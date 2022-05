Los 10 momentos clave del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

CNN en Español

(CNN Español) — Los siete miembros del jurado en el juicio que enfrenta a Johnny Depp y su exesposa Amber Heard retoman este martes sus deliberaciones. Escucharon, en el transcurso de seis semanas, más de 100 horas de testimonios sobre la vida privada de la pareja que a menudo fueron contradictorios. Ahora deben tomar una decisión.

Johnny Depp acusa a Heard de haberlo difamado en un artículo de opinión de 2018 para el diario The Washington Post, en el que la actriz de “Aquaman” se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. No nombró explícitamente a Depp en el artículo, pero la estrella de “Piratas del Caribe” afirma que le costó lucrativos papeles.

Estos han sido los 10 momentos clave del juicio.

1. “Sí, lo soy”: Depp afirma que él es víctima de violencia doméstica

Depp remarcó durante su testimonio que nunca había llegado “al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera” ni había golpeado a “ninguna mujer” en su vida. Lo que es más, se describió a él mismo como una víctima de violencia doméstica.

Sucedió cuando su abogada Jessica Meyers reprodujo la grabación de una conversación entre el actor y Heard en 2016. En la grabación se escucha que en un momento ella le dice a Depp: “Dile al mundo, Johnny, diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'”.

Cuando la grabación terminó, la abogada de Depp le preguntó: “¿Cuál es tu respuesta cuando la señorita Heard dice ‘Dile al mundo, Johnny, diles que tú, Johnny Depp, un hombre, también eres víctima de violencia doméstica'”. La respuesta del actor fue directa: “Digo que sí, lo soy”.

2. “Nada de lo que yo hacía hizo que dejara de pegarme. Nada”

Cuando el juicio cumplía dos semanas, Amber Heard subió al estrado a dar su versión sobre los hechos. La actriz acusó a Depp de haberla agredido verbal y físicamente, y habló del consumo de drogas y alcohol por parte del actor.

La actriz dijo que “durante más de un año, tal vez dos” de golpes por parte de Depp, ella no respondió físicamente, ni verbalmente, sino que lo miraba fijamente, sin hacer nada tras los abusos. Pero después, agregó la actriz, empezó a agredirlo verbalmente y amenazó a Depp con llamar a la policía si la golpeaba de nuevo.

“Él era el amor de mi vida. Pero también él también era esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible”, dijo en otra parte de su testimonio, en el que por momentos rompió en llanto.

3. Las acusaciones sobre el dedo cortado y el mensaje escrito en sangre

Depp testificó que, en 2015, se cortó el dedo con vidrios rotos después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. Buscó atención médica, pero dijo a otras personas que se había lesionado al golpearse con una puerta para no “meterla en problemas”, según su testimonio.

La actriz, por su parte, alegó que Depp la agredió sexualmente con una botella de vidrio, diciendo que no sabía si la botella que usó estaba rota o no. Heard testificó que Depp le dijo que la “mataría” durante el transcurso del ataque y que luego sintió dolor en el área, sangró y que también tenía cortes en la planta de los pies, entre otras lesiones.

Heard testificó que en algún momento poco después de la pelea, ella cree que Depp usó su dedo ensangrentado para escribir y dibujar por toda la mansión en la que se alojaban. “Estaba claro que estaba loco. Escribió con sangre en una almohada”, afirmó.

4. El impacto “catastrófico” del artículo en la carrera

En el centro del debate estuvo también cuál fue el impacto del artículo de opinión en la carrera de Depp. Su mánager Jack Whigham testificó que el actor comenzó a perder el trabajo después de ese artículo.

Whigham testificó que Depp había cerrado un trato por US$22,5 millones por “Piratas del Caribe 6” de Disney, pero que después de que se publicó el artículo de Heard, Depp hizo “cero” películas de estudio. El artículo “fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: ‘Esto me pasó a mí'”.

Elaine Bredehoft, abogada de Heard, cuestionó duramente a Whigham sobre el acuerdo de “Piratas 6”, preguntando “por qué no existe nada, ningún papel, nada que sugiera que el Sr. Depp alguna vez tuvo un trato con Disney”.

Más tarde, Whigham explicó que para estrellas de la talla de Depp, para películas que son secuelas, los acuerdos en cierta etapa suelen ser verbales.

5. Camille Vasquez, protagonista inesperada del juicio

Camille Vasquez, una de las representantes legales de Depp, se convirtió en una protagonista inesperada del juicio durante un duro contrainterrogatorio a Heard, en el que la presionó por varios puntos, incluyendo su afirmación de que las drogas y el alcohol convirtieron a Depp en un “monstruo” que se volvía violento con ella.

