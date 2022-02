ANÁLISIS | ¿Qué tan rico es Donald Trump realmente?

Alexandra Ferguson

(CNN) — A principios de esta semana, Donald Trump envió un correo electrónico a The New York Times. En él, afirmaba que era muy rico, señalando un “Estado Financiero al 30 de junio de 2014” que decía que tenía un valor de US$ 5.800 millones en el año anterior a que se postulara como candidato a la presidencia.

Pero, como señaló The New York Times, cuando Trump declaró su candidatura en 2015, dijo que un “Resumen del patrimonio neto al 30 de junio de 2014” situaba su riqueza total en US$ 8.700 millones. Un mes después de eso, la campaña de Trump publicó otra declaración sobre su riqueza. Decía, en parte:

“Los valores inmobiliarios en la ciudad de Nueva York, San Francisco, Miami y muchos otros lugares donde posee propiedades han subido considerablemente durante este período de tiempo. Su deuda es un porcentaje muy pequeño del valor, y con tasas de interés muy bajos. A partir de esta fecha, el patrimonio neto del Sr. Trump supera los DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES”.

Averiguar a cuánto asciende la fortuna de Trump realmente es un objetivo un poco cambiante, en gran parte porque el expresidente suele exagerar. Extremadamente.

Ya en 2012, cuando Trump consideraba postularse a la presidencia, se dedicó a asegurarse de que todo el mundo supiera que era muy rico.

“Quiero decir, parte de mi belleza de es que soy muy rico”, dijo Trump a ABC. “Así que si necesito US$ 600 millones, puedo poner US$ 600 millones yo mismo. Eso es una gran ventaja. Debo decirles que es una enorme ventaja sobre los otros candidatos”.

Cuando finalmente anunció su candidatura a la presidencia en junio de 2015, lo hizo poniendo su riqueza en primer plano. “Soy realmente rico”, dijo Trump a la multitud. “Tengo un patrimonio neto total de US$ 8.730 millones. No lo hago para presumir. Lo hago para mostrar que ese es el tipo de pensamiento que necesita nuestro país”.

¿Cuán rico es realmente Trump? Esta pregunta se ha repetido durante toda su vida adulta, y que sigue siendo objeto de mucho debate. La noticia a principios de esta semana de que Mazars, la antigua empresa de contabilidad de Trump, se distanciaba de la veracidad de todos los estados financieros de Trump entre 2011 y 2020 ha reavivado la conversación sobre cuánto tiene el multimillonario empresario… y cuánto debe.

Es difícil saberlo, sobre todo porque el expresidente, rompiendo con la tradición, se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos anteriores, insistiendo en que no revelan mucho sobre la situación financiera de una persona. (Fact check: sí lo hacen).

Dicho esto, Forbes ha estado siguiendo de cerca la riqueza de Trump desde hace mucho tiempo. Y, a partir de septiembre de 2021, dicen que el patrimonio neto de Trump es en realidad de US$ 2.500 millones. La mayor parte de esa riqueza está ligada a los bienes inmuebles (US$ 1.100 millones) y sus clubes de golf y complejos turísticos representan otros US$ 650 millones.

Según los cálculos de Forbes, el valor neto de Trump alcanzó su punto máximo en 2015, cuando valía US$ 4.500 millones. Se redujo constantemente durante sus años en la Casa Blanca, un hecho del que Trump hablaba regularmente.

“Le dije a uno de mis amigos, un amigo muy rico, le dije: ‘Sabes, te apuesto a que me costó US$ 2.000 o US$ 3.000 millones y vale cada centavo'”, dijo Trump a Fox News en 2018. “No necesito el dinero y vale cada centavo porque estoy haciendo mucho por el país”.

Y luego dijo esto en 2020: “[Me] costó miles de millones de dólares ser presidente de Estados Unidos”. ¡No está equivocado!

La otra cosa que hay que tener en cuenta al tratar de calcular la riqueza real de Trump son sus obligaciones de deuda. Sabemos, gracias al increíble reportaje de The New York Times, que tuvo en sus manos años de declaraciones de impuestos de Trump, que él debe una suma masiva, y esas deudas van a vencer en un futuro no muy lejano.

Como señaló David Leonhardt en septiembre de 2020:

“En la década de 1990, el señor Trump casi se arruinó a sí mismo al garantizar personalmente cientos de millones de dólares en préstamos, y desde entonces ha dicho que se arrepiente de haberlo hecho. Pero ha vuelto a dar el mismo paso, según muestran sus registros fiscales. Al parecer, es responsable de préstamos por un total de US$ 421 millones, la mayoría de los cuales vencen dentro de cuatro años”.

Trump también está en medio de una disputa sobre un reembolso de más de US$ 70 millones que recibió del IRS en 2010. (En 2011, el IRS comenzó a investigar si Trump realmente merecía ese reembolso por pérdidas comerciales. El caso sigue sin resolverse).

El alcance de la riqueza de Trump, como tantas otras cosas en su vida, parece ser, al menos en parte, inventado. O al menos muy exagerada. Quizás la mejor manera de entender el enfoque de Trump sobre su riqueza, y sobre la vida en general, se encuentra en su libro de 1987 “The Art of the Deal”. Escribió Trump:

“La clave final de mi forma de promocionar es la bravuconería. Juego con las fantasías de la gente. Puede que la gente no piense siempre a lo grande, pero aún así puede emocionarse mucho con los que sí lo hacen. Por eso un poco de hipérbole nunca viene mal. La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo más genial y lo más espectacular. Yo lo llamo hipérbole veraz. Es una forma inocente de exageración y una forma muy eficaz de promoción”.

Hipérbole veraz, efectivamente.

