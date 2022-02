ANÁLISIS | Por qué China no arriesgará su economía para rescatar a Putin

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Business) — Rusia tiene en China un aliado obvio al que acudir a medida que las chispas geopolíticas vuelan con Occidente sobre Ucrania.

Pero no espere que China ofrezca mucho más que palabras de apoyo a su vecino del norte en caso de que Estados Unidos y Europa sigan adelante con las amenazas de golpear la economía de Rusia, si Moscú lanza una invasión de Ucrania. Los lazos diplomáticos y militares de Beijing con Moscú pueden ser fuertes, pero sus lealtades económicas son mucho más complejas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, el viernes cuando comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. El Kremlin describió la reunión como cálida y constructiva, y los líderes acordaron profundizar su cooperación, según una publicación de la agencia estatal de noticias china Xinhua. El gigante petrolero ruso Rosneft dijo que acordó aumentar los suministros a China durante la próxima década.

“Trabajando juntos, podemos lograr un crecimiento económico estable… y enfrentarnos juntos a los riesgos y desafíos de hoy”, escribió Putin en un artículo de opinión publicado el jueves por Xinhua.

Esos riesgos pueden ser formidables si Rusia invade Ucrania. Moscú ha negado que tenga intención de hacerlo.

Pero los legisladores estadounidenses amenazan con imponer lo que llaman la “madre de todas las sanciones” a Rusia si cruza una línea roja. Los líderes europeos también preparan castigos que irían mucho más allá de las restricciones impuestas a Rusia cuando anexó Crimea en 2014.

China, que tiene sus propias tensiones con Occidente, ya ha expresado su apoyo diplomático a su aliado. En una declaración conjunta emitida el viernes después de su reunión, Xi y Putin dijeron que ambas partes se oponen a “una mayor ampliación de la OTAN”. Rusia teme que Ucrania pueda unirse a la alianza.

OPINIÓN | Por qué los Juegos Olímpicos de Beijing son importantes para Putin

“Xi casi con certeza cree que hay un interés estratégico en apoyar a Rusia”, dijo Craig Singleton, miembro principal de China en la Fundación para la Defensa de las Democracias con sede en Washington. Señaló que China “sigue en desacuerdo permanente” con Estados Unidos.

Ya hay alguna evidencia de que las tensiones con Occidente han profundizado la cooperación entre China y Rusia, según Alexander Gabuev, investigador principal y presidente de Rusia en el Programa Asia-Pacífico en el Centro Carnegie de Moscú. Citó acuerdos de armas, el desarrollo conjunto de armas y un “mayor número de simulacros conjuntos” entre las dos potencias.

Pero no está claro hasta qué punto eso se extendería a una cooperación económica más profunda frente a las duras sanciones. Rusia depende profundamente de China para el comercio, pero ese no es el caso al revés. Y la economía china ya se encuentra en un punto inestable, lo que da menos incentivos a Xi para vincular la fortuna de su país a la de Moscú en caso de una crisis militar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, posan durante una reunión en Beijing el 4 de febrero de 2022.

“Sería una ‘victoria’ para Putin si Xi simplemente se apega al deseo declarado de China de una resolución diplomática de la crisis, ya que implica que las quejas de Putin son legítimas”, afirmó Singleton. “Más allá de eso, sin embargo, China puede tener dificultades para profundizar realmente sus lazos económicos con Rusia, al menos en el corto plazo”.

Rusia necesita a China para el comercio. China tiene otras prioridades

China es el socio comercial número uno de Rusia y representa el 16% del valor de su comercio exterior, según los cálculos de CNN Business con base ​​en cifras de 2020 de la Organización Mundial del Comercio y datos de aduanas chinas. Pero para China, Rusia importa mucho menos: el comercio entre los dos países representó solo el 2% del volumen comercial total de China. La Unión Europea y Estados Unidos tienen proporciones mucho mayores.

“Beijing debe ser muy cauteloso al meterse en un conflicto entre la OTAN y Rusia por Ucrania”, dijo Alex Capri, investigador de la Fundación Hinrich. “Los lazos económicos actuales de China con Rusia, incluidas sus necesidades energéticas, no justifican que Beijing se arriesgue a una mayor alienación y una reacción violenta de Washington y sus aliados. Esto podría volver a atormentar a Beijing más adelante”.

Las autoridades occidentales saben que también hay mucho en juego para China. El mes pasado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió a Beijing que una invasión de Ucrania crearía “riesgos económicos y de seguridad global” que también podrían perjudicar a China.

China y Rusia “coordinaron posiciones” sobre Ucrania, según Beijing

La economía de China ya está en apuros, lo que podría dificultar que Beijing profundice los lazos con Moscú, o incluso cumplir las promesas que ya hizo, como un acuerdo reciente para impulsar el comercio entre China y Rusia a US $ 200.000 millones para 2024, aproximadamente US$ 50.000 millones por año más que ahora.

