El juicio de Depp contra Heard está en la recta final: ¿cuáles son los posibles escenarios?

(CNN Español) — El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard entró en la recta final: los jurados ya están deliberando. ¿Difamó la actriz a Depp al afirmar que se había convertido en una figura que representa el abuso doméstico? Estas son las claves para comprender los posibles escenarios.

¿Sobre qué se pronuncia el jurado?

En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post titulado “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, en el que escribió: “Me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan”.

Depp la demandó por US$ 50 millones afirmando que, aunque no se nombra al actor, “el artículo de opinión trataba claramente (y otros medios de comunicación lo caracterizaron sistemáticamente como tal) de la supuesta victimización de la señora Heard después de que acusara públicamente a su exmarido, Johnny Depp de abuso doméstico en 2016, cuando apareció en el tribunal con una cara aparentemente maltratada y obtuvo una orden de restricción temporal contra el señor Depp el 27 de mayo de 2016”.

Y afirma que las acusaciones de Heard le ocasionaron pérdidas económicas, entre ellas la de ser eliminado de las futuras películas de “Pirates of the Caribbean” después de haber sido el rostro de la franquicia durante 15 años.

Para analizar el caso, los siete jurados escucharon más de 100 horas de testimonios, entre ellos las largas declaraciones de Depp y Heard, que se acusaron mutuamente de abusos verbales y físicos. La evidencias incluyeron además mensajes de texto y grabaciones de conversaciones.

¿Qué intentaron demostrar Depp y Heard?

Los argumentos finales de los equipos legales de los actores muestran lo que quisieron demostrar. Del lado de Heard, que efectivamente hubo abuso por parte de Depp; y del lado de Depp, que el hecho de que Heard se presentara como una figura que representa el abuso doméstico es difamatorio y que ella fue la abusadora.

El abogado de la actriz, Ben Rottenborn, afirmó que Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber”.

“Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje”.

El mensaje de Camille Vasquez, la popular abogada de Depp, fue por otro canal.

“Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres”, dijo la abogada Camille Vasquez. “Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la Sra. Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico. Es falso, difamatorio y causó un daño irreparable”.

Hay dos antecedentes a tener en cuenta en el análisis de los escenarios.

1. Las acciones legales de Amber Heard

Heard presentó en 2019 una moción para que se desestimara el caso en su contra en la que detallaba múltiples casos de supuestos abusos verbales y físicos. La moción, que un abogado de Depp calificó como un “engaño”, fue desestimada.

Durante el juicio, los abogados de la protagonista de “Aquaman” solicitaron que se anulara el caso, pero la jueza rechazó el pedido.

A su vez, la actriz presentó una contrademanda por US$ 100 millones contra Depp que está en curso.

2. La derrota de Johnny Depp frente a The Sun

Depp demandó por difamación a News Group Newspapers y a Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun, por un artículo en el que se afirmaba que la estrella de “Piratas del Caribe” había sido violenta con Heard cuando estaban en pareja. En noviembre de 2020, un tribunal británico falló a favor del periódico.

El caso se centraba en una columna de 2018 en The Sun que criticaba a la autora JK Rowling por apoyar la participación de Depp en el spin-off de “Harry Potter” “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, refiriéndose al actor como un “golpeador de esposas”.

La columna, escrita por Wootton, decía en el título: “¿Cómo puede JK Rowling estar ‘genuinamente feliz’ al contratar al golpeador de esposas Johnny Depp en la nueva película de Fantastic Beasts?”.

Como parte de su evidencia, los abogados del periódico detallaron 14 supuestos incidentes de abuso físico por parte de Depp, que tuvieron lugar en Los Ángeles, Tokio, Australia y otros lugares entre 2013 y 2016, según la sentencia del juicio.

Depp ha negado todos los incidentes de abuso, pero el juez aceptó que 12 de los 14 supuestos incidentes de violencia utilizados para sustentar el artículo de hecho sucedieron.

Pase lo que pase, ambos enfrentarán otro juicio: el de la opinión pública

Cualesquiera que sean los veredictos en la demanda de US$ 50 millones de Depp y la contrademanda de US$ 100 millones de Heard, algo más es cierto: el destino de sus respectivas carreras se decidirá en el tribunal de la opinión pública, según expertos de Hollywood.

Ya sea justo o injusto, la ola de apoyo que Depp ha recibido en las redes sociales durante el juicio —especialmente en TikTok— puede serle útil en el futuro, dijo a CNN un veterano publicista que conoce a Depp desde hace años.

Otro importante publicista de Hollywood, que no ha trabajado ni con Depp ni con Heard, dijo que a ninguna de sus imágenes les ha ido bien.

“Ambos son altamente disfuncionales. El dinero es tóxico y la codicia destruye. Aquí nadie gana”, dijo este publicista.

