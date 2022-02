Cuatro personas recibieron disparos afuera de un restaurante en donde Justin Bieber estaba celebrando

Alejandra Ramos

(CNN) — Cuatro personas recibieron disparos la madrugada del sábado en West Hollywood después de que estalló una pelea cerca de una fiesta del cantante Justin Bieber.

El altercado ocurrió alrededor de las 2:45 a.m. hora local en la cuadra 400 de North La Cienega Boulevard, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Bieber estaba festejando en el restaurante y salón The Nice Guy, después de un concierto, y “el tiroteo ocurrió… cerca de The Nice Guy, pero no fue directamente enfrente”, dijo a CNN una fuente familiarizada con el evento.

Tiroteo en Phoenix deja al menos seis heridos, incluidos cinco agentes de policía

La fuente agregó que el músico estaba dentro del lugar cuando ocurrió el tiroteo.

Un tuit de LAPD dijo que desde la escena, el departamento de bomberos “transportó a dos víctimas a hospitales locales”. Además, “los agentes descubrieron que había dos víctimas adicionales que se autotransportaron a los hospitales locales”. LAPD dijo que todas las víctimas están listados en condición estable.

El departamento pide ayuda del público para identificar a los sospechosos del incidente. No se han hecho arrestos.

“El incidente no está relacionado con pandillas”, agregó la policía.

CNN contactó al publicista de Bieber el sábado, pero no ha recibido respuesta.

El restaurante Nice Guy es propiedad de The h.wood Group, una empresa hotelera que posee varios locales en el área de Los Ángeles. CNN no pudo comunicarse con un representante de h.wood.

Jessica Flynn de CNN contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.