El Fondo Monetario Internacional espera que la economía de China crezca solo un 4,8 % este año, frente al 8 % de 2021. La crisis inmobiliaria y el gasto moderado de los consumidores están reduciendo la tasa de crecimiento.

Singleton dijo que una crisis cada vez mayor en Ucrania “casi con seguridad impactaría” a los mercados de energía y metales, lo que pesaría mucho en la economía mundial. Ese tipo de emergencia, junto con la estricta política de cero covid-19 de China, “podría acelerar la ya rápida desaceleración económica de China”.

Hay límites para la ayuda de Beijing

Una relación sólida con China probablemente solo mitigaría en lugar de neutralizar el impacto de las sanciones occidentales sobre Rusia, según Capri, de la Fundación Hinrich.

Y hay algunos problemas con los que China realmente no puede ayudar en absoluto, agregó.

Tome la “opción nuclear” que podría trastornar la economía rusa, por ejemplo. Occidente podría sacar al país de SWIFT, una red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo. Eso podría aislar a Rusia del sistema bancario global.

El yuan chino “no está ni cerca de estar lo suficientemente internacionalizado para competir con el dólar estadounidense”, dijo Capri, y señaló que el dólar desempeña un papel fundamental tanto en SWIFT como en el comercio de materias primas como el petróleo y el gas, el “elemento vital de la economía de Rusia”.

Los analistas de Eurasia Group escribieron en un informe la semana pasada que Beijing podría redoblar los esfuerzos para construir un sistema de pago denominado en yuanes, lo que podría permitirle hacer negocios más libremente con países que han sido sancionados por Occidente sin usar dólares o euros.

Aun así, escribieron, las empresas tanto en China como en Rusia “todavía prefieren denominar el comercio en monedas libremente convertibles”, lo que significa que cualquier esfuerzo por reducir la influencia occidental sería “más aspiracional que sustantivo”.

La historia reciente no está a favor de Rusia. Después de que Rusia invadió y anexó Crimea en 2014, el país recurrió a China en busca de apoyo, ya que recibió sanciones económicas.

