Kim Kardashian señala la “obsesión” de Kanye West “por tratar de controlar y manipular nuestra situación”

(CNN) — En una rara reprimenda pública, Kim Kardashian rechazó la publicación de su exesposo Kanye West sobre que su hija North esté en TikTok.

Este viernes, el magnate del rap, que ahora se hace llamar “Ye”, publicó una captura de pantalla en su cuenta verificada de Instagram del perfil de su hija de 8 años en TikTok.

“Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad”, decía el mensaje que acompañaba la imagen.

Kardashian respondió con una declaración, publicada en la parte de historias de su cuenta verificada de Instagram, en la que escribió: “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North podría crear”.

“Como la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible por proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad”, decía el comunicado.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, agregó.

Kardashian vs. West

North West tiene una cuenta de TikTok conjunta con su madre, y el año pasado Kardashian reprendió públicamente a su hija por transmitir en vivo en la plataforma sin su permiso.

Pero este viernes, Kardashian usó la queja de West para abordar también lo que ella dice que ha sido su comportamiento en medio de su separación.

“Desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino”, se leía el comunicado.

“Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que tuvo en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa”, puntualizó Kardashian.

North es la mayor de los cuatro hijos de la pareja.

La pareja se casó en 2014 y Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021.

