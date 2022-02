Una “desalentadora” evaluación de los servicios de inteligencia provoca una mayor urgencia en el gobierno de Biden sobre Rusia

Alexandra Ferguson

(CNN) — La más reciente evaluación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos indica que Rusia continúa con los preparativos para una invasión de Ucrania, según un alto funcionario de EE.UU. con conocimiento directo y otra fuente directamente familiarizada con la inteligencia.

La evaluación, descrita como “desalentadora” por el alto funcionario, indica que Rusia podría atacar en los próximos días. Estados Unidos sigue esperando que cualquier invasión rusa vaya precedida de una operación de falsa bandera, según otro funcionario estadounidense.

Imágenes muestran los ejercicios militares de Rusia en Belarús 0:55

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses advierten que no saben si Putin ha tomado la decisión final de invadir y señalan que puede retrasar la acción o no ordenarla en absoluto. Las evaluaciones anteriores que pronosticaban una acción militar por parte de Rusia esta semana no se han confirmado.

Noticias y última hora de la crisis entre Ucrania y Rusia

Estados Unidos informó a los militares ucranianos sobre la última evaluación, según un alto funcionario estadounidense y un alto funcionario del gobierno de Ucrania.

El secretario de Estado Antony Blinken, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich este viernes, señaló las acciones recientes, incluida la adición por parte de Rusia de “fuerzas de vanguardia” a sus tropas en la frontera de Ucrania, para demostrar que las tácticas coercitivas de Rusia hacia Ucrania ya están en marcha.

“Todo lo que estamos viendo, incluyendo lo que se ha descrito en las últimas 24, 48 horas, es parte de un escenario que ya está en juego de crear falsas provocaciones, de tener que responder a esas provocaciones y, en última instancia, de cometer una nueva agresión contra Ucrania”, dijo Blinken.

Blinken dijo que lo que ha hecho Rusia en los últimos días tiene a Estados Unidos en alerta. “Los hechos son que, a pesar de lo que Rusia ha dicho en los últimos días sobre la retirada de fuerzas de la frontera, eso no ha sucedido”, dijo. “Por el contrario, vemos que hay fuerzas adicionales que se dirigen a la frontera, incluidas fuerzas de vanguardia que formarían parte de cualquier agresión. Así que tenemos que estar informados por eso. Tenemos que estar muy atentos”, añadió.

El presidente Joe Biden advirtió este jueves que “todos los indicios” le llevan a creer que Rusia podría invadir Ucrania en los próximos días. “Mi sensación es que ocurrirá en los próximos días”, dijo el presidente en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Estados Unidos está atento a los indicios de que los preparativos rusos han entrado en la fase final, incluyendo la carga de buques anfibios y el mayor posicionamiento de unidades de combate más cerca de la frontera con Ucrania.

Se consolidan fuerzas rusas cerca de Ucrania, según imágenes 0:48

Austin advierte que Rusia está moviendo elementos militares como si “se estuvieran preparando para lanzar un ataque”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió este viernes que Rusia está moviendo elementos militares como si “se estuvieran preparando para lanzar un ataque”, y señaló que la OTAN ha observado a Rusia moviendo y dispersando tropas cerca de la frontera con Ucrania, y aumentando sus capacidades logísticas en la región.

A Estados Unidos también le preocupa que Rusia pueda intentar crear un falso pretexto para la invasión, organizando ataques en su propio territorio o en sus fuerzas, de los que culparía a Ucrania o a occidente. Blinken expuso el jueves ante el Consejo de Seguridad de EE.UU. el abanico de posibles escenarios. “Rusia puede calificar este hecho de limpieza étnica o de genocidio, burlándose de un concepto que en esta cámara no tomamos a la ligera”, dijo Blinken.

Por otra parte, Estados Unidos obtuvo información de inteligencia que sugiere que Rusia engañó deliberadamente al mundo cuando anunció a principios de esta semana que algunas fuerzas rusas comenzarían a retirarse de las fronteras de Ucrania, según dos fuentes directamente familiarizadas con la información.

El diario The Washington Post informó por primera vez sobre la inteligencia acerca del engaño intencionado de Rusia.

Putin había dicho el martes que Rusia había decidido “retirar parcialmente las tropas” de las fronteras de Ucrania, y el Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles videos que mostraban algunas fuerzas y equipos saliendo de Crimea.

Pero EE.UU. tiene pruebas de que Rusia pretendía engañar deliberadamente a occidente cuando anunció estas retiradas, dijeron las fuentes, y en su lugar incrementó la presencia de tropas y movió fuerzas más cerca de la frontera en algunas áreas.

TOPSHOT – Militares de las Fuerzas Militares de Ucrania caminan mientras mantienen su posición en la línea del frente con los separatistas respaldados por Rusia, cerca de Novolugansk, en la región de Donetsk, el 17 de febrero de 2022. (Foto de Anatolii STEPANOV / AFP) (Foto de ANATOLII STEPANOV/AFP vía Getty Images)

Las fuentes declinaron entrar en más detalles sobre las pruebas, citando la necesidad de proteger a sus fuentes, pero subrayaron que la información sobre el engaño de Rusia no se basaba únicamente en sus movimientos sobre el terreno y se basaba en parte en las comunicaciones interceptadas. Y como CNN informó previamente, los funcionarios estadounidenses son conscientes de que la doctrina militar rusa adopta explícitamente el engaño, un concepto conocido en ruso como “maskirovka”, o “enmascaramiento”.

Los funcionarios de la administración lo indicaron el miércoles, cuando dijeron a los periodistas que, a pesar de sus anuncios sobre una retirada parcial, Rusia había aumentado en realidad su número de tropas en aproximadamente 7.000 efectivos.

Los funcionarios dijeron que la apertura pública de Putin a la diplomacia era un disfraz.

“Todos los indicios que tenemos ahora son que su intención es meramente ofrecer públicamente un diálogo, y hacer afirmaciones sobre la desescalada, mientras que en privado se movilizan para la guerra”, dijo uno de los funcionarios el miércoles.

Los bombardeos también han aumentado drásticamente en el este de Ucrania en el último día, que Ucrania ha atribuido a las fuerzas respaldadas por Rusia.

— Jeremy Herb, Kylie Atwood, Michael Conte y Jennifer Hansler contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.