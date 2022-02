Los estadounidenses son menos propensos que nunca a tener sexo, emparejarse y casarse

macamilarincon

(CNN) –– El Día de San Valentín es una fecha que celebra el amor. Un momento especial en el que se supone que debemos asegurarnos de que quienes nos rodean sepan cuánto los queremos. Pero en este día, cuando se supone que Cupido nos flechará, hay varias razones para pensar que el “amor” (según sus muchas definiciones) ya no es lo que alguna vez fue en Estados Unidos, para bien o para mal.

¿Cómo sobrevivir a la presión del Día de San Valentín? (Más aún si tienes el corazón roto)

De hecho, aquí hay cuatro estadísticas potencialmente preocupantes y una señal potencialmente positiva sobre el amor en EE.UU. para no perder de vista en este día de San Valentín.

Es el punto más bajo de los últimos 30 años en cuanto al sexo

Menos estadounidenses están teniendo sexo.

El 26% de los estadounidenses mayores de 18 años no tuvo ninguna relación sexual en los últimos 12 meses, según la Encuesta Social General de 2021. Podrías pensar que esto es solo un efecto de la pandemia, pero no. En realidad hace parte de una tendencia que lleva un tiempo largo. Los otros años con el porcentaje más alto de adultos que dijeron que no tuvieron ninguna relación sexual en el último año fueron 2016 (23%) y 2018 (23%). Justamente, las dos últimas veces que se realizó la encuesta. Antes de 2004, el porcentaje más alto de estadounidenses que dijeron que no tuvieron relaciones sexuales en el último año fue del 19%.

La encuesta del año pasado también fue la primera vez que el porcentaje de estadounidenses que tuvieron relaciones sexuales una vez al mes o menos superó el 50%. Para 1989, esa estadística era del 35%.

La oscura y retorcida historia del origen del Día de San Valentín

Parte de esto tiene que ver con que menos personas se casan y con el envejecimiento de la población. Pero, estos factores no lo explican todo. Entre las parejas casadas menores de 60 años, el 26% tuvo relaciones sexuales una vez al mes o menos en 2021. En 1989, fue apenas el 12 %. La década de 1980 realmente fue mejor para el sexo.

Parejas que viven juntas también alcanzan el nivel más bajo en 30 años

No se trata solo del sexo. Alrededor del 62% de los estadounidenses de 25 a 54 años vivían con una pareja o estaban casados, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew en 2021 sobre los datos de la Oficina del Censo de EE.UU. de 2019. Esto incluyó al 53% que estaban casados ​​y al 9% que vivían juntos. Cifras que están muy por debajo del 71% de parejas que compartían el mismo hogar en 1990, con un 67% casadas y un 4% viviendo juntas.

Los secretos de las parejas que prosperan durante la pandemia por coronavirus

Se podría pensar que la creciente proporción de personas solteras que viven sin cónyuge se debe al aumento de los niveles educativos entre las mujeres que no necesitan el apoyo financiero de un hombre. Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia diferente. Las personas mejor educadas y con salarios más altos son las que tienen más probabilidades de vivir en pareja o casarse. Mucha gente no se casa si no cree que sea viable desde el punto de vista financiero, según una encuesta de Pew.

También hay un mayor aumento de hombres solteros que viven solos (10 puntos) que de mujeres (7 puntos) en comparación con la referencia de 1990.

No solo es el matrimonio: las parejas también han disminuido

¿Podría ser entonces que las personas continúan teniendo relaciones de pareja, pero no quieren atarse a vivir juntas ni a estar casadas? Sí, pero las estadísticas sugieren que hay algo más.

FOTOLas personas jóvenes no se están casando al mismo ritmo que las mayores.

La Encuesta Social General ha preguntado, de forma intermitente desde 1986, a los participantes si tenían una pareja estable. El año pasado, el 30% de los adultos de 25 a 54 años (el mismo grupo de edad que el estudio de Pew) indicó que no tenía una pareja estable. En 1986, era del 20%. De hecho, el porcentaje de personas de 25 a 54 años que dijeron que no tenían una pareja estable nunca superó el 23% antes de la década de 2010. Ha sido del 25% o más en todas las encuestas desde entonces.

Curiosamente, a medida que la población envejece y más baby boomers superan los 55 años, el porcentaje de personas mayores en una relación se ha mantenido bastante estable, en promedio entre los 60 años.

Eso significa que esta tendencia hacia la soltería se concentra más en jóvenes que en personas mayores. Es lo mismo con el sexo: el porcentaje de personas mayores de 55 años que no tuvieron relaciones sexuales en el último año (40%) es casi el mismo que hace 30 años.

Muchos estadounidenses no le darán a su pareja una tarjeta para el Día de San Valentín

Por supuesto, la razón por la que el amor está en mi mente es que este lunes es el Día de San Valentín. Se supone que el amor está en el aire.

De Colombia para el mundo: mercado de flores despega en San Valentín 0:52

Sin embargo, una encuesta de la Universidad de Monmouth de 2022 encontró que solo el 55% de los estadounidenses en una relación generalmente reciben una tarjeta de San Valentín de su pareja. Combina el otro 45% con más del 30% de todos los adultos estadounidenses sin pareja, y la mayoría de las personas no recibirán una tarjeta este año.

Una vez más, es entre la generación más joven en la que el amor parece estar menos en el aire. La clara mayoría (64%) de los estadounidenses mayores de 55 años que están en una relación dicen que generalmente reciben una tarjeta de su pareja. Esto cae al 57% entre las edades de 35 a 54 y solo al 41% en mi grupo de edad (18-34).

No debería ser tan difícil hacer las cosas bien el Día de San Valentín. Nuestras parejas realmente no quieren mucho de nosotros. Solo el 4% quiere un regalo caro más que cualquier otra cosa para el Día de San Valentín. La mayoría en todos los grupos de edad anhela un regalo simple como chocolates o pasar la noche en casa con su pareja haciendo su actividad favorita.

La tasa de divorcios está disminuyendo

Si hay algo bueno en la disminución de las tasas de matrimonio y de parejas, es que parece que las personas tienen menos probabilidades de precipitarse a una boda que tiene altas probabilidades de fracasar.

La tasa de divorcios y anulaciones estuvo en su nivel más bajo de este siglo en 2019, según el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los CDC/NCHS. Hubo 2,7 divorcios y nulidades por cada 1.000 habitantes de la población. Eso es menos que 4 por 1.000 en el año 2000.

No debería sorprender, por lo tanto, que la tasa de divorcio entre los adultos jóvenes haya experimentado la caída más pronunciada. Este es el grupo que tiene menos probabilidades de casarse. Y aquellos que lo hacen parecen desempeñar un mejor trabajo al contraer un matrimonio que tiene buenas posibilidades de éxito.

Tal vez algún día seré uno de esos afortunados en un matrimonio exitoso. Un niño puede tener esperanza. ¿No?

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.