Declaran culpables del delito de menoscabo de la integridad nacional al exaspirante presidencial de Nicaragua Miguel Mora y a la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán

(CNN Español) — El exaspirante presidencial de Nicaragua, Miguel Mora Barberena, y la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán fueron declarados culpables del supuesto delito de menoscabo de la integridad nacional este viernes.

Ocurrió en dos juicios realizados a puerta cerrada en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, según lo informaron la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y familiares de los detenidos.

La UDJ escribió en Twitter que la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Natalia Camila Tardencilla, dictó fallo de culpabilidad en contra de Mora. Agregó que la Fiscalía pide 15 años de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Miguel Mora es periodista y propietario del canal 100% Noticias. Su esposa, Verónica Chávez, habló con CNN después de salir del juicio.

“Mi esposo no debió hoy estar sometido a un juicio ilegal, porque no ha cometido delito alguno. Por lo tanto, ese juicio es nulo desde su origen. Sigo esperando su liberación inmediata. Eso es lo que espero, y no una sentencia”, dijo Chávez.

La mujer agregó que entre las supuestas evidencias en contra de Mora se encontraban varios tuits; entre ellos, uno en el que el periodista agradece al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, su solidaridad ante una agresión que ella sufrió por parte de supuestos paramilitares en octubre de 2020. Estas pruebas, según dijo, no demuestran nada.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales “una farsa judicial llena de vicios e irregularidades”.

CNN no ha consultado directamente aspectos del juicio hacia Mora y otros opositores porque el Poder Judicial rechaza consultas de medios independientes en estos casos, y el Ministerio Público no ha actualizado su información.

María Fernanda Flores de Alemán.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó en Twitter que Mora ha estado detenido desde el 20 de junio de 2021, y que desde el CPJ están muy pendientes de él.

Miguel Mora fue galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 2019. Mora fue detenido por segunda vez el 20 de junio de 2021. Había estado en prisión entre el 21 diciembre de 2018 y el 11 de junio de 2019, junto a la jefa de prensa de 100 % Noticias, Lucía Pineda Ubau, supuestamente por incitar al odio. Había sido beneficiado por la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en mayo de 2019.

Piden 8 años de prisión para ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán

La exdiputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), María Fernanda Flores de Alemán, fue llevada este viernes desde su casa, donde guarda arresto domiciliario, hasta la Dirección de Auxilio Judicial, informó a CNN una abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

La Fiscalía pide 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Su sentencia se leerá el 9 de febrero.

Flores de Alemán fue destituida de su cargo como diputada el 26 de noviembre de 2020, tras la aprobación de la solicitud de destitución presentada por la también diputada María Haydee Osuna, por supuestos incumplimientos de los estatutos del Partido Liberal Constitucionalista.

Flores se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 21 de junio del año pasado.

