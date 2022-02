Los récords y las curiosidades de las nominaciones a los Oscar 2022

CNNEspañol sjv

(CNN) — Hoy se dieron a conocer los nominados a los Oscar 2022 y algunos batieron récords, mientras que otros rompieron barreras.

El primer actor sordo hombre nominado, el actor negro más nominado, el artista que se acerca a un grupo élite… acá lo más destacado.

Denzel Washington sigue haciendo historia

El icónico actor, conocido por sus papeles en películas como “Training Day” y “Malcolm X”, acaba de obtener su décima nominación al Premio de la Academia, esta vez como mejor actor en “The Tragedy of Macbeth”, lo que lo hace el actor negro más nominado en la historia de los Oscar y rompiendo su propio récord.

Incluso antes de que se anunciaran las nominaciones del martes, Washington era el actor negro más nominado en la historia, recibiendo su novena nominación en 2018 por su trabajo en “Roman J. Israel, Esq”.

Pero a pesar de este logro, Washington no ha ganado el premio en 20 años. Solo tiene dos estatuillas de Oscar para mostrar por su trabajo: la primera por “Glory”, en los premios de 1990, y la segunda por “Training Day”, en 2002.

Con la nominación de este año, Washington ahora ha sido nominado para los Premios de la Academia en cada década desde la década de 1980. El primero fue una nominación a actor de reparto en 1988 por “Cry Freedom”.

Históricamente, los Oscar no han sido amables con los actores negros. Aunque Sidney Poitier se convirtió en el primer hombre negro en ganar el premio al mejor actor en 1964, Washington fue solo el segundo en 2002. Y solo una mujer negra ha ganado el premio a la mejor actriz: Halle Berry, en 2002 por su trabajo en “Monster’s Ball”.

Lin-Manuel Miranda se acerca al “EGOT”

Lin-Manuel Miranda está celebrando su nominación al Oscar por la canción que escribió para la exitosa película de Disney “Encanto”.

Miranda está nominado por la canción “Dos Oruguitas”. Esto lleva a Miranda un paso más cerca de convertirse potencialmente en miembro del grupo de élite “EGOT”, estrellas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

En un tuit, Miranda dijo que estaba agradecido y también celebró a sus compañeros nominados, Questlove, Ariana DeBose, Paul Tazewell, Germane Franco y Andrew Garfield.

“Tantas veces grité feliz por amigos esta mañana”, tuiteó. “¡Agradecido agradecido agradecido!”.

Garfield está nominado a mejor actor por “Tick, Tick… Boom!” — que dirigió Miranda.

Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia

Javier Bardem y Penélope Cruz forman una gran pareja.

Este martes, se convirtieron en el sexto matrimonio que logra nominaciones en las categorías de actuación el mismo año en los Premios Oscar.

Bardem fue nominado a mejor actor por su papel de Desi Arnaz en Being the Ricardos, mientras que Cruz consiguió una nominación por su papel de Janis en Parallel Mothers.

Troy Kotsur, el primer hombre sordo en recibir una nominación al Oscar

Troy Kotsur fue nominado a un Oscar por su actuación en “CODA”, convirtiéndose en el primer hombre sordo en obtener una nominación como actor y el segundo nominado como actor sordo después de su coprotagonista, la actriz Marlee Matlin por “Children of a Lesser God “(1986).

Tres de los papeles centrales en “CODA” fueron para actores sordos: Matlin, ganadora de un Oscar y quizás el actriz sorda activa más famoso de EE.UU., Kotsur como su rudo esposo pescador y Daniel Durant, quien interpreta a su hijo.

El poder del streaming

Los Oscar dependerán excesivamente de las películas que han llegado al público principalmente a través del streaming. A los dos títulos de Netflix, “Don’t Look Up” y “The Power of the Dog”, entre los 10 nominados, se unieron por “Coda”, de Apple TV+, y “King Richard” y “Dune”, que se estrenaron simultáneamente en los cines y en HBO Max. (Las dos últimas producciones son de Warner Bros., que como CNN es parte de WarnerMedia).

