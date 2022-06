Finales de la NBA 2022 entre Warriors y Celtics: fechas, partidos y cómo ver en vivo

urielblanco

(CNN Español) — Todos los amantes del básquetbol seguramente están ansiosos y de fiesta, pues este jueves se inicia la edición 2022 de las finales de la National Basketball Association (NBA), el máximo evento de esta liga deportiva estadounidense.

Las finales de la temporada 2021-2022 de la NBA tendrán por el lado de la Conferencia Oeste a los Warriors de Golden State, que llegaron a esta instancia de la mano de l tridente Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green de manera dominante tras vencer 4 juegos contra 1 a los Mavericks de Dallas de Luka Doncic. Llegaron a playoffs como el tercer mejor equipo del Oeste pero en las rondas eliminatorias dejaron en el camino sin grandes dificultados y en 6 juegos a los Nuggets de Denver (del MVP de la temporada regular, Nikola Jokic), a los Grizzlies de Memphis con el espectacular Ja Morant y en la final de conferencia a los Mavs.

En tanto, por el lado de la Conferencia Este se presentarán los Celtics de Boston, que en su travesía por los playoffs de este año han eliminado a equipos favoritos al principio de la temporada como los Nets de Brooklyn (de Kevin Durant y Kyrie Irving); los Bucks de Milwaukee (campeones de la edición pasada y equipo de Giannis Antetokounmpo); y por último al Heat de Miami, sembrado número 1 de dicha conferencia. Los números de los Celtics (segundos en el Este en la temporada regular) no mienten: al enfrentarse a los mejores equipos de la temporada salieron victoriosos.

“Los Warriors están de vuelta (…) para levantar el trofeo por cuarta vez desde 2015 (son sus sextas finales desde ese año, de las que han ganado tres)”, señala la NBA en su sitio web. Bajo la batuta del legendario Steve Kerr (que como jugador fue tres veces campeón con los Bulls de Michael Jordan y dos veces con los Spurs), el equipo de la bahía de San Francisco llega con la experiencia de su tridente campeón y de figuras jóvenes como Jordan Poole y Jonathan Kuminga y el mexicoestadounidense Juan Toscano-Anderson.

“Mientras tanto, los Celtics también intentarán aumentar la vitrina de trofeos de la franquicia, que es más grande que la de los Warriors, y que la de todos los demás equipos, excepto los Lakers (los Celtics y los Lakers son los máximo ganadores de NBA con 17 campeonatos cada uno)”, agrega la liga. Al frente del equipo está Jayson Tatum en un estado de forma excepcional.

Ante este escenario, te presentamos cuándo se jugarán las finales de este año.

Finales de la NBA 2022: Warriors vs. Celtics

¿Cuándo comienzan?

De acuerdo con la NBA, las finales entre los Celtics y los Warriors comienzan este jueves 2 de junio y podrían durar hasta el 19 del mismo mes si llegan al juego 7.

Partidos

Los encuentros entre ambos equipos están programados de la siguiente manera:

Juego 1: jueves 2 de junio, 9:00 p. m. ET, Warriors va de local

Juego 2: domingo 5 de junio, 8:00 p. m. ET, Warriors va de local

Juego 3: miércoles 8 de junio, 9:00 p. m. ET, Celtics va de local

Juego 4: viernes 10 de junio, 9:00 p. m. ET, Celtics va de local

Si algún equipo gana los cuatro juegos, automáticamente es campeón de la NBA. Si la serie se va 3-1 en favor de cualquiera, automáticamente se asegura un quinto partido. Si la final queda 2-2 tras cuatro juegos, la serie tendrá seis juegos forzosamente.

Juego 5: lunes 13 de junio, 9:00 p. m. ET, Warriors es local

Juego 6: jueves 16 de junio, 9:00 p. m. ET, Celtics es local

Si al final del juego 6 hay empate de 3-3, las finales de la NBA se van al séptimo y último partido.

Juego 7: domingo 19 de junio, 8:00 p. m. ET, Warriors va de local

¿Cómo ver en vivo las finales de la NBA?

En Estados Unidos, dice la NBA, la transmisión en vivo será por la cadena ABC y por ESPN Radio.

En México, las finales de la NBA son transmitidas por ESPN y también por Star+.

Además, tanto en Estados Unidos y México como en otras partes del mundo, los aficionados pueden adquirir el NBA League Pass para ver todos los juegos o comprar un pase por partido.

