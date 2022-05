El huracán Agatha toca tierra en el sur de México

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El huracán Agatha tocó tierra en el sur de México este lunes, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán Agatha tocó tierra justo al oeste de Puerto Ángel en el sur de México, según el Centro Nacional de Huracanes. Al tocar tierra el lunes por la tarde, Agatha era un huracán de categoría 2 con vientos de 168 km/h. Agatha continuará produciendo fuertes vientos, marejadas ciclónicas peligrosas y lluvias torrenciales a medida que avanza lentamente hacia el interior durante las próximas 24 horas.

Desde que comenzó el registro en 1949, este es el huracán más fuerte que ha tocado tierra en mayo a lo largo de la costa del Pacífico de México, dice el CNH.

4pm CDT 30 May – #Hurricane #Agatha has made landfall just west of Puerto Angel, Mexico, with maximum sustained winds of 105 mph. Since record keeping began in 1949, this is the strongest hurricane to make landfall in May along the Pacific coast of Mexico. pic.twitter.com/dUraseRoDe — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) May 30, 2022

De acuerdo a la entidad, fuertes vientos y lluvias intensas se presentan en el estado de Oaxaca.

De acuerdo al centro de huracanes, se espera que Agatha se debilite rápidamente después de tocar tierra y “se disipe sobre el sureste de México para el martes por la noche”.

La coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca advirtió que antes del impacto “su amplia circulación y bandas nubosas, generarán lluvias extraordinarias en gran parte del estado, pero particularmente en la Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur, Cuenca del Papaloapan y Sierra Norte y de intensidad variable en la Cañada y Valles Centrales”. También se esperan “fuertes rachas de viento en la línea de costa, oleaje elevado y marejadas ciclónicas”.

Esta temporada de huracanes amenaza con mayor actividad que el promedio: pronostican de 6 a 10 huracanes

La entidad además destacó que “se prevén olas de 6 a 8 metros de altura desde Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar”, así como un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslizamiento de laderas e inundaciones repentinas.

Agatha se intensificó rápidamente y se acerca a la categoría de huracán mayor, mientras avanza a la costa sur de México. Este es el primer huracán de la temporada del Pacífico oriental.

Alerta de huracán

Hay alerta de huracán desde Salina Cruz a Lagunas de Chacahua. Las advertencias de tormenta tropical están vigentes para Salina Cruz hacia el este hasta Boca de Pijijiapan y Lagunas de Chacahua hacia el oeste hasta Punta Maldonado.

“La marejada ciclónica podría producir inundaciones costeras cerca y al este de donde el centro (del huracán) pase la costa en áreas de vientos terrestres”, dijo el Centro Nacional de Huracanes. “La marejada puede estar acompañada de olas grandes y destructivas”.

¿Qué me cubre el seguro de la propiedad si hay un huracán? 4:54

Además de la marejada ciclónica, las fuertes lluvias de Agatha golpearán partes del sur de México hasta el martes por la noche.

“La lluvia más fuerte se pronostica en todo el estado mexicano de Oaxaca, donde se esperan de 10 a 16 pulgadas (de 25 a 40 centímetros), pero es posible que haya totales aislados de hasta 20 pulgadas (50 centímetros)”, dijo el centro de huracanes.

Los remanentes de Agatha pueden contribuir al desarrollo gradual de un sistema tropical en el “extremo suroeste del Golfo de México a mediados de semana o en el noroeste del Caribe a finales de esta semana”, según el Centro Nacional de Huracanes. “Independientemente del desarrollo, será posible que haya fuertes lluvias locales en el sur de México, la península de Yucatán, Guatemala y Belice durante la semana”.

Con información de Taylor Ward.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.