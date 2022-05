Esta es la lista de ganadores del Festival de Cine de Cannes 2022

Alexandra Ferguson

(CNN) — La 75ª edición del Festival de Cannes reveló su lista de ganadores de este año y los galardonados con una prestigiosa Palma de Oro.

Además de la película galardonada, Forest Whitaker recibió una Palma de Oro por su carrera, y Tom Cruise recibió una Palma de Oro honorífica sorpresiva mientras estaba en la ciudad promocionando “Top Gun: Maverick” cerca del comienzo del festival.

“La Argentina no es blanca”, el cortometraje con el que David Gudiño busca ganar el Festival de Cannes

Gina Gammell, Jianying Chen, Park Chan-wook y Jerzy Skolimowski posan durante la ceremonia de clausura de la 75ª edición del Festival de Cannes el 28 de mayo.

Esta es la lista de los demás ganadores del festival:

Palma de Oro: “Triangle of Sadness”, dirigida por Ruben Östlund Gran Premio: “Stars at Noon”, dirigida por Claire Denis, y “Close”, dirigida por Lukas Dhont Premio del Jurado: “Eo”, dirigida por Jerzy Skolimowski, y “Le Otto Montagne”, dirigida por Charlotte Vandermeersch y Felix van Groeningen Mejor director: Park Chan-wook por “Decision to Leave” Mejor guión: “Boy From Heaven” Mejor actriz: Zar Amir Ebrahimi por “Holy Spider” Mejor actor: Song Kang-ho por “Broker” Cámara de Oro: Gina Gammell y Riley Keough por “War Pony” Palma de Oro al cortometraje: “The Water Murmurs”

