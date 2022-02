Sentencian a acusados del asesinato del actor y presentador Efraín Ruales en Ecuador

Sol Amaya

(CNN Español) — Un grupo de seis personas acusadas de participar en el asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruales fueron sentenciadas este jueves en Ecuador por una corte, informó la Fiscalía General del Estado con una serie de mensajes publicados en Twitter.

Según la Fiscalía, el Tribunal Penal emitió una sentencia unánime contra Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, y Alexis Paúl C. V., alias “Casquete”, señalados como autores del crimen. Ambos deberán cumplir una condena de 34 años y ocho meses de prisión.

En otro mensaje, la entidad dijo que sus cómplices, identificados solo como Carlos M. C., Karla M. M., Jorman V. S. y Juan Carlos R. Q., fueron sentenciados a 17 años de cárcel.

La Fiscalía afirmó que en la audiencia se llegó a las sentencias “con base en las pruebas presentadas”, pero no ofreció más detalles. Hasta este viernes, la Fiscalía no había revelado el motivo del asesinato de Ruales y una petición de comentarios adicionales enviada por CNN desde el jueves no había sido contestada.

El organismo agregó que otro presunto involucrado -identificado como Aarón Andrés A. C.- aún espera que se defina una fecha y hora para su juicio, ya que fue capturado el 4 de febrero tras permanecer prófugo.

Ruales fue asesinado a tiros el 27 de enero de 2021 cuando conducía su vehículo por una de las principales avenidas de Guayaquil. El crimen causó indignación en el país, y tanto personalidades del espectáculo como políticos manifestaron entonces su repudio por el hecho.

