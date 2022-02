Sofía Aragón pone el foco en la salud mental tras la muerte de Cheslie Kryst, su compañera en Miss Universo

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — “La sonrisa más grande muchísimas veces oculta profundos dolores”. Con este mensaje la ex reina de belleza mexicana Sofia Aragón lamentó la trágica muerte de Cheslie Kryst, su amiga y compañera en el certamen de Miss Universo 2019, quien murió este domingo a los 30 años.

“Cheslie era la mujer más sonriente del mundo. Ustedes, que tuvieron oportunidad de conocerla aunque fuera por redes sociales, veían la sonrisa de lado a lado y yo creo que aquí muchas de las personas que me están escuchando tienen una sonrisa todo el tiempo y aún así sienten una fuerte depresión”, dijo Aragón durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Cheslie Kryst, quien fue coronada como Miss USA en 2019, murió el domingo después de saltar de un edificio en Manhattan, según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

Kryst se suicidó el domingo por la mañana, confirmó a CNN el jefe médico forense de la ciudad de Nueva York, que añadió que el fallecimiento se debió a múltiples lesiones por impacto contundente.

Además de los concursos de belleza, Kryst era una abogada que buscaba ayudar a reformar el sistema de justicia de Estados Unidos y dedicó parte de su tiempo para trabajar en nombre de los presos de forma gratuita. Kryst también trabajó como corresponsal del sitio de noticias de entretenimiento ExtraTV.

La ex reina de belleza mexicana, quien conoció personalmente a Kryst durante la edición 2019 de Miss Universo donde ambas participaron, reflexionó acerca de la importancia de la salud mental para la prevención del suicidio, un tema que Aragón ha hecho propio desde su participación en el certamen de belleza y al que le ha dado seguimiento a través de sus redes sociales.

“No sé las razones por las cuáles mi preciosísima Cheslie tomó la decisión que tomó (…) Creo que el punto no es por qué paso lo qué paso sino cómo podemos hacerle para que deje de suceder o suceda menos seguido (…) Tenemos que darle la importancia necesaria a esta enfermedad y darte cuenta cuando necesitas pedir ayuda”, dijo la ex Miss Universo.

“Nadie merece sentirse tan solo como para creer que la única escapatoria es perder la vida. Perder la vida jamás debe ser una opción, nunca”, dijo Aragón quien contó que recibió 37.000 preguntas distintas relacionadas con la depresión y los ataques de ansiedad.

“Tenemos que ser más amables. No sabes la lucha que están viviendo los demás, no sabes por lo que están pasando”.

Aragón instó a las personas a pedir ayuda “desde el primer segundo que sientes que lo necesitas (…) No tiene nada de malo saberte solo, saberte lastimado, tener heridas, no tiene nada de malo sentirte triste o en depresión porque no es un tema de duelo.

La salud mental no la cura el tiempo. A la salud mental se le cura dándole tratamiento, atendiéndola con atención médica, incluso con la atención de las personas que queremos, de nuestra familia y amigos”, dijo.

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

