Continúan los funerales de Uvalde mientras surgen nuevos detalles desgarradores del tiroteo en la escuela primaria Robb

(CNN) — Bajo un cielo azul y cálido en el sur de Texas, una fuente del parque en una plaza de la ciudad bañada por el sol es la pieza central de un monumento cada vez mayor que honra a los muertos en el tiroteo masivo escolar más mortífero en suelo estadounidense en casi 10 años.

Cientos de ramos de flores rodean la fuente, apilados junto a juguetes, muñecos de peluche, velas y cartas en memoria de las 21 personas asesinadas en la escuela primaria Robb en Uvalde la semana pasada. Los carteles enmarcados muestran rostros sonrientes, apoyados contra paredes cubiertas con corazones dibujados y nombres escritos con tiza.

En un camino que conduce a la plaza, los visitantes pasan lentamente junto a una hilera de cruces, deteniéndose para orar o reflexionar sobre la devastadora tragedia. Cada cruz, de varios centímetros de altura y cubierta con flores, globos y mensajes de recuerdo, lleva el nombre de una víctima del tiroteo.

Diecinueve niños y dos maestras perdieron la vida después de que un hombre armado de 18 años entrara a su salón de clases y abriera fuego. Ahora, familias y amigos han comenzado a enterrar a sus seres queridos.

Ryan Ramirez, el padre de Alithia Ramirez, dijo que esperó casi 12 horas antes de enterarse de que la mataron. Describió a su hija de 10 años como “muy adorable y amable”.

“Ella estaba allí para cualquiera que necesitara algo. Y eso era algo que a todos nos encantaba de ella”, le dijo a Anderson Cooper de CNN el martes.

A Alithia “le encantaba dibujar”, dijo su padre, y cuando se reunió con el presidente Joe Biden durante su visita a Uvalde el domingo, Biden le dijo que exhibiría uno de los dibujos de Alithia en la Casa Blanca.

Ella “siempre tenía un crayón en la mano, cuando iba a la ciudad”, dijo Ramírez.

Mientras la comunidad se lamenta, surgen más detalles sobre el tiroteo y cómo los que estaban dentro respondieron al terror.

La educadora de Robb Elementary, Nicole Ogburn, dijo que acababa de poner una película para sus alumnos cuando vio a alguien portando un arma fuera de la ventana de su salón de clases.

“Simplemente, miré por la ventana y vi a este tipo caminando con un arma. Y le dije a mis alumnos, tírense al suelo, tírense al suelo, vayan a la esquina”, dijo Ogburn a KABB/WOAI, afiliada de CNN.

Las fotografías ampliadas se convirtieron en memoriales de los 19 niños y dos maestras que murieron en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, la semana pasada. Los niños que se muestran desde la izquierda son: Eliahna “Ellie” Amyah García, 9, Amerie Jo Garza, 10 y Uziyah García, 10. (Crédito: Matthew Busch/CNN)

“Seguía escuchando disparos, y seguía rezando, ‘Dios, por favor no lo dejes entrar a mi salón, por favor no lo dejes entrar a este salón’, y por alguna razón, no lo hizo”.

Una línea del tiempo proporcionada por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Texas reveló que se hicieron varias llamadas telefónicas al 911 desde las aulas donde el atacante desató su ataque mortal, y los niños suplicaron que la policía interviniera.

Tres personas heridas por el atacante permanecían hospitalizadas el martes en el Hospital Universitario San Antonio. La abuela del atacante, de 66 años, quien recibió un disparo en la cara antes del ataque a la escuela, se encuentra en buenas condiciones; una niña de 9 años se encuentra en buen estado; y una niña de 10 años se encuentra en estado grave, dijo el hospital.

El jefe de policía juró como miembro del consejo de la ciudad

Mientras tanto, Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, a quien los funcionarios identificaron la semana pasada como el comandante del incidente durante el tiroteo, prestó juramento como miembro del consejo de la ciudad el martes después de ser elegido para el cargo el mes pasado.

Arredondo ha enfrentado críticas por la decisión de colocar agentes en el pasillo fuera de las aulas donde ocurrió el tiroteo, esperando más de una hora para intervenir antes de que un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza ingresara a la sala y matara al pistolero.

Aunque el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, no identificó a Arredondo por su nombre, dijo el viernes que el jefe tomó la “decisión equivocada” de no enfrentarse antes al atacante.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo que no se realizó ninguna ceremonia de juramentación el martes, “por respeto a las familias que enterraron a sus hijos hoy y que planean enterrar a sus hijos en los próximos días”.

El alcalde había dicho el lunes que la reunión especial del concejo municipal “no se llevará a cabo según lo programado”, y agregó que “nuestro enfoque el martes está en nuestras familias que perdieron a sus seres queridos”.

El Departamento de Justicia anunció el domingo que llevará a cabo una revisión de la respuesta policial al tiroteo a pedido del alcalde.

Más recursos están llegando, dice el estado de Texas

Con la atención dirigida a la respuesta de las fuerzas del orden, los funcionarios de Texas dicen que también están trabajando para abordar las necesidades actuales en el terreno.

Para acelerar la asignación de recursos estatales y locales, el gobernador Greg Abbott declaró estado de desastre para Uvalde el martes, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador.

“La declaración de desastre acelerará todos los recursos estatales y locales disponibles para ayudar a la comunidad de Uvalde, así como también suspenderá las regulaciones que impedirían, dificultarían o retrasarían las acciones necesarias para hacer frente a las secuelas del trágico tiroteo”, dice el comunicado.

“La comunidad de Uvalde ha quedado devastada por el acto de violencia sin sentido de la semana pasada en la Escuela Primaria Robb y no debería tener ninguna dificultad para recibir el apoyo necesario para sanar”, dijo Abbott.

Otra ayuda proviene de actos de servicio de voluntarios de fuera de la ciudad.

Patrick Johnson, de 58 años, le dijo a CNN que estaba tan abrumado por el dolor después de enterarse del tiroteo que condujo siete horas desde Harleton, Texas, hasta Uvalde, llenando su baúl con juguetes para niños de un Walmart para dejarlos en la plaza del pueblo.

Durante tres días, se invitó a los niños a elegir cualquier juguete que les gustara de una mesa repleta de animales de peluche, autos en miniatura y balones de fútbol.

“Cuando pierdes algo, especialmente cuando eres niño, necesitas algo más a lo que aferrarte”, dijo Johnson. “Trae alegría a los niños, así que me trae alegría a mí”.

— Omar Jiménez, Andy Rose, Christina Maxouris, Alaa Elassar, Eric Levenson, Raja Razek, Joe Sutton, Jeremy Grisham y Virginia Langmaid de CNN contribuyeron a este informe.

