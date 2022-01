Fuertes nevadas y condiciones de ventiscas impactarán el noreste de EE.UU., aunque los modelos aún no definen cuán grave será

macamilarincon

(CNN) –– Se espera que nevadas fuertes y vientos intensos azoten algunas áreas metropolitanas en el noreste de Estados Unidos este fin de semana. Además, es probable que millones de personas queden bajo vigilancia de tormentas invernales a partir del viernes.

Los meteorólogos pronostican que en el este de Massachusetts, incluyendo Boston, y Rhode Island caerán 20 a 40 centímetros de nieve, combinados con ráfagas de viento de hasta 96,5 kilómetros por hora.

Más de 5 millones de personas en la región estarán bajo alerta de tormenta invernal desde la noche de este viernes hasta la noche del sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las nevadas

Se espera que la tormenta se forme en el Océano Atlántico, justo frente a la costa de Georgia. Luego se prevé que se fortalezca rápidamente ––en un proceso conocido como bombogénesis–– durante la noche del viernes y avance el sábado por la costa este. Aunque, los detalles sobre su impacto aún no están del todo definidos.

“Es probable que esta tormenta se fortalezca a un ritmo y a una intensidad equivalente a solo los huracanes más poderosos. Por lo que no se puede subestimar el potencial de alto nivel de esta tormenta. Pero con los vientos del noreste, como en el sector inmobiliario, todo se reduce a la ubicación, ubicación, ubicación”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

Why limited details regarding the potential #winter storm Sat? Well, the average model error at this time range (3 days out) is over 150 miles! For example, where will the rain/#snow line setup? 150 miles could range from Cape Cod, MA to New Haven, CT. Hence, still too early pic.twitter.com/okCxprNAxV — NWS Boston (@NWSBoston) January 26, 2022

Es posible que fuertes nevadas y vientos intensos afecten a Nueva Inglaterra. “Lo que podría provocar ventiscas, cortes de energía dispersos y algunos daños”, advirtió el Centro de Predicción del Clima en la mañana de este jueves.

También pueden esperarse nevadas de moderadas a intensas desde Nueva York hasta el noreste de Carolina del Norte. “Pero la confianza en los impactos potenciales es mucho menor”, dijeron los meteorólogos.

La tormenta podría dejar hasta 20 centímetros de nieve en Filadelfia y la ciudad de Nueva York, mientras que la ciudad de Washington podría registrar hasta 2 centímetros, según múltiples modelos de pronóstico.

La doble amenaza de fuertes nevadas y vientos intensos tiene el potencial de crear condiciones similares a las de una ventisca en el noreste.

Una ventisca ocurre cuando la nieve se combina con ráfagas de viento de más de 56 km/h durante más de tres horas y crea una visibilidad de menos de 400 metros.

Hay posibilidad de inundaciones costeras

Todavía es demasiado pronto para anticipar el impacto preciso de los totales de la tormenta y las nevadas.

“La trayectoria de la tormenta sigue siendo incierta. Lo que tendrá un impacto directo en las acumulaciones y dónde ocurren las nevadas más intensas”, dijo la Oficina del Servicio Meteorológico en Boston en la mañana de este jueves.

Una “trayectoria más alejada de la costa disminuirá la cantidad de nieve, mientras que una trayectoria más cercana a la costa aumentará la cantidad de nieve y si la baja se acerca lo suficiente a la costa, será posible una mezcla invernal para algunas secciones de la costa este (esto parece menos y menos probable)”, indicó la oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional este miércoles.

“No podemos descartar un giro hacia el oeste o incluso un cambio más hacia el este con menos nieve”, indicaron los meteorólogos el jueves temprano.

Además de ráfagas de viento y nieve, las inundaciones costeras también pueden ocurrir en algunos lugares. “Pueden registrarse impactos costeros significativos en el noreste, incluidas las inundaciones costeras y la erosión de las playas”, advirtió el centro de predicción.

Entre más fuerte sea la tormenta, mayor será el oleaje de agua a lo largo de la costa.

“Las inundaciones costeras son una preocupación gracias a las mareas astronómicamente altas del sábado”, explicó la Oficina del Servicio Meteorológico de Boston. “La combinación de fuertes vientos del noreste y alta mar traerá marejadas ciclónicas que, si coinciden con la marea alta, provocarán inundaciones costeras menores o moderadas”.

La diferencia en el momento de la tormenta, incluso tan solo seis horas, marcaría una gran diferencia en el impacto sobre las inundaciones costeras y las preocupaciones sobre la erosión.

Los diferentes modelos de pronóstico muestran caminos distintos para la tormenta. Lo que dificulta precisar qué sucederá, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Esas discrepancias se deben en gran parte a que cada modelo usa diferentes métodos para determinar su pronóstico, explicó el meteorólogo de CNN Robert Shackelford.

Se espera nieve en la región de los Grandes Lagos

Mientras tanto, una ráfaga de aire ártico entrará este jueves en la región media del norte de EE.UU., lo que traerá lluvias de nieve dispersas en la región de los Grandes Lagos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La región experimentó condiciones heladas este miércoles, con accidentes reportados en el norte de Indiana después de que los conductores perdieron el control en puentes resbaladizos, dijeron las autoridades.

Un semirremolque de FedEx quedó colgando de un puente en una carretera de Indiana en el condado de St. Joseph, cuando el conductor perdió el control luego del golpe que recibió de otro vehículo que a su vez había perdido el control, dijo el sargento Ted Bohner, portavoz del Distrito 24 de la Policía Estatal de Indiana.

Un camión de FedEx cuelga sobre un puente durante condiciones de helada este miércoles en Indiana.

El camión de FedEx golpeó la parte trasera de otro vehículo. Lo que provocó que el vehículo girara y el camión de FedEx golpeara la pared de hormigón de un puente, dijo Bohner.

Otro automóvil también perdió el control en las carreteras heladas, golpeando y volcándose sobre una barandilla, dijeron las autoridades. La camioneta “rodó o se deslizó por el terraplén y casi se mete en una carretera paralela”, informó Bohner.

Judson Jones y Jennifer Henderson, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.