De Camille Vasquez a Benjamin Chew, quién es quién en el equipo legal de Johnny Depp

“¿Quién era el verdadero monstruo en esta relación, señorita Heard?”, le preguntó Vásquez.

“Es la mitad de Johnny. No es todo Johnny”, le respondió Heard. “La otra mitad de él es maravillosa y hermosa y el hombre que amé”.

La popularidad de la abogada se disparó.

6. La hermana de Amber Heard

La hermana de Heard, Whitney Heard Henriquez, testificó que vio al actor agarrar a Heard por el cabello y golpearla en la cara repetidamente cuando estaban casados.

Henriquez dijo que vivió con Heard y Depp de vez en cuando durante el transcurso de su relación y que pensaba en Depp como un hermano. Y describió el siguiente episodio:

“Él viene detrás de mí, me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar, ‘no le pegues a mi maldita hermana’. Ella le lanza golpes, le da uno”, dijo Henriquez. “En ese momento, Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra”.

7. El esperado testimonio de Kate Moss

Kate Moss, quien mantuvo una relación romántica con Depp de 1994 a 1998, subió virtualmente al estrado desde Inglaterra tras ser llamada por el equipo del actor como testigo de refutación en respuesta al testimonio de Heard, quien dijo en el estrado que pensó en un rumor de que Depp había empujado a Moss cuando ella y su hermana Whitney Heard Henríquez tuvieron un altercado con Depp cerca de unas escaleras.

Johnny Depp y Kate Moss, una mediática relación de los 90 que ahora vuelve al foco de atención

Moss testificó bajo juramento que el rumor no era cierto: que la entonces pareja había viajado a Jamaica y que en un momento del viaje hubo una tormenta y Moss se cayó por unas escaleras y se lesionó la espalda. “Nunca me empujó ni me dio patadas ni me tiró por las escaleras”, declaró Moss.

8. La falta de “química” entre Amber Heard y Jason Momoa

Heard contrademandó a Depp por US$ 100 millones, afirmando que las declaraciones de su abogado en las que calificaba de “engaño” sus acusaciones de abuso le habían costado trabajos. En ese marco, la actriz dijo que creía que su papel en “Aquaman 2” se redujo y que había tenido que luchar incluso para estar en la película, que se encuentra en posproducción y cuyo estreno está previsto para 2023. (Tanto CNN como Warner Bros. forman parte de Warner Bros. Discovery).

Su participación en “Aquaman” se abordó en el estrado con el testimonio de Walter Hamada, presidente de DC Films y productor de la película, quien declaró que Heard y su coprotagonista, Joason Momoa, no tenían “química”.

Hamada testificó que tras el rodaje de “Aquaman” se discutió el papel de Heard en una posible secuela. “Creo que, desde el punto de vista editorial, fueron capaces de hacer que esa relación funcionara en la primera película, pero existía la preocupación de que hubo que esforzarse mucho para llegar a ese punto y que sería mejor cambiar el reparto, encontrar a alguien que tuviera una química mejor y más natural con Jason Momoa y seguir adelante de esa manera”, declaró Hamada.

9. La vuelta al estrado de Heard y Depp

Antes del cierre de los testimonios, Heard y Depp volvieron al estrado.

Heard describió cómo impactaron en su vida las declaraciones supuestamente difamatorias hechas por el abogado de Depp, quien calificó sus acusaciones de abuso como un “engaño”.

“Soy acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso el mero hecho de entrar en esta sala, de estar sentada aquí delante del mundo, de que se utilicen las peores partes de lo que he vivido para humillarme”, declaró Heard. “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en el microondas y me lo dicen”.

Depp volvió a declarar que su exesposa lo golpeó en múltiples ocasiones y que sus acusaciones de violencia contra él son “atroces”.

“Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que cometí estas cosas, viví con ello durante seis años y esperé a poder sacar la verdad”, declaró Depp. “Así que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Yo lo sé. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad. Y hablé de lo que he llevado a cuestas a mi pesar durante seis años”.

Amber Heard: Soy humillada y amenazada todos los días 0:55

10. Los argumentos finales para el jurado

Poco antes de comenzar las deliberaciones, los miembros del jurado escucharon los argumentos finales de los abogados de Heard y Depp.

El abogado de Heard, Ben Rottenborn, dijo al jurado que si Depp no lograba demostrar que nunca abusó de Heard, ella ganaría el caso.

“El Sr. Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber”, dijo Rottenborn. “Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje”.

Más temprano el viernes, los abogados de Depp argumentaron que Heard era la abusadora, no Depp.

“Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres”, dijo la abogada Camille Vasquez. “Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la Sra. Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico. Es falso, difamatorio y causó un daño irreparable”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.