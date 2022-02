¿Cuáles son las películas nominadas a los Oscar 2022 que puedes ver en Netflix?

urielblanco

(CNN Español) — Las nominaciones a los Premios Oscar se dieron a conocer este martes, con lo que cada vez está más cerca la entrega de los galardones de la Academia.

Si eres un fiel seguidor del cine, seguramente ya viste algunas de las películas nominadas. En caso de que no lo seas, no te preocupes: todavía tienes hasta el 27 de marzo (día de la ceremonia de los Oscar) para verlas todas o al menos la mayoría.

Nominaciones a los Premios Oscar 2022: la lista completa por categorías

Para comenzar tu camino, tal vez te sea más fácil ver las películas que están en Netflix, plataforma que lidera el mundo del streaming con 221,8 millones de suscriptores al cierre de 2021.

Actualmente, en Netflix ya puedes ver 10 películas que están nominadas a los Premios Oscar 2022 y el 18 de febrero se sumará una más. Entre otras, puedes encontrar The Power of the Dog, la cual se coronó este martes como la producción con más nominaciones para los premios de este año con 12.

Películas nominadas a los Oscar 2022 que puedes ver en Netflix

The Power of the Dog tick, tick… BOOM! Don’t Look Up The Lost Daughter The Mitchells vs. the Machine Robin Robin Audible Lead Me Home Three Songs for Benazir The Hand of God Parallel Mothers (estreno: 18 de febrero)

