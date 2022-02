Novak Djokovic dice que está dispuesto a perderse el Abierto de Francia y Wimbledon por su postura sobre la vacuna contra el covid-19

olivertapia

(CNN) — En una entrevista en cámara con la BBC, el No. 1 del mundo del tenis masculino, Novak Djokovic, dijo que está dispuesto a no jugar el Abierto de Francia o Wimbledon debido a su postura sobre la vacuna contra el covid-19.

Antes del Abierto de Australia, Djokovic estaba empatado con Rafael Nadal y Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam en individuales. Con Djokovic ausente después de tener que abandonar Australia antes del torneo, Nadal ganó el torneo, y ya tiene 21 títulos individuales importantes, la mayor cantidad de todos los tiempos en el tenis masculino.

Djokovic le dijo a la BBC, que calificó la entrevista con el serbio de 34 años como exclusiva, que no se ha vacunado contra el covid-19.

“Nunca estuve en contra de la vacunación”, dijo Djokovic a la BBC. “Entiendo que, a nivel mundial, todos están tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, con suerte, un final pronto para este virus”.

Djokovic dijo en la entrevista de la BBC que comprende las consecuencias de su decisión de no vacunarse y explicó que: “Entiendo que al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de los torneos en este momento”.

“¿Y ese es un precio que estás dispuesto a pagar?”, le preguntó el editor de medios de la BBC, Amol Rajan.

“Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, respondió Djokovic.

Rajan luego le preguntó a Djokovic: “En última instancia, ¿estás preparado para renunciar a la oportunidad de ser el mejor jugador que jamás haya levantado una raqueta, estadísticamente, por tu fuerte postura ante la vacuna?”.

“Sí”, dijo Djokovic. “Lo estoy”.

Cuando se le preguntó por qué, Djokovic respondió: “Porque los principios de la toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Estoy tratando de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como sea posible”.

CNN se ha comunicado con los organizadores del Abierto de Francia y de Wimbledon para obtener comentarios.

