticias recientes de la guerra entre Rusia y Ucrania:

Ucrania dice que los rusos controlan los distritos del este de Severodonetsk, pero fueron repelidos en otros lugares

Según el ejército ucraniano, las fuerzas rusas intentaron sin éxito avanzar en varios frentes este miércoles, pero encontraron resistencia y retrocedieron. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que los rusos “continúan atacando Severodonetsk y controlan la parte este de la ciudad”.

Las fuerzas ucranianas todavía parecen controlar las secciones occidentales de esta ciudad. Un video en las redes sociales mostró a soldados rusos alrededor de la Plaza de la Paz de la ciudad, que se encuentra en la parte norte de la ciudad. En la plaza se podían ver varios cuerpos, aparentemente de civiles.

El miércoles temprano, Serhiy Hayday, jefe de la administración militar regional, dijo que algunas unidades ucranianas habían retrocedido a posiciones más defendibles, pero otras permanecían en la ciudad. La artillería rusa se usó contra las defensas ucranianas en las ciudades de Ridne y Sviatohirsk, al norte de Sloviansk, dijo el ejército. Las tropas rusas intentaron tomar dos aldeas en el área, pero se retiraron.

Rusia dice que la demanda por parte de Ucrania de misiles avanzados estadounidenses es una “provocación directa”

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo este miércoles que las demandas de Ucrania a Occidente con respecto al suministro de lanzamisiles avanzados van más allá de “todos los límites y la decencia” y es una “provocación directa”.

Por qué la ayuda militar de EE.UU. es crucial en Ucrania 5:40

“Tales riesgos [de involucrar a terceros países en el conflicto ucraniano], por supuesto, existen, lo que el régimen de Kyiv exige tan categóricamente, de manera comercial, diría, de sus patrocinadores occidentales, en primer lugar, va más allá de todos los límites de la decencia y la comunicación diplomática, y en segundo lugar, esta es una provocación directa destinada a atraer a Occidente a las hostilidades. Por supuesto, los políticos occidentales cuerdos entienden estos riesgos. No todos”, agregó.

Ucrania dice que no utilizará armas estadounidenses para atacar a Rusia

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Ucrania aseguró a Estados Unidos que no utilizará los sistemas de armas proporcionados por Estados Unidos “contra objetivos en territorio ruso”. Al aparecer en una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Blinken dijo: “Existe un fuerte vínculo de confianza entre Ucrania y Estados Unidos, así como con nuestros aliados y socios”.

Estados Unidos envió estos nuevos sistemas de armas a Ucrania como una medida escalatoria, que el presidente Biden había sido claro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre las consecuencias de la invasión rusa, incluido el envío de asistencia de seguridad a Ucrania.

Alemania se compromete a enviar armas pesadas a Ucrania, en un giro importante de su política

El Ministerio de Defensa de Ucrania informa de una situación “muy difícil” en Severodonetsk

El Ministerio de Defensa de Ucrania dice que continúan los combates en la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas rusas y sus aliados están avanzando. “El enemigo llegó al centro de Severodonetsk y está tratando de establecer posiciones. La situación es muy difícil”, dijo este miércoles el portavoz del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motuzyanyk, en una sesión informativa.

“No quiero estimar ni dar proporciones porcentuales de lo que controlamos y lo que no controlamos”, agregó Motuzyanyk. “Conocemos los objetivos del enemigo y estamos haciendo todo lo posible para evitar que los alcancen”. Un militar involucrado en la defensa de Severodonetsk ha hablado con más optimismo sobre la situación.

Funcionarios rusos hablan de la integración de las áreas ucranianas ocupadas en la Federación Rusa

Miles de personas huyen para salvar sus vidas antes de la falsa votación de independencia de Rusia en Jersón, Ucrania

Más funcionarios rusos han estado hablando sobre la integración de las áreas ocupadas por Rusia de Ucrania en la Federación Rusa. El medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti cita a Sergei Tsekov, miembro del Consejo de la Federación, diciendo que este año podrían celebrarse referéndums en Jersón y Zaporiyia.

Las fuerzas rusas ocupan gran parte de Jersón, donde continúan los combates, y una parte de la región de Zaporiyia. “Creo que todos los territorios controlados por Rusia tienen muchas posibilidades de ser reunificados con la Federación Rusa. Estos son originalmente territorios rusos”, dijo Tsekov.

Jersón fue anexada por la Rusia zarista a fines del siglo XVIII, pero ha sido parte de Ucrania desde la independencia en 1991.

Ejército ucraniano: Al menos 7 muertos y 16 heridos por ataques rusos en las últimas 24 horas

Al menos siete personas han muerto y otras 16 han resultado heridas en Ucrania en las últimas 24 horas, dijeron oficiales militares ucranianos este miércoles. En el este de Ucrania, donde se están produciendo los combates más intensos, cuatro personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas después de que las tropas rusas dirigieran ataques aéreos, misiles y bombardeos de artillería en varias ciudades, incluidas Severodonetsk y Sloviansk, según un comunicado de la Fuerza de Tarea de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania.

En Luhansk y Donetsk, las tropas rusas bombardearon 21 áreas el martes y destruyeron 46 “objetos civiles”, dijo el comunicado.

Ataque con misiles rusos a Lviv, Ucrania, deja 7 muertos 4:42

Es 30% más caro ahora llenar el tanque de gasolina en EE.UU. que el día anterior a la invasión rusa de Ucrania

Los precios de los surtidores de gasolina simplemente dieron otro gran paso en la dirección equivocada. El promedio nacional de EE.UU. para la gasolina regular subió cinco centavos este miércoles a un nuevo récord de US$ 4,67 por galón, según AAA.

Eso hace que los precios de la gasolina suban 48 centavos solo en el último mes. Ahora es un 32% más caro llenar el tanque que el día anterior de que Rusia invadiera Ucrania.

El precio de la gasolina en EE.UU. podría alcanzar US$ 5 por galón: estos son los factores

Siete estados ahora tienen un promedio de US$ 5 o más, y Illinois se convirtió en el último en unirse a ese impopular club, según AAA. Nueva York y Arizona están a solo centavos del umbral de los US$ 5. El promedio en California ahora es de US$ 6,9 por galón. Ningún estado tiene un promedio de $4,15 o menos.

