Gobierno de Argentina anuncia acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

(CNN en Español) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que su gobiberno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructura la deuda que tiene el país con el organismo de crédito internacional.

“Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución, teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer”, dijo Fernández en un mensaje grabado emitido desde la Casa Rosada.

“Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro, con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020”, continuó.