1 de 34 | El capitán de la Armada de Ucrania, Oleksandr Hrigorevskiy, de pie en el muelle del puerto de Mariupol con su barco, el Donbas, detrás de él. “No espero una guerra en el mar con los rusos”, dijo. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 2 de 34 | Soldados ucranianos pasan junto a un edificio destruido en Marinka el 1 de febrero. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 3 de 34 | Los ucranianos que vienen del territorio controlado por los separatistas se detienen en el puesto de control de Novotroitskoye. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 4 de 34 | Anna Yvleva, una integrante del ejército ucraniano de 30 años, comanda un escuadrón de infantería de seis hombres. Está casada con un oficial del mismo batallón. Sus cuatro hijos están bajo el cuidado de su abuela mientras sus padres están desplegados en el frente. Yvleva le dijo al fotógrafo Timothy Fadek que era maestra antes de unirse al ejército hace cuatro años. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 5 de 34 | Zoya Kralya, de 66 años, es una de las últimas residentes de Vodyane, Ucrania, una pequeña aldea en el área de Donetsk. Desde que murió su marido hace unos años, vive sola y cuida de sus cabras y varios perros y gatos. “Si hay una guerra, me refugiaré en el sótano, abastecido de comida y agua en caso de que tenga que estar bajo tierra durante semanas”, le dijo a Fadek. “El conflicto de 2014 y 2015 fue lo peor que experimenté en mi vida. No quiero volver a vivirlo”. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 6 de 34 | Soldados ucranianos apostados en Marinka. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 7 de 34 | Un miembro del ejército ucraniano sostiene un periscopio mientras desciende desde un mirador cerca de Shyrokyne, Ucrania. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 8 de 34 9 de 34 | A unos 500 metros de los separatistas respaldados por Rusia, un grupo de soldados ucranianos espera una pelea que seguramente se avecina. Y los hombres están extrañamente relajados al respecto, según el fotógrafo Timothy Fadek, quien pasó tiempo con los soldados el viernes en el frente en la región oriental de Lugansk en Ucrania. Navega por la galería para ver cómo se preparan los soldados ucranianos en estos momentos de tensión. En esta foto un soldado ucraniano vigila una posición en el frente en Avdiivka el 23 de enero de 2022. (Crédito: Timothy Fadek/Redux for CNN) 10 de 34 | En esta foto, residentes locales pasan frente a un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Marinka el sábado 22 de enero. El edificio sufrió graves daños durante los combates en 2015 entre el ejército ucraniano y los separatistas respaldados por Rusia. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN 11 de 34 | Si bien es posible que no estén de acuerdo con el origen de un ataque, todos están 100% convencidos de que algo sucederá. Zhanna, de 42 años, es teniente y médico del ejército ucraniano, con sede en Avdiivka. Antes de unirse al ejército el año pasado, era médica pediátrica en un hospital local. Su marido es oficial del ejército. “No estoy segura de que haya un ataque de Rusia”, dijo, “pero estoy lista para tratar a los soldados en caso de que resulten heridos en combate”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 12 de 34 | En esta foto un soldado ucraniano camina una zona industrial destruida en Avdiivka que se encuentra en algunas áreas a solo 50 metros de las trincheras separatistas. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 13 de 34 | Las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su punto más alto en años, con una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que genera temores de que Moscú pueda lanzar una invasión pronto. El Kremlin ha negado que esté planeando atacar, argumentando que el apoyo de la OTAN a Ucrania constituye una amenaza creciente en el flanco occidental de Rusia. En esta imagen se ve a soldados que vigilan su posición de primera línea en Avdiivka el 23 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 14 de 34 | En Muratove, una ciudad ucraniana a unos 20 minutos en coche desde el frente, la gente está mucho más nerviosa que los soldados, dijo Fadek. Pero ellos también parecen resignados a su destino. Entre tanto, un grupo de muchachos en Marinka pescan en el hielo. “No leen las noticias y no tienen una opinión sobre el desarrollo militar ruso”, dijo el fotógrafo Timothy Fadek. “Pero dijeron que sus padres estaban extremadamente preocupados y miraban las noticias de televisión constantemente”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 15 de 34 | Cuando se le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de un ataque, un agricultor se encogió de hombros. “Sucederá”, dijo, “pero no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo”. En esta foto, un soldado ucraniano en Avdiivka sostiene un gato el domingo. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 16 de 34 | Soldados ucranianos están sentados en la parte trasera de un camión en Slov’yanoserbs’k el viernes 21 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 17 de 34 | Un soldado se para en las trincheras en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 18 de 34 | Un residente anda en bicicleta en Marinka el 22 de enero . “Aunque esta pequeña ciudad está a menos de 40 kilómetros del frente separatista, los residentes intentan continuar con sus vidas lo más normal posible”, dijo Fadek. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 19 de 34 | Un residente anda en bicicleta en Marinka el 22 de enero . “Aunque esta pequeña ciudad está a menos de 40 kilómetros del frente separatista, los residentes intentan continuar con sus vidas lo más normal posible”, dijo Fadek. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 20 de 34 | Soldados ucranianos vigilan la línea del frente en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 21 de 34 | Una mujer pasa junto a un edificio de apartamentos dañado en Marinka el 22 de enero. “El estado de ánimo era sombrío, deprimido y resignado”, dijo Fadek. “La gente sigue los movimientos de su vida diaria”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 22 de 34 | Viktoria, a la derecha, mira televisión con su hija de 10 años y su hijo y su novia en Marinka el 33 de enero. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para los líderes mundiales involucrados en el conflicto, Viktoria dijo: “Deténganse. Solo deténganse. Es suficiente. Piensen en sus hijos si estuvieran aquí”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 23 de 34 | Una mirada al interior de un Trinchera ucraniana en primera línea. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 24 de 34 | Soldados ucranianos vigilan su posición de trinchera de primera línea el viernes. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 25 de 34 | Un soldado ucraniano vigila en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 26 de 34 | Un automóvil destruido afuera de un edificio dañado en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 27 de 34 | Un soldado ucraniano camina por la zona industrial en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 28 de 34 | Un soldado ucraniano cubre una posición de artillero el 22 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 29 de 34 | Un grupo de hombres juegan billar en Marinka durante un torneo local el 21 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 30 de 34 | Un soldado ucraniano camina por una zona industrial destruida en Av. diivka que ha sido objeto de fuertes bombardeos a lo largo de los años. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 31 de 34 | Un agricultor en Muratove corta leña el 21 de enero mientras los miembros de su familia la recogen para venderla a una base militar ucraniana cercana. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 32 de 34 | Los soldados con los que Fadek pasó tiempo el viernes estaban extremadamente relajados, dijo. “Han aceptado lo inevitable”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 33 de 34 | Una mujer vende pescado seco en la carretera que conduce a Kramatorsk el jueves 20 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 34 de 34 | Un soldado camina con perros en una trinchera de primera línea . “He estado en las trincheras muchas veces antes en el verano”, dijo Fadek. “Esta es la primera vez que fue en invierno. Visualmente, debido a que las trincheras y el paisaje están cubiertos de nieve, me recuerda a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Fría miseria”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN)

end div.modal

Y aunque Beijing se opuso públicamente a esos castigos y prometió impulsar los lazos económicos, sus esfuerzos no fueron suficientes para compensar los problemas de Rusia.

El comercio entre Rusia y China en 2015 cayó un 29% respecto al año anterior, según estadísticas oficiales de China. La inversión directa china en Rusia también sufrió.

Y los banqueros rusos se quejaron de que los bancos chinos eran reacios a hacer negocios con ellos para evitar violar las sanciones, según un artículo de opinión de 2015 escrito por Yuri Soloviev, vicepresidente de VTB Bank, una importante institución financiera rusa.

“China es el socio principal en la relación bilateral”, escribieron los analistas de Eurasia Group en su informe reciente, señalando que la economía es unas nueve veces más grande que la de Rusia. “Es probable que Beijing quiera moldear el cálculo de Moscú a su favor”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